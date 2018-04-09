Казахстан объявил узбекских мукомолов соперниками в борьбе за афганский рынок

00:11 10.04.2018 Десятки мукомольных компаний оказались на грани закрытия в Казахстане из-за того, что основного покупателя их муки – Афганистан – переманивают конкуренты из Узбекистана. Об этом, как передает Astana TV, объявил Союз зернопереработчиков республики.



По словам его руководителя, Евгения Гана, сложности в настоящее время испытывают 30 мельниц – эти предприятия работают себе в убыток. Некоторые из них, в частности, "СевЕсильЗерно", отправили работников в неоплачиваемый отпуск. В сложившейся ситуации зернопереработчики винят узбекские компании, которые закупают казахское зерно, сами перерабатывают его и продают.



"Их правительство пошло навстречу предпринимателям. Мука, которая экспортируется в Афганистан, они убрали порядка 20-25 долларов с каждой тонны, дисконт им сделали. Для нас дисконта нет. Поэтому они проходят на этот рынок. Хотя зерно у нас берут по той же цене, что и мы", – пожаловался директор мукомольной компании ТОО "Асалия" Дулат Шаяхметов.



Узбекистан долгое время оставался главным импортером казахстанской муки. Из-за климатических условий в республике не выращивали твердые сорта пшеницы, необходимые для хлебопечения, производства кондитерских и макаронных изделий, и потребности в этом виде продукции покрывались за счет соседей. Развивать собственное производство в стране начали в 2011 году. Власти тогда ввели акцизы в 15% на поставки муки из Казахстана, сократив ее экспорт почти в два раза. Одновременно Узбекистан начал наращивать закупки казахского зерна (до 1,6 млн тонн к настоящему моменту) и строить мельницы.



В прошлом году власти Узбекистана официально разрешили экспорт муки и отменили пошлины на ее вывоз. Об объемах экспорта в Афганистан информации нет. По подсчетам Евгения Гана, ежегодно поставки казахстанской муки в эту республику будут сокращаться на 400 тысяч тонн.



Можно предположить, что этот объем компенсируют поставки из Узбекистана, однако расчеты может осложнить схема, придуманная афганскими покупателями. Директор "Фирмы Диканшы" Дмитрий Пампур рассказал АПК-Информ, что в текущем сезоне они начали использовать толлинг – завозить пшеницу казахстанского происхождения в Узбекистан, арендовать мельницы, производить муку самостоятельно и перевозить готовую продукцию в Афганистан. "Казалось бы, схема достаточно трудоемкая, но в текущих экономических условиях она окупается и становится выгодной вследствие отсутствия транзитной пошлины из Узбекистана в Афганистан. Также афганские потребители покупают сырье, а не готовый продукт, и соответственно добавленную стоимость за переработку оставляют себе, становясь и мукомолами, и трейдерами одновременно", – подчеркнул Пампур.



Несмотря на опасения казахстанских мукомолов, по итогам 11 месяцев 2017 года Афганистан остался основным потребителем казахстанской муки - в эту страну было вывезено 1,545 млн тонн. Узбекистан импортировал из Казахстана 760,6 тысяч тонн.



Об угрозе со стороны Ташкента казахстанские мукомолы впервые заговорили еще пять лет назад. Тогда они предлагали правительству "найти рычаги", чтобы заставить Узбекистан отменить акцизы на муку. Сейчас, по их мнению, необходимо сделать так, чтобы соседям стало выгоднее импортировать готовую продукцию. Для этого они предлагают, например, поднять на 30% тарифы на перевозку сырья.

09.04.2018 Источник - fergananews.com

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