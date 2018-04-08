 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Перу на плато Пальпа найдены загадочные геоглифы. Еще загадочнее, чем Наска
01:46 10.04.2018

В Перу найдены загадочные геоглифы, изображающие котика и воинов

Предполагается, что они древнее известных ранее

С помощью беспилотников с фотоаппаратами и 3D-сканерами специалисты обнаружили на перуанском плато Пальпа 50 ранее неизвестных геоглифов. Предполагается, что многие из них были вырезаны индейцами цивилизации Паракас, более древней, чем культура Наска. Неожиданно много изображений посвящено людям.

Как сообщает National Geographic, рисунки на плато Пальпа были вырезаны на склонах холмов, так что, в отличие от знаменитых геоглифов Наска, их можно было увидеть не только сверху. Тем не менее, до сих пор обнаружить их не получилось, поскольку они были в большей степени подвержены эрозии. Большая часть людей, изображенных на найденных геоглифах, по всей видимости, представляют собой воинов цивилизации Паракас.




Некоторые геоглифы изображают животных - в частности, один из них очень напоминает кошку или некоего другого зверя с торчащими вверх заостренными ушами и длинным гладким хвостом. В числе прочих животных специалисты называют пеликана (размеры этого геоглифа составляют 145 на 33 метра) и обезьяну, к которой "привязан" летающий человек. Помимо этого, один из геоглифов, судя по всему, изображает приспособление, использовавшееся для скрепления между собой различных частей одежды.

По словам специалистов, новые находки позволят лучше понять, как долго существовала традиция создания геоглифов и какой именно смысл вкладывали в эти изображения представители культур Наска и Паракас. На сегодняшний день популярны теории, что тысячелетия назад геоглифы создавались для "общения" с божествами или несли некое астрономическое значение, однако однозначного ответа на этот вопрос у ученых пока нет.

Культура Паракас существовала примерно с 800 года до нашей эры по 100 год нашей эры на юге Перу. Культура Наска, с который чаще всего ассоциируются геоглифы, появилась примерно в 100 году до нашей эры и просуществовала до 800 год нашей эры.

Источник - МК
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523313960
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