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Откроются врата к пост-каримовским репрессиям..? (полемика) - Б.Мусаев
00:01 10.04.2018

Бахадыр Ф. Мусаев. ЦИТАТЫ ДНЯ В КОНТЕКСТЕ ….
ИЛИ ЕЩЕ РАЗ О ВРАТАХ РЕПРЕССИЙ В ПОСТ-КАРИМОВСКОМ УЗБЕКИСТАНЕ.

Вспомнились мне сегодня эти великие мысли великих мыслителей.

"ЕДИНСТВЕННАЯ АЛЬТЕРНАТИВА СОВМЕСТНОМУ СУЩЕСТВОВАНИЮ – ЭТО СОВМЕСТНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ".
(Джавахарлал НЕРУ).

"РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ" - МУДРОЕ ПРАВИЛО, НО "ОБЪЕДИНЯЙ И НАПРАВЛЯЙ" - ЕЩЕ ЛУЧШЕ".
(Гете)

"Жалость к палачам становится жестокостью по отношению к жертвам".
(Ромен Ролан)

"Для меня неважно, на чьей стороне сила, важно то, на чьей стороне право".
(Гюго).

"Невежество и страх – близнецы, отец их – гнет, а мать – покорность. И весь дух этой семьи – рабский".
(Амин Ибн Фарис Рейхани).

"Человек только и живет надеждой, надежда, по сути, его единственная собственность".
(Т. Карлейль).

.Вспомнились мне, эти великие мысли, высказанные некогда великими мыслителями (учеными, писателями и политиками) потому, что ….
Собственно, я говорю о том, что, на мой взгляд, настоящие мысли могли бы выступать и выступают фактически в качестве Цитат Дня в контексте наблюдаемых ныне событий международного и регионального масштаба, ибо они (эти мысли обнажают подлинный смысл происходящего, показывают направленность развития данных событий, помогают понять, что и кто стоит…., что может случиться… – Б.М.).
Впрочем, вот, например, конкретные, интересующие нас два персонажа, вернее, выдержки из их выступлений, на которые, разумеется, нельзя не обратить внимание.

1.Трамп: "Президент [РФ Владимир] Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку Асада", - написал АМЕРИКАНСКИЙ ЛИДЕР в своем Twitter-аккаунте.

2.В Узбекистане, по мнению Виталия Хлюпина, советника РФ 1 кл., редактора веб-сайта www.centrasia.ru, ,приход к власти Ш.М. Мирзиеева породил определенные надежды и даже некую эйфорию относительно …. Но якобы здесь имеет место подмена реал –политики пиаром.
В этом отношении, выступая на Международной конференции "Актуальные проблемы Центральноазиатского региона и стратегии их решения – подходы России и Узбекистана", организованного Российским институтом стратегических исследований при президенте РФ, Москва, 3 апреля 2018, советник РФ 1 кл. (см. об этом www. centrasia.ru от 09.04 2018) ,в частности, акцентировал внимание на следующие моменты

"Власть сама породила пиар, сама его слушает, и сама ему верит. Как во времена пред-распадного СССР и его незадачливого руководителя М.С.Горбачева".

Западные СМИ, - продолжает В. Хлюпин, - пишут о ташкентской весне, мирзиеевской оттепели и, вообще, не скупятся на дифирамбы. Все это замечательно и дружно приветствуется и Западом и Востоком, однако есть несколько нюансов - как гласит узбекская поговорка "Чтоб приготовить плов, мечты о плове мало".
И далее относительно этих самых нюансов, например, указано, что де существуют
"неустранимые внешние угрозы Нацбезопасности, или С такими "друзьями" и врагов не надо. Узбекистан в реале, окружен не братскими народами, а с севера, юга и запада - тремя законченными клептократиями, "диким полем" афганского заречья и с востока - киргизской нео-демо-басмаческой охлократией".
Дальше-больше сказано.
Цитирую избранные места.
"Русская диаспора в этих странах воспринимается местной элитой не более как заложники сговорчивости Москвы и, в некоторой степени, квалифицированная раб-сила….

В этих условиях Каримовский Узбекистан объективно был реальной стержневой опорой Кремля в регионе, потому как многовекторная дипламатия Ислама Каримова всегда очень четко опиралась на реальный расклад сил, Ташкент был самой прагматической, а значит и самой понятной в общении и договороспособной страной региона. Его практичность уровновешивала и сдерживала "закидоны" и "шараханья" под разных заокеанских хозяев обидчивых и не всегда адекватно вменяемых клепто-лидеров ЦА"

"Кадровый погром силовиков. Можно как угодно с морально-нравственных позиций оценивать деятельность СНБ Узбекистана.

Да, соглашусь, пытали, сажали, прессовали. Было. (Хотя, где этого не было). Однако, факт - СНБ и ее многолетнему шефу Р.Иноятову удалось удержать ситуацию в стране в весьма непростых, а подчас и критических обстоятельствах. Главное - удалось остановить наступление джихадистов, пусть и далекими от идеалов гуманизма мерами. Сейчас, только ленивый не кидает камень в спину уходящей эпохе Иноятова, он, несомненно, был не Матерью Терезой и Махатмой Ганди, но ИДУ в самом Узбекистане было подавлено и один этот момент перевешивает все издержки "жесткого стиля". Сейчас иноятовскую команду почти тотально зачищают, заменяя более надежными представителями МВД и Генпрокуратуры. Своего рода "холодное лето 53-го года", всем спасибо - все свободны, гюленисты, моджахеды, "андижанцы", "правозащита". Боюсь, вся эта "ура"-кампания скоро принесет плоды, которые не очень ждут"

Разве не круто, когда утверждается: "Мы здесь собрались для откровенного разговора, и говорить об этих "острых" углах надо"

На самом деле, разве не крут советник РФ 1 кл., если признается, что здесь и сейчас имеет место существование "байско –феодальных режимов". Правда, на свой же вопрос: надо ли помогать их консервации, В. Хлюпин не отвечает. Ясно, во всяком случае, мне, что эти апрельские тезисы, отнюдь не столь проявление искренней и глубокой озабоченности судьбой нашей национальной государственности, а...
Они, прежде всего, преследуют национальные интересы России Путинской.
И еще.
Быть может, ошибаюсь я, но, на мой взгляд, приведенные выдержки пиарят, т.н. "команду триумфаторов" в лице подобных Р. Иноятова, представляют их как героев нашего времени и самое главное, "рисуют" такую картину в регионе и, конечно, в Узбекистане, которая дает основание для ошибочного толкования сложившейся здесь социальной ситуации в широком смысле слова. Так толковать, и, читай, откроются врата к пост-каримовским репрессиям.
Бахадыр Ф. Мусаев 09. 04. 2018 г. Ташкент. Тузель-2

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523307660
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