 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 08.04.2018
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Почему Кремль готов терпеть любые унижения, - Пол Робертс
19:40 09.04.2018

Россия - отвергнутая любовница Запада, которая продолжает навязываться

Пол Робертс о том, почему Кремль готов терпеть любые унижения


Настолько ли промыты мозги у всех в российском министерстве иностранных дел, что они верят в то, будто США - демократическая страна? Страна, в которой 90% населения - если не больше - лишили собственности - демократическая?! Страна, управляемая горсткой групп, преследующих частные интересы, демократическая?! Успех вашингтонской пропаганды грандиозен. Даже российские власти верят этой пропаганде.

Разве не понимает российское министерство иностранных дел, что всегда запаздывающий, всегда слабый, всегда жалостливый ответ России на каждую последующую провокацию Вашингтона просто убеждает Вашингтон в том, что Россия так отчаянно хочет быть принятой в качестве части Запада, что российские власти смирятся с любым унижением?

Все, чего добились российские власти, так это убедили Вашингтон в том, что атлантические интеграционисты внутри российской элиты продадут суверенитет России лишь бы стать частью Запада. Вот почему провокации Вашингтона, каждый последующий раз становящиеся все более абсурдными, унизительными и оскорбительными, продолжаются и продолжаются. Надави посильнее на сошедших с ума по Западу атлантических интеграционистов, и они сместят Путина. Вот стратегия Вашингтона, стратегия, которую оправдывает отсутствие значимого ответа со стороны российской власти.

Неужели в российском руководстве нет никого, кто понимает, что Россия должна игнорировать эти провокации, полностью оторваться от Запада и обратить свое внимание на ту часть света, которая находится на подъеме, т.е. на Восток, а не на Запад, который просто разваливается на части?!

Любовный роман России с Западом по-настоящему поразителен. Отвергнутая любовница, от которой отворачиваются раз за разом, раз за разом все навязывается и навязывается. Посол США в ООН может говорить собравшимся на каком-то форуме, что "Россия никогда не будет другом Америки" и что Америка будет "наносить им [России] пощечины, когда нам это необходимо", а телеканал RT, вещание которого в районе Вашингтона было прекращено, в этих враждебных, презрительных заявлениях видит надежду на то, что "на горизонте, возможно, имеются признаки улучшения" американо-российских отношений и сообщает, что "президент Путин, а также несколько российских чиновников постоянно подают сигналы о готовности Москвы улучшать отношения с США и Западом на основе доверия и уважения".

Какого уважения? Какого доверия?

После череды фальшивых обвинений - отравления Скрипаля, уничтожения малазийского авиалайнера, вторжения на Украину, запланированного вторжения в Прибалтику, после дюжины приписываемых России убийств в Британии, санкций против Асада за, якобы, применение им химического оружия, сокрытия приписываемого Ирану ядерного оружия и т. д., а в добавок после беспричинных новых санкций вслед за прежними санкциями и захвата российской недвижимости - как, вообще, может Россия доверять Вашингтону или властям любой другой западной страны?

Мне интересно - понимает ли Путин, что Вашингтон делает все, что в его власти, чтобы убить его?

Господи, помоги России!

P.S.

Я часто думаю, а не ограждают ли российские СМИ россиян от оскорбительных и унизительных высказываний, с которыми выступают представители американской элиты в адрес России и президента Путина.

Вот, например, профессор Гарвардского университета Грэм Эллисон (Graham Allison):

"Как бы демонична, как бы разрушительна, как бы изощренно бесчестна, ни была Россия, как бы она ни заслуживала того, чтобы ее задушить, грубый факт жизни состоит в том, что мы не в состоянии убить этого ублюдка, не совершив самоубийства".

А вот Bloomberg News:

Интерпол "должен издавать больше международных ордеров на арест российских чиновников, причастных к убийствам за рубежом. В идеале, Россия должна оказаться в таком же положении, как государства-изгои типа Ирана. …В число мер должно быть включено обозначение России в качестве государства-спонсора терроризма".

Автор: Пол Крэг Робертс (Paul Craig Roberts), доктор экономических наук, бывший заместитель министра финансов США по экономической политике в администрации Рональда Рейгана. Работал редактором и обозревателем газеты "Уолл-стрит-джорнел", журнала "Businessweek" и информационного агентства "Scripps Howard News Service". В свое время был автором постоянной колонки в газете "The Washington Times". Автор многочисленных книг, посвященных крупнейшим проблемам современности.

Публикуется с разрешения автора.

Перевод Сергея Духанова.
9 апр. 18

Источник - svpressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523292000
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