На выборах в Венгрии победил Орбан. Очередное "нет" Западу и либеральным ценностям

23:20 09.04.2018 На выборах в Венгрии победил Орбан



Жители Центральной Европы вновь сказали "нет" Западу и либеральным ценностям





В воскресенье в стране мадьяр прошло парламентское голосование. Многие эксперты предрекали правящей партии "Фидес" серьезную утрату позиций. Дескать, ее лидер премьер-министр Виктор Орбан у руля с 2003 года, не боится спорить с Евросоюзом о нелегальной миграции и требовать отмены антироссийских санкций, однако народ, мол, от популизма устал. Но результаты выборов свидетельствуют об обратном. "Фидес" набрал 49,5%, даже больше, чем было.



"Серебро" взяло правоконсервативное движение "Йоббик", хотя четыре года назад находилось лишь на третьем месте. Оно занимает еще более радикальные позиции, чем Орбан, и жестко требует решить "украинскую проблему" (в пограничном с Венгрией Закарпатье мадьярское меньшинство подвергается серьезным ущемлениям прав со стороны официального Киева). И оба финалиста выборов выступают за дружбу с Россией. А вот три главных либеральных партии в сумме едва потянули на четверть голосов.







- "Консервативный поворот" продолжается, поскольку породившие его проблемы Европы до сих пор не решены, - комментирует декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. - Речь идет об агрессивной глобализации, проблемах с беженцами, неэффективности брюссельской бюрократии, управляющей Евросоюзом. До поры до времени политические элиты ЕС старились на замечать роста консервативных движений, называя их "радикалами и популистами". Однако итоги последних выборов в Германии, Австрии, Италии, где успешно выступили "патриотические силы", показывают: Венгрия - не какое-то исключение, а часть общего нового курса целого ряда стран Европы.

Эдвард ЧЕСНОКОВ

chesnokmedia@edvardchesnokov Источник - KP.RU

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