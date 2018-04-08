"Читать запрещено". Список нежелательной литературы Таджикистана

01:43 10.04.2018 "Читать запрещено". Список нежелательной литературы



В разное время и в разных странах был свой список запрещенной литературы: попадали под ножницы цензуры и таджикские писатели.



Девятого апреля 1966 года – всего 52 года назад - Ватикан официально отменил Индекс запрещенных книг. В него включались неугодные Церкви произведения богословов, ученых и беллетристов. Но в разное время и в разных странах был свой такой список. В недавнем нашем прошлом это была советская цензура.



Предлагаем вам взглянуть на нашу подборку запрещенных книг в советское время. А о каких запрещенных книгах знаете вы?



Джума Одина, "Бег времени" ("Гузашти айем")



Судьба романа "Бег времени" Джумы Одина поражает своей уникальностью. За всю семидесятилетнюю историю таджикской советской литературы не было такого случая, когда произведение, полностью опубликованное в журнале, получившее положительные рецензии, затем изданное в качестве отдельной книги, после всего этого было конфисковано и запрещено.



Роман "Бег времени" был уничтожен в 1979 году постановлением Бюро ЦК Компартии Таджикской ССР. Автор испытал на себе всю тяжесть давления бюрократов и идеологов коммунистической системы. ЦК КП Таджикистана своим постановлением дал свою "историческую" оценку данному произведению, которую приводим дословно: "Как вредную, порочащую нашу действительность, книгу в таком виде на свет не выпускать. Правлению Союза писателей Таджикистана дать принципиальную оценку действиям У. Раджабова – главного редактора журнала "Садои Шарк", опубликовавшего вредный, аполитичный роман Д. Одинаева "Бег времени"…".



14 тысяч экземпляров книги были отправлены под рубильные станки полиграфии, а затем сожжены. Лишь только несколько десятков экземпляров дошли до читателей. И они передавались из рук в руки.



К сожалению, ни одной фотографии Джумы Одина не сохранилось.



Александр Солженицын, "Раковый корпус".



Известный роман "Архипелаг ГУЛАГ" Александра Солженицына был не единственным запрещенным произведением писателя в СССР. Более того, его творчество в целом было запрещено на территории Союза. Не менее известен также запрещенный роман "Новый мир".



Роман первоначально приняли в журнал "Новый мир", с Солженицыным даже заключили договор, но роман так и не был опубликован. Легальное существование "Ракового корпуса" в СССР на том этапе оказалось лишь в виде набора нескольких первых глав романа. Но по распоряжению властей печать приостановили, а набор рассыпали.



Впрочем, тогда "Раковый корпус" стал расходиться в СССР в самиздате и вплоть до 1990 года роман находился в статусе нелегального. По иронии судьбы роман опубликовали все в том же "Новом мире". Кстати, "Раковый корпус" вкупе с романом "В круге первом" стал одним из оснований для присуждения Солженицыну Нобелевской премии.



Михаил Булгаков, "Мастер и Маргарита"



Роман опубликован только в 1966 году, спустя 26 лет после смерти писателя. Изначально рукопись не была запрещенной, ведь о ней никто не знал. Но после того как произведение попало в руки известного филолога Абрама Вулиса, о нем заговорила вся столица.



Впервые рукопись появилась в журнале "Москва": мы навряд ли узнали бы тогда в тех обрывках культовый роман Булгакова. Под цензурные ножницы попало многое: рассказ об исчезновениях в нехорошей квартире, рассуждения Воланда о метаморфозах москвичей, слово "любовник" в устах Маргариты заменили на "возлюбленный". В полной, уже знакомой нам версии "Мастер и Маргарита" увидел свет только в 1973 году.



Махмудходжа Бехбуди, "Падаркуш" ("Отцеубийца")



Махмудходжа Бехбуди по праву считается одним из крупнейших представителей джадидизма, основоположником новой таджикской и узбекской культуры. Он был теоретиком и практиком новометодной школы (усули джадидия, усули савтия), первым драматургом, основателем театра, издателем и журналистом. Пьеса "Падаркуш" ("Отцеубийца") в 1911 году вышла на таджикском языке и в 1912 году ее напечатали в бухарской газете "Турон" на узбекском языке.



Драма, названная автором "национальной трагедией", была компактной, простой по содержанию. В нем рассказывалось о мальчике, который в результате невежества становится убийцей своего отца. Идея пьесы была схожа с содержанием пьесы Д. Фонвизина "Недоросль".



Рецензия "Первый национальный театр в Туркестане", напечатанная в 14 номере журнала "Ойина" за 1914 год, была посвящена постановке пьесы "Падаркуш", в которой подчеркивалось особое воздействие спектакля на сознание людей. Рецензент с гордостью писал: "С раннего утра тысячи людей штурмовали здание, где происходило представление, но билетов не было. Они согласны были уплатить три рубля, смотреть стоя, но мест не было…".



В конце XIX-начале XX годов эта пьеса, как, впрочем, все творчество М. Бехбуди и других писателей-джадидов были под строгим запретом.



Борис Пастернак, "Доктор Живаго"



История травли Пастернака столь же трагична, сколь известна. Роман, совершенно заслуженно получивший Нобелевскую премию, легально не издавался в России вплоть до 1988 года. Первопроходцем стал литературный журнал "Новый мир", порционно печатавший роман. Порционно – потому что с опаской, ведь до той поры "Доктор Живаго" переходил из рук в руки под строжайшим секретом в виде машинной перепечатки. Притом что на русском языке роман вышел еще в 1958 году в Голландии (что, впрочем, мало кого удивит).



Однако опасения не оправдались: "Доктора Живаго" советский читатель принял с восторгом. Возможно еще и потому, что книга когда-то была запрещенной: был все-таки в ее прочтении модный тогда бунтарский дух.



Гани Абдулло, сборники "Голос" (Садо) и "Два берега" (Ду сохил)



Таджикский советский драматург и поэт Гани Абдулло был арестован 1937 году и постановлением особого совещания при НКВД СССР от 8 мая 1938 года осужден на 10 лет лагерей.



Вплоть до 1947 года его творчество было под запретом, однако после освобождения он смог продолжить свою деятельность – преимущественно в области драматургии.



За драмы "Свобода" (?уррият, 1964) и "Солдаты революции" (Сарбозони инкилоб, 1970) в 1972 году он был удостоен Государственной премии Таджикской ССР им. Рудаки.



Владимир Набоков, "Лолита"



Изначально скандальный роман был запрещен не только в СССР. Принимать творение Набокова на первых порах отказались многие страны мира: Франция, Англия, Аргентина, Новая Зеландия. История о любви взрослого мужчины к 13-летней девочке в СССР оставалась под запретом до 1989 года.



Впрочем, запрет успешно обходили: книгу ввозили из заграницы и продавали на черном рынке. Правда, желающему прочесть диссидентское творение приходилось потратиться: один экземпляр "Лолиты" стоил 80 рублей (при средней месячной зарплате в 100).



К тому времени, когда роман стал издаваться на законных основаниях, навряд ли в крупных городах нашелся хотя бы один человек, никогда не слышавший о "Лолите".



Эрнест Хемингуэй, "По ком звонит колокол"



Впрочем, не все в СССР подчинялось утверждению: "Бей своих, чтобы чужие боялись". Под строгую цензурную политику попадала и зарубежная литература.



Например, "По ком звонит колокол" Эрнеста Хемингуэя официального запрета на издание в СССР не получил, однако книга относилась к так называемой секретной литературе. Первая публикация в журнале "Интернациональная литература" оказалась неудачной: критики рекомендовали произведение только для "внутреннего употребления".



Потому в издательстве "Иностранная литература" книга вышла в 1962 году лимитированным тиражом (всего 300 экземпляров) и рассылалась представителям партийной верхушки по строго определенным адресам с пометкой "Рассылается по специальному списку №….".



Даниель Дефо, "Робинзон Крузо"



Как ни странно, эта книга также подверглась нещадной цензуре. Произведение фактически переписано деятельницей революционного движения Златой Ионовной Лилиной специально для рабоче-крестьянской молодежи. Казалось бы: за что? Однако Лилина нашла в романе ряд серьезных ошибок: автор бросает Робинзона на необитаемый остров, кроме того, все героические поступки автор приписывает тоже одному Робинзону.



Очевидно, Дефо просто не знал, что историю творят не отдельные герои, а общество, люди, трудовой народ. Ведь только труд всего общества, коллективизм, коммунизм доведут человечество до того счастливого состояния, которое мы видим в последней главе (там он наконец-то устраивает на разумных началах жизнь переселенцев на острове). Лилина решила не затягивать развитие событий и поскорее приблизить столь же счастливую, сколько и общественную, развязку романа.



Джордж Оруэлл, "Скотный двор"



История Оруэлла рассказывает об эволюции животных, уставших от гнета фермеров и устроивших переворот. Революция удалась, "братья меньшие" восстановили справедливость на территории фермы и приняли законы, обеспечивающие равенство и братство всем, у кого есть копыта или пара крыльев. Правда, со временем нашлись те, кто оказался "равнее" других. И по иронии судьбы наиболее "равными" оказались свиньи…



Так Оруэлл переосмыслил революцию 1917 года. Аллегорию в СССР не оценили, в свиньях усмотрели вождей мирового пролетариата, а книгу решили на отечественный рынок "не пущать". Наравне со "Скотным двором" запретили и остальные произведения Оруэлла, так что у нас в легальном доступе эти книги оказались только после перестройки. Источник - ASIA-Plus

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