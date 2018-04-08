 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как Кремль умудрился в 2014-м проиграть Украину имея на руках все козыри, - М.Перевозкина
00:19 10.04.2018

Годовщина ДНР: как "Русская весна" превратилась в Русскую осень

Украина стала постоянным источником наших проблем

7 апреля в Донецке отметили четвертую годовщину провозглашения Донецкой народной республики. В этом году праздник пришелся на Великую субботу – канун Пасхи. Согласно православным канонам, в этот день категорически запрещено какое-либо веселье. И этот запрет оказался как нельзя кстати, потому что поводов для веселья особых не было.

ВСУ по уже сложившейся традиции отметили христианский праздник новыми обстрелами, жертвами которых на прошедшей неделе стали как минимум два человека. 4 года назад никто из участников митингов Антимайдана в городах Юго-Востока Украины в возможность полномасштабной войны не верил. В первую очередь, потому, что перед глазами был свежий пример Майдана. Антимайдановцы в Донецке и Луганске не придумали ничего нового, они действовали точно так же, как ранее радикалы в столице и в Западных областях страны: захватывали административные здания. Но Янукович в аналогичной ситуации не бомбил ни Киев, ни Львов. Он даже не решился на полноценную зачистку Майдана полицейскими силами.

Трудно понять, почему захват киевской горадминистрации, Дома профсоюзов, других зданий в центре Киева, воинских частей и оружейных складов в городах Западной Украины – это хорошо и здорово, это революция и народное восстание. А захват зданий областных администраций Донецка, Луганска и Харькова – это терроризм, сепаратизм и бороться с этим надо при помощи авиации и тяжелой артиллерии. При этом в первом случае у власти находится законный, избранный и признанный всем миром президент. А во втором – какие-то непонятные узурпаторы, которых в то время не признавали своими лидерами даже митингующие на Майдане.

Еще труднее понять, почему президент, в критической и опасной для его жизни ситуации перемещающийся из столицы в другой город страны, должен быть отрешен от власти. По этой логике, например, должен был бы немедленно уйти в отставку Джордж Буш, который 11 сентября 2001 года "сбежал" на военную базу в штате Небраска. Однако никто на этом основании не ставил под сомнение легитимность его власти. Тем не менее странная мысль о том, что Янукович "сбежал", и потому перестал быть президентом, и сегодня владеет умами даже некоторых вполне вменяемых и объективных западных журналистов.

На самом деле весной 2014 года Янукович, конечно же, оставался легитимным президентом. Не было никаких конституционных оснований для его отстранения от власти. Поэтому его обращение к Путину с просьбой ввести войска РФ на территорию Украины было обращением легитимного главы государства. То, что в Москве им в итоге не воспользовались и ограничились Крымом, я считаю роковой ошибкой, которая будет иметь влияние на дальнейший ход истории, сравнимой с решением о роспуске СССР.

Идея превратить ДНР и ЛНР в этакое вечное Приднестровье для Украины хороша в теории, но не имеет никакого отношения к реальности. Время, когда происходили конфликты в Приднестровье, Абхазии и Южной Осетии, было совершенно другим. Еще свежа была память о Советском Союзе, и все эти новоявленные президенты – бывшие первые секретари компартий союзных республик – по привычке трепетали перед Москвой. Тогда достаточно было львиного рыка генерала Лебедя и пары "самопроизвольных" залпов российской артиллерии, чтобы молдаване навсегда отказались от идеи обстреливать жилые кварталы Тирасполя. Шеварднадзе хотя и ненавидел в душе Россию, но послушно являлся в Сочи в резиденцию президента РФ для подписания мирных соглашений по Южной Осетии. Во всех этих случаях Москве удалось договориться о вводе в зону конфликта своих миротворцев. Россия оставалась главным арбитром и контролировала ситуацию. О вводе каких-то там "миротворцев НАТО" на территорию бывшего СССР никто не смел даже заикнуться.

Теперь же не удалось даже добиться введения российских миротворцев на линию соприкосновения в Донбассе. Трагическая история Русской весны – это история о том, как, имея на руках все козыри, можно умудриться потерять все. Весной 2014 года все козыри были в руках Москвы. Киевские путчисты были сами напуганы тем, что сотворили, и пребывали в растерянности. Армия не хотела воевать против своего населения. МВД и значительная часть СБУ оставались лояльными Януковичу. Региональные элиты Востока, Юга и частично центра не поддерживали переворот.

Теперь все иначе. Нас долго кормили сказками о том, что Украина как-нибудь сама рассосется. Что голодное и озлобленное население свергнет антинародную власть. Но ничего этого не произойдет. Те силы, которые захватили ныне Украину, никуда не уйдут. Они вцепились в нее мертвой хваткой. И Украина сама не развалится и не помрет без российского газа. Ее будут кормить – ровно настолько, чтобы она не умерла окончательно и могла исполнять отведенную ей роль: быть ключевым элементом в политике "сдерживания" России. А то и начать войну с Россией, когда потребуется.

Ситуация патовая. Украина – это не Чечня и не Грузия. Там проживает, если кто позабыл, 42 миллиона человек. 42-миллионная страна, возглавляемая негодяями и авантюристами, на официальном уровне прославляющая нацистских прихвостней и убийц, пропитанная злобой и ненавистью к соседям, да еще и до зубов вооруженная стараниями западных "партнеров". Постоянная угроза и источник проблем. Блестящий итог блестящей политики.

Марина Перевозкина
9 апр. 18

Источник - mk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523308740
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