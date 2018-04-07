|На выборах в Венгрии победил Орбан. Очередное "нет" Западу и либеральным ценностям
23:20 09.04.2018
На выборах в Венгрии победил Орбан
Жители Центральной Европы вновь сказали "нет" Западу и либеральным ценностям
В воскресенье в стране мадьяр прошло парламентское голосование. Многие эксперты предрекали правящей партии "Фидес" серьезную утрату позиций. Дескать, ее лидер премьер-министр Виктор Орбан у руля с 2003 года, не боится спорить с Евросоюзом о нелегальной миграции и требовать отмены антироссийских санкций, однако народ, мол, от популизма устал. Но результаты выборов свидетельствуют об обратном. "Фидес" набрал 49,5%, даже больше, чем было.
"Серебро" взяло правоконсервативное движение "Йоббик", хотя четыре года назад находилось лишь на третьем месте. Оно занимает еще более радикальные позиции, чем Орбан, и жестко требует решить "украинскую проблему" (в пограничном с Венгрией Закарпатье мадьярское меньшинство подвергается серьезным ущемлениям прав со стороны официального Киева). И оба финалиста выборов выступают за дружбу с Россией. А вот три главных либеральных партии в сумме едва потянули на четверть голосов.
- "Консервативный поворот" продолжается, поскольку породившие его проблемы Европы до сих пор не решены, - комментирует декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян. - Речь идет об агрессивной глобализации, проблемах с беженцами, неэффективности брюссельской бюрократии, управляющей Евросоюзом. До поры до времени политические элиты ЕС старились на замечать роста консервативных движений, называя их "радикалами и популистами". Однако итоги последних выборов в Германии, Австрии, Италии, где успешно выступили "патриотические силы", показывают: Венгрия - не какое-то исключение, а часть общего нового курса целого ряда стран Европы.
Эдвард ЧЕСНОКОВ
chesnokmedia@edvardchesnokov