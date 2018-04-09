 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 09.04.2018
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19:26  Как Трамп может противостоять "зверю Асаду", - CNN
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Иран предложил РЖД контракт на 3 млрд долларов
05:18 10.04.2018

Иранская сторона предложила РЖД электрифицировать железнодорожную линию в 3 тыс. километров, стоимость проекта может составить до 3 млрд евро, заявил первый замглавы РЖД Александр Мишарин.

Он рассказал, на встрече в Тегеране иранская сторона предложила РЖД расширить сотрудничество и электрифицировать в Иране железнодорожную линию в 3 тыс. километров, передает РИА "Новости".

"Мы договорились сесть за стол переговоров и обсудить. Это большой проект, нужно схему финансирования сложить, это 2-3 млрд евро. Это (предложение) звучало сегодня несколько раз", – сказал Мишарин.

Он уточнил, что стороны подписали контракт на электрификацию линии Гармсар-Инче Бурун, который предусматривает выход на другие участки.

"Сейчас мы рассматриваем, какие это будут участки. Это будут участки, входящие в коридор Север-Юг, может быть, это будет Тегеран-Тебриз…", – сказал Мишарин, пояснив, что обсуждение этих вопросов станет следующим этапом переговоров.

Напомним, в сентябре 2014 года министр энергетики Александр Новак заявлял, что РЖД могут заключить соглашения с Ираном в сфере железнодорожного строительства на сумму до 8,4 млрд евро. Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о новых направлениях международной экспансии РЖД.
9 апреля 2018, Антон Никитин

Источник - vz.ru
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