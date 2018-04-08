У Гонконга появился серьезный конкурент – Шанхай, - В.Катасонов

06:41 10.04.2018 Многие в Гонконге – специальном административном районе Китая – внимательно следили за ходом проходившей в марте сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), где не раз звучал тезис о необходимости углубления экономических реформ в КНР. В развитие этого тезиса говорилось о продолжении курса на открытие китайской экономики миру, о снятии ограничений для иностранного капитала, создании для него благоприятного инвестиционного климата, превращении юаня в свободно конвертируемую валюту и т.п.



Те в Китае, кто свой бизнес и карьеру связывают с Гонконгом как особой экономической и финансовой зоной Китая, таким заявлениям не очень рады. Ведь Гонконг до сих пор был юрисдикцией, которая позволяла Китаю строить "социализм с китайской спецификой", сохраняя серьезные ограничения для доступа иностранного капитала в большинство отраслей своей экономики при ограниченной конвертируемости юаня. Гонконг служил мостом и шлюзом, соединяющим Китай с мировым рынком и экономиками Запада. Появившаяся у Гонконга параллельная (помимо гонконгского доллара) валюта в виде офшорного юаня выполняла роль переходника: с одной стороны, свободно конвертировалась в обычный юань, с другой – в доллар США и другие свободно конвертируемые валюты. А реализация Пекином намерений по части инвестиционной и валютной либерализации приведет к потере Гонконгом той транзитной ренты, которую этот специальный административный район сейчас получает.



Китайское руководство не любит резких движений в политике. Думаю, что курс на либерализацию в сфере инвестиций и валюты Пекин проводить будет, но лишь в отдельных отраслях и регионах. Собственно, такой курс Пекин уже проводит, запустив разного рода пилотные проекты и организацию специальных экономических зон.



И здесь дополнительный импульс развития получит Шанхай, который уже давно имеет особый статус в КНР и считается финансовой столицей страны. Мировой финансовый кризис 2007-2009 гг. затронул Китай в меньшей степени, чем Запад, и именно тогда Пекин решил начать обгон западных экономик. В 2009 году Государственный совет КНР принял решение о превращении Шанхая в международный финансовый центр и определил срок для этого – 2020 год. Позднее задачи Шанхая были расширены: он должен совместить пять международных центров: экономический, торговый, финансовый, судоходный и центр научно-технических инноваций.



Уже сейчас Шанхай оказывается в более тяжелой весовой категории, чем Гонконг. В 2015 году ВВП Шанхая, по данным китайских ведомств, составил 810 млрд. долл. Эта величина сопоставима с ВВП многих стран мира (например, Нидерландов). По показателю ВВП Шанхай впереди всех китайских мегаполисов. Если включить Гонконг в рейтинг китайских городов по показателю ВВП, он оказывается лишь на восьмом месте с показателем 414 млрд. долл.



В первую очередь Шанхай известен во всем мире благодаря своей фондовой бирже. Сегодня она – одна из двух фондовых бирж КНР (вторая находится в Шэньчжэне). Шанхайская фондовая биржа входит в пятерку крупнейших бирж мира, в Азии она на втором месте после Токийской. Капитализация Шанхайской биржи составляет примерно 3,5 трлн. долл.; фондовая биржа Гонконга по этому показателю несколько отстает (примерно 3,1 трлн. долл.). Основными инструментами на Шанхайской фондовой бирже являются акции, деривативы и облигации. В частности, торгуются казначейские, корпоративные и конвертируемые облигации (всего более 8 тысяч видов на конец 2016 года). Акции делятся на категории А и Б, первые оцениваются в юанях, вторые – в долларах США. На конец 2016 года в листинге Шанхайской биржи было 1182 компании.



Кроме того, в Шанхае функционирует фьючерсная биржа, которая входит в число ведущих товарных бирж мира по объему торгов фьючерсными контрактами на натуральный каучук и медь.



Также имеется биржа золота. В отличие от Нью-Йоркской и других западных бирж, где торгуется почти исключительно "бумажное золото" (производные финансовые инструменты, привязанные к драгоценном металлу), в Шанхае в общем обороте на золотой бирже велик процент контрактов с поставкой физического золота. По физическому золоту биржа Шанхая находится на первом месте в мире.



Хороший толчок экономическому развитию Шанхая дало открытие в 2013 году Шанхайской экспериментальной зоны свободной торговли (ШЗСТ), под которую отведена территория в 29 кв. км. Деятельность зоны сосредоточена на сфере услуг и международной торговле. Преимуществами для компаний-участников являются сокращение времени прохождения таможенных процедур, упрощение документации для таможенных процедур, автоматизация доставки в пределах таможенной зоны и пониженные пошлины. Участниками торговли в ЗСТ могут становиться не только китайские компании, но и компании с полностью иностранным капиталом (WOFE - Wholly Owned Foreign Enterprise). Это открывает двери для иностранных компаний, которые специализируются на импорте в КНР из других стран. Однако торговля, осуществляемая между предприятиями, находящимися в данной зоне, и предприятиями за ее пределами, сохраняет статус международной со всеми вытекающими отсюда сложностями.



Участниками торговли в ЗСТ могут становиться и логистические компании. Для них допустимо 100% иностранного уставного капитала. Иностранным инвесторам разрешено открывать в ЗСТ филиалы международных банков, дочерние страховые компании по оказанию медицинских услуг, инвестиционные компании, а также некоторые финансовые компании. Впрочем, даже в Шанхайской ЗСТ действие так называемого черного списка (Negative List) сохраняется: это список тех отраслей и производств, куда доступ иностранных компаний запрещен или ограничен.



Шанхай сегодня стал основным получателем иностранных инвестиций в Китае. По итогам 2016 года объем привлеченных в Шанхайскую ЗСТ прямых иностранных инвестиций (ПИИ) составил 18,5 млрд. долл. (15,7% общего объема ПИИ в Китай). Правда, в 2017 году произошло первое за многие годы снижение (на 8% по сравнению с предыдущим годом) объемов притока ПИИ в Шанхай. Снижение обусловлено ужесточением контроля над трансграничным движением капитала в связи с усилившимся оттоком капитала из Китая. Вместе с тем в 2017 году в Шанхае были зарегистрированы 45 новых региональных штаб-квартир транснациональных корпораций и 15 новых исследовательских центров с иностранным финансированием.



Статистические данные показывают, что к концу 2017 года активы шанхайских банков с иностранным капиталом составили 1,56 трлн. юаней, что на 13% больше, чем годом ранее. Темпы роста оказались самыми высокими за последнее пятилетие. По состоянию на конец 2017 года доля иностранных банков в общем объеме активов банковской отрасли мегаполиса составила 10,6 проц., достигнув максимума за последние два года. Для сравнения: в целом по Китаю доля банков с иностранным капиталом составляет не более 2% активов банковской отрасли.



Некоторые журналисты поспешили назвать Шанхайскую ЗСТ офшорной зоной, но она таковой в привычном понимании не является. В ЗСТ для компаний-участников торговли остался традиционный корпоративный налог в размере 25%, хотя можно получить отсрочку на его уплату. Снижены (но не отменены полностью) импортные пошлины на ввоз оборудования. Понижена (но не отменена полностью) ставка НДС на лизинг воздушных судов.



Торговлю в Шанхайской ЗСТ можно осуществлять в офшорных юанях. Эта валюта становится свободно конвертируемой в пределах ЗСТ; таким образом, компании, перемещая денежные средства через Free Trade Accounts (мультивалютные счета), защищены от колебаний курса валют и экономят на конвертации валют в юани. Становятся доступными займы в юанях для иностранных партнеров.



После запуска Шанхайской ЗСТ были открыты пилотные проекты в провинции Гуандун, городе Чунцин (крупный внутриконтинентальный порт в Сычуаньском регионе), Сямэнь, Тяньцзинь (соседний с Пекином порт), провинции Цзянсу и примыкающей к Макао и Гонконгу части провинции Гуандун (район Наньша – города Гуанчжоу), а также в городе Далянь (Северный Китай). Все зоны свободной торговли базируются рядом с крупнейшими морскими портами и международными аэропортами в наиболее развитых экономических районах КНР. Эти пилотные проекты тоже размывают позиции Гонконга как незаменимой части китайской экономической машины.



Те, кто в Китае и за его пределами связывает свои интересы с Шанхаем, понимают, что дальнейшая траектория развития этого мегаполиса в значительной мере зависит от того, собирается ли Пекин осуществлять на практике громкие заявления по экономической политике, которые были сделаны на последней сессии ВСНП. Или же эти заявления останутся обычной политической риторикой.



Валентин КАТАСОНОВ | 08.04.2018 | Источник - fondsk.ru

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