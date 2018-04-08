На помощь Асаду (братьям алавитам) спешат российские танки и ЧВК, - В.Мухин

00:15 10.04.2018 После зачистки пригорода Дамаска сирийская армия готовит новое наступление на юге страны



Мирные инициативы Москвы и ее союзников по нормализации обстановки в Сирии сопровождаются вооруженной поддержкой РФ режима Башара Асада. На днях пролив Босфор пересек российский большой десантный корабль (БДК) с танками, БМП и другой бронетехникой. Вчера, по данным СМИ, БДК стал под разгрузку в Тартусе.



Интернет-издание free-news.su утверждает, что эта бронетехника будет использоваться армией Сирии в провинциях Дераа и Кунейтра.



Издание ссылается на заявление командования сирийской армии о том, что, после того как анклав непримиримых боевиков в Восточной Гуте будет полностью зачищен, следующей целью Дамаска станет освобождение именно этой территории. На юге Сирии в провинциях Дераа и Кунейтра создана единственная зона деэскалации (ЗД), которую помимо РФ контролируют США и Иордания. Решится ли руководство Сирии зачистить данную зону, как это случилось в Восточной Гуте, неизвестно.



Проблема в том, что значительную часть дееспособных подразделений сирийской армии составляют шиитские отряды, прибывшие из Ирана, Ливана и других стран региона. Если они будут наступать вблизи южной ЗД, против этого будет не только коалиция во главе с США, но и Израиль, а также, возможно, Турция. Дамаск заявил, что намерен уничтожить на юге не только остатки боевиков "Исламского государства" (ИГ – запрещено в РФ), но и различные банды, входящие в оппозиционную Сирийскую свободную армию, поддерживаемую Анкарой.



Ситуация в Восточной Гуте вновь обострилась. Агентство SANA сообщило, что правительственные войска возобновили атаки на последний очаг сопротивления оппозиции в Восточной Гуте – город Дума. Отмечается, что атаки возобновились после того, как экстремистская группировка "Джейш аль-Ислам" (запрещена в РФ) из-за разногласий с другими формированиями обстреляла гражданское население, выходившее из Думы по гуманитарному коридору. Западные СМИ сообщают о возможном применении Дамаском химического оружия (ХО). Ряд стран, в том числе США, обвинили Россию в том, что именно она несет ответственность за применение ХО. Что неудивительно, если учесть, что версия с отравлением Россией Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, странным образом выздоровевших, рушится на глазах.



Глава МИД РФ Сергей Лавров вчера заявил, что военные специалисты из России посетили место предполагаемой химической атаки в Сирии, не обнаружив там следов применения хлора: "Там побывали и представители сирийского общества Красного Полумесяца, которое пользуется очень хорошей репутацией у международных организаций, включая ООН и Международный комитет Красного Креста. Они там не обнаружили никаких следов применения хлора или применения другого химического вещества против мирных граждан". По словам военных РФ, и выходящие из Думы боевики "Джейш аль-Ислам" сообщили, что им ничего неизвестно о применении химоружия в анклаве.



При участии России пригород Дамаска, надо надеяться, уже скоро будет очищен от боевиков. Однако нет никаких оснований полагать, что под контроль режима Башара Асада перейдут другие территории. В минувшие выходные зону влияния в провинции Идлиб расширила Турция. В контролируемой там ею ЗД создан уже девятый наблюдательный пункт (НП). Как уточняет агентство Anadolu, "НП создан на территории поселения Морек, расположенного в 88 км от турецко-сирийской границы. В субботу утром на место прибыл турецкий военный конвой из 100 транспортных средств".



Такое количество машин и боевой техники говорит о том, что в составе НП действует как минимум усиленный батальон. Его, а также других турецких сил (ориентировочно это может быть армейский корпус), видимо, хватит, чтобы контролировать окружающую местность. Как Идлиб и Африн будут переходить к мирной жизни, не совсем понятно. Anadolu уточняет, что примерно в 3 км от нового НП находятся позиции правительственных сил Сирии. Как известно, Дамаск считает все турецкие войска на территории Сирии оккупационными, а Анкара режим Башара Асада – нелегитимным.



Сбываются и прогнозы российского Генштаба в отношении подконтрольной коалиции во главе с США территории, расположенной на восточной стороне от Евфрата. Эта территория и власть на ней все больше дистанцируются от официального Дамаска. Арабские СМИ вчера сообщили, что в районы углеводородных полей провинции Дейр-эз-Зор вошли несколько военных конвоев армии США. А проамериканское курдское командование SDF объявило нефтяные месторождения провинции закрытой военной зоной. В соцсетях сообщается, что контроль за газоперерабатывающим заводом "Коноко" перешел от курдов к силам коалиции. В Сети демонстрируются снимки понтонного моста, установленного американцами через Евфрат вблизи Дейр-эз-Зора.



Эксперты уверены, что данная инженерная инфраструктура говорит о том, что SDF и арабы-сунниты при содействии США готовят военную операцию на западном берегу Евфрата. Этот сценарий вполне ожидаемый, поскольку США и Израиль путем использования боевиков-арабов и курдов так и не смогли перекрыть в районе Абу-Кемаля так называемую шиитскую дугу, то есть транспортные пути, ведущие из Ирана через Ирак к Средиземному морю.



При этом в СМИ опять поднимается тема "российских наемников", которые, мол, воюют на стороне Дамаска. В минувшую субботу Reuters написал о том, что российские наемники отправляются в Сирию из Ростова-на-Дону рейсами частной сирийской авиакомпании Cham Wings. Агентство утверждает, что "за 14 месяцев, начиная с 5 января 2017 года, обнаружился 51 полет самолетов Cham Wings из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вопрос Reuters о рейсах между Сирией и Ростовом переадресовал Минобороны РФ. Военное ведомство, как и Дамаск, на запрос агентства не отреагировало.



Ранее Минобороны РФ утверждало, что ему ничего не известно о "российских наемниках" в Сирии, а официальные структуры страны заявляли о том, что по закону такая деятельность в нашей стране запрещена. Однако российские и западные СМИ регулярно пишут о деятельности так называемой частной военной компании (ЧВК) Вагнера, бойцы которой воюют на стороне Дамаска. 7 февраля с.г. СМИ сообщили о массовой гибели от ударов коалиции во главе с США бойцов этой ЧВК в районе завода "Коноко" в провинции Дейр-эз-Зор. Потом было еще несколько попыток Дамаска при участии российских наемников захватить этот завод. Однако они не увенчались успехом. Минобороны РФ не комментирует данные военные операции, тем самым показывая свою непричастность к ним.



Владимир Мухин

Обозреватель "Независимой газеты"

8.04.18 Источник - Независимая газета

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