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Трамп и Макрон обвиняют Путина в химической атаке Думы, - Washington Post
19:34 09.04.2018

Трамп осуждает химическую атаку в Сирии и говорит, что в ней виноват в том числе и Путин

Франция созвала срочное заседание Совбеза ООН в понедельник, 9 апреля, чтобы обсудить осуществленную в выходные химическую атаку. К требованию Франции присоединились еще восемь государств, в том числе Соединенные Штаты и Великобритания.

Что касается предупреждения, сделанного в марте этого года президентом Эммануэлем Макроном (Emmanuel Macron), что Франция нанесет односторонний удар, если Сирия снова применит химическое оружие, министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан (Jean-Yves Le Drian) заявил, что страна выполнит свои обязанности.

Несколько видных республиканцев призвали Трампа начать действовать - и пересмотреть свой план вывести 2 тысячи американских военных из Сирии. Сенатор Линдси О. Грэм (Lindsey O. Graham, республиканка, штат Южная Каролина) рассказала в программе канала "Эй-Би-Си Ньюз" (ABC News) "На этой неделе" (This Week), что это - "решающий момент" президентского срока Трампа, который требует принятия мер. Выступая в программе "О положении в стране" (State of the Union) на канале "Си-Эн-Эн" (CNN), сенатор Сьюзен Коллинз (Susan Collins, республиканка, штат Мэн) рекомендовала Трампу пересмотреть свое решение вывести войска из Сирии, усилить санкции против России и рассмотреть возможность нанесения точечных ударов по сирийским базам, наподобие тех, которые, по его приказу, были осуществлены после первого применения Асадом химического оружия против мирных граждан.

Еще до заявлений законодателей Трамп и сам намекал на возможность нанесения военного удара, если применение химического оружия сирийским правительством подтвердится.

Как только появились страшные фотографии с изображением тел младенцев в подвалах и окровавленных жертв, попавших в больницы в восточной Гуте, Трамп против своего обыкновения выступил с прямой критикой в адрес президента России Владимира Путина. Он сказал, что вина за эти смерти лежит отчасти и на Путине из-за того, что Россия поддерживала сирийского президента Башара Асада.

"Президент Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку чудовища Асада. Они должны дорого заплатить за это, - написал Трамп в Твиттере. - Немедленно откройте территорию для оказания медицинской помощи и опознания. Это очередная гуманитарная катастрофа, случившаяся безо всяких причин. ЭТО УЖАСНО!"

В прошлое воскресенье государственное новостное агентство Сирии "САНА" (SANA) заявило, что по воздушной базе в центральной Сирии был нанесен ракетный удар, и военные сбили восемь ракет. В сообщении говорилось, что удар в провинции Хомса "скорее всего, связан с агрессией США".

В своем заявлении Пентагон отрицал эту информацию: "В данный момент министерство обороны не проводит никаких воздушных ударов в Сирии. Однако мы продолжаем внимательно наблюдать за ситуацией и поддерживаем дипломатические действия, чтобы те, кто применяет химическое оружие, как в Сирии, так и в других странах, нес за это ответственность".

Кризис в Сирии достиг эскалации в ключевой момент для команды национальной безопасности в Белом доме. Джон Болтон (John Bolton), знаменитый "ястреб" в отношении России и Ирана, заступает на свою должность советника Трампа по национальной безопасности в понедельник, 9 апреля. В четверг, 12 апреля, директор ЦРУ Майк Помпео (Mike Pompeo) ожидает результата слушаний Сенатской комиссии по международным отношениям по утверждению его кандидатуры на посту госсекретаря.

Трамп также обвинял своего предшественника в том, что тот не осуществил своей угрозы, заявив, что применение химического оружия было красной чертой, и этого никто не потерпит. Трамп предположил, что он не повторит этой ошибки.

"Если бы президент Обама перешел через заявленную им черту, то сирийская катастрофа уже давно бы закончилась! И чудовище Асад уже стал бы историей!", - написал он в своем Твиттере.

Вторя Трампу, вице-президент Пенс (Pence) написал в своем Твиттере, что американские официальные лица наблюдают за событиями в Сирии. "Режим Асада и тех, кто его поддерживает, должен прекратить свое варварство, - добавил он. - Как сказал президент Соединенных Штатов, ответственные за это должны дорого заплатить!"

Сирия и Россия все отрицают

Сирия и ее основные сторонники Россия и Иран не только отрицают такую возможность, но и сомневаются в самом факте осуществления химической атаки.

По заявлениям агентства "САНА", эти сообщения распространяются "террористами", оказавшимися на грани краха после действий сирийской армии.

"Такие утверждения и обвинения со стороны американцев и других западных стран являются свидетельством нового заговора против сирийского правительства и народа, и предлогом для осуществления военных действий", - заявил министр иностранных дел Ирана.

А министерство иностранных дел России выпустило заявление, что информация о применении химического оружия - это тактика, используемая для прикрытия террористов. "Целью этих ложных, ни на чем не основанных умозаключений является прикрытие террористов и безжалостной радикальной оппозиции, отрицающей политическое урегулирование", - говорилось в заявлении.

Сирийский кризис, вероятно, ухудшит отношения между Россией и Соединенными Штатами, которые уже достигли рекордно низкого уровня за последние несколько десятилетий. В пятницу, 6 апреля, администрация президента подвергла экономическим санкциям некоторых российских магнатов. Санкции дают Соединенным Штатам мощное оружие для осуществления давления на международные финансовые институты, запрещая им выдавать кредиты и проводить транзакции россиян, имеющих связи с властью.

"Чем бы ни руководствовался Трамп, не критикуя Путина, это уже не актуально, - заявил Клифф Купчан (Cliff Kupchan), председатель аналитической фирмы „Евразия Груп" (Eurasia Group). - За последние 48 часов Трамп фактически подверг российскую систему санкциям и обвинил Путина в поддержке „Чудовища Асада"".

"Если США подтвердит факт применения химического оружия, я думаю, мы нанесем удар по Сирии. Учитывая строгость санкций, принятых в пятницу (6 апреля), они становятся прецедентом для того, чтобы наложить санкции на любого, кому выгодна российская система".

Постепенная смена позиции Трампа

Трамп нехотя подошел к столь серьезной черте в ситуации в Сирии.

Асад для Трампа никогда не был приоритетным вопросом. Хотя он и называл его "плохим парнем", он постоянно повторял в ходе своей предвыборной кампании и в Белом доме, что Асад не является приоритетной темой для США. Он хотел принимать участие в сирийском конфликте, пока продолжалась борьба против "Исламского государства" (организация признана террористической и запрещена в России - прим. ред.), но не более того. Его заявление, что роль военных США в Сирии "стремительно сходит на-нет", логично вытекало из этой концепции.

Сенатор Джон МакКейн (John McCain, республиканец, штат Аризона), находящийся сейчас дома на реабилитации после того, как у него диагностировали рак мозга, написал в Твиттере, что слова Трампа могли дать повод для новой химической атаки.

"Обещание президента вывести войска из Сирии лишь упрочило позиции Асада, получающего поддержку России и Ирана, совершать еще больше военных преступлений в Думе, - написал он в своем Твиттере. - Президент отреагировал на химическую атаку в прошлом году. Он должен поступить так и в этот раз и заставить Асада заплатить за его жестокость".

Год назад Трампу тоже пришлось сделать крутой разворот в сирийском конфликте. Прошлая неделя ознаменовала ровно год, прошедший после применения зарина, убившего более 80 сирийцев в городе Хан-Шейхун. Атака была осуществлена вскоре после того, как администрация президента заявила, что не считает приоритетной задачей устранение Асада от власти. Сирийское правительство в ходе совместного расследования ООН и Организации по запрещению химического оружия было признано виновным.

Применение зарина в Хан-Шейхуне разозлило Трампа и привело к перемене позиции относительно Сирии и Асада.

"Для меня это стало переходом не одной черты, - заявил он. - Когда кто-то убивает невинных детей, невинных младенцев, крохотных детей при помощи смертоносного химического газа, это переходит все границы, нарушает все возможные пределы".

Спустя три дня после применения газа Трамп распорядился о ракетной атаке по сирийской авиабазе, которую использовали самолеты, распылившие зарин.

Советник Белого дома по внутренней безопасности Томас Боссерт (Thomas Bossert) заявил, что, когда он впервые услышал о нападении, совершенном в эти выходные, в первую очередь он подумал о времени атаки, произошедшей спустя год "после того как они совершили ошибку, применив это оружие и вынудив остальной мир принять меры. Речь идет не только о Соединенных Штатах. Это один из вопросов, по которому все государства, все народы пришли к согласию и со времен Второй мировой войны единогласно решили, что это недопустимая практика". Никого, рассказал Боссерт в эфире программы "На этой неделе", нельзя "сбрасывать со счетов".

По всему миру прокатилась гневная реакция в связи с последними событиями.

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон (Boris Johnson) назвал эту атаку примером жестокости правления Асада. Европейский союз опубликовал заявление, призывающее союзников Асада Россию и Иран "использовать свое влияние для предотвращения любых дальнейших атак и обеспечить прекращение враждебных действий и деэскалацию насилия". Турция, сотрудничавшая с союзниками Асада в переговорах по поиску политического решения конфликта, призвала к принятию международных мер для предотвращения военных преступлений и преступлений против человечества.

Кэрол Морелло (Carol Morello), Дженна Джонсон (Jenna Johnson)
В написании статьи участвовали Эми Феррис-Ротман (Amie Ferris-Rotman), Луиза Лавлак (Louise Loveluck), Шон Салливан (Sean Sullivan) и Пол Сонн (Paul Sonne).

Оригинал публикации: Trump tweets condemnation of Syria chemical attack, saying Putin shares the blame
Опубликовано 08/04/2018

The Washington Post, США

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523291640
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