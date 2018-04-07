Армения сегодня перешла на парламентскую форму правления

22:15 09.04.2018 Новоизбранный, четвертый по счету президент Армении Армен Саркисян вступил в понедельник, 9 апреля в должность на специальном заседании Национального собрания (парламента) республики, передает корреспондент РИА Новости.



Церемония инаугурации прошла в спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна, ее транслировало в прямом эфире Общественное телевидение Армении. Саркисян принес присягу, положив руку на оригинал конституции и рукописное Евангелие VII века.



"Клянусь быть верным конституции Республики Армения, при осуществлении своих полномочий быть беспристрастным, руководствоваться только общегосударственными и общенациональными интересами и вложить все свои силы в дело укрепления национального единства", - заявил новый президент.



Впервые в истории Армении глава государства был избран не в ходе общенародного голосования, а депутатами парламента. Такая процедура была предусмотрена конституционными реформами 2015 года, закрепившими переход страны от президентской к парламентской форме правления. Выборы состоялись 2 марта. За Саркисяна проголосовали 90 депутатов, против - 10.



После вступления в должность четвертого президента страны завершены все формальные и правовые процедуры переходного периода, и Армения стала парламентской республикой. Власть отныне сосредоточена в руках парламента и правительства, а функции президента, которого будет избирать парламент, станут представительскими.



В Армении за всю ее постсоветскую историю были проведены шесть общенациональных президентских выборов. Три президента - Левон Тер-Петросян (1991-1998), Роберт Кочарян (1998-2008) и Серж Саргсян (2008-2018) избирались на этот пост дважды. Первый глава независимой Армении Тер-Петросян покинул свой пост досрочно из-за разногласий с тогдашним премьер-министром Кочаряном и министром обороны Вазгеном Саркисяном в вопросах карабахского урегулирования/ Источник - ca-news.org

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