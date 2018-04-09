 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 08.04.2018
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    Казахстан   | 
В Казахстане дерусификация дошла до музея поэта Васильева
19:45 09.04.2018

В Казахстане снова сгущаются тучи над Домом-музеем расстрелянного в 1937-м году поэта Павла Васильева. Повторяется ситуация осени 2015 года: в казахском Павлодаре в рамках "оптимизации" музейного дела возникли идеи ликвидировать как самостоятельную единицу Дом-музей Павла Васильева.

Известный поэт Владимир Берязев (Новосибирск), один из застрельщиков фестиваля поэзии "Русский беркут" сообщил, что чиновники Казахстана вновь планируют сделать дом-музей частью "Музея литературы и искусства имени Бухар-Жырау" (казахского акына XVII века) и не помогают обращения местных жителей, а также российских деятелей культуры в защиту дома Васильева.

2-го ноября 2015 года аким Павлодарской области Канат Бозумбаев на аппаратном совещании дал распоряжение, чтобы "объединения Дома-музея Шафера и музея имени Павла Васильева с музеем литературы и искусства имени Бухара Жырау ни в коем случае не производили". Теперь Канат Бозумбаев изменил свое мнение - видимо, в связи с объявленной политикой дерусификации, пишет "Столетие".

Литераторы России и Казахстана обращаются к руководству Павлодарской области, Республики Казахстан с просьбой о сохранении Дома-музея Павла Васильева в нынешнем статусе, к Министерству культуры РФ с просьбой помочь в защите национальной культуры.

Справка "СП"

Русский советский поэт Павел Васильев родился в Семипалатинской губернии в 1909 году. В 1927 году приехал в Москву, по направлению Всероссийского Союза писателей поступил на литературное отделение Рабфака искусств им. А. В. Луначарского (не окончил). В 1930-1932 годах стихи Васильева печатались в "Известиях", "Литературной газете", "Новом мире", "Красной нови", "Земле советской", "Пролетарском авангарде", "Женском журнале", "Огоньке" и других периодических изданиях. В 30-е годы арестовывался трижды, 15 июля 1937 года был приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу по обвинению в принадлежности к "террористической группе", якобы готовившей покушение на Иосифа Сталина. Расстрелян в Лефортовской тюрьме 16 июля 1937 года.

Дом-музей Павла Васильева с 1999 года - Государственное казенное коммунальное предприятие. Сейчас Дом-музей признан методическим центром по вопросам изучения жизни и творчества Павла Васильева. Сюда приезжают васильеведы всех стран для изучения материалов из фондов. Дом-музей проводит большую научно-исследовательскую работу по изучению поэтического окружения Васильева в 1920 - 1930-е годы, творчества поэтов-современников Павла Васильева, для которых Казахстан стал второй родиной
9 апреля 2018

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523292300
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