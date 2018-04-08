Как Трамп может противостоять "зверю Асаду", - CNN

19:26 09.04.2018 Каждую неделю я представляю свое мнение о том, какие разведывательные сводки могут ложиться на стол президента США. Свой еженедельный брифинг я строю по образу и подобию ежедневного брифинга для президента, который готовит директор национальной разведки. Я освещаю те вопросы, которые президент должен знать, чтобы принимать грамотные решения.



Вот содержание брифинга за эту неделю.



"Зверь Асад": спущенный с поводка и не останавливающийся ни перед чем



Сообщения из Сирии свидетельствуют о том, что сирийский режим предположительно снова нанес удар с применением химического оружия по гражданскому населению. На сей раз это произошло в Думе, что в осажденной Восточной Гуте. Дума была последним оплотом повстанцев в этой районе, и переговоры между повстанцами и режимом в пятницу были сорваны.



Сирийское правительство и его покровительница Россия наотрез отрицают свою причастность к инциденту и говорят, что повстанцы в Думе выдумали эту химическую атаку, дабы втянуть в сирийские события мировое сообщество и помешать наступлению войск Асада.



К сожалению, эта ужасная сцена уже хорошо нам знакома. Режим неоднократно применял химическое оружие против собственного народа, а потом отрицал это, пользуясь поддержкой России и Ирана.



Сирийский лидер Башар аль-Асад не стесняется, потому что вариантов противодействия его силе очень мало, если не считать военную интервенцию. Россия в Совете Безопасности ООН блокирует все реальные действия против Асада, поскольку обладает там правом вето и может срывать все попытки призвать Асада к ответу. Среди прочего, она отказалась продлевать расследование по подозрению в применении химического оружия режимом.



Госдепартамент в субботу вечером осудил нанесенный удар, а в воскресенье с осуждением выступил вице-президент Майк Пенс. Между тем, господин президент, ваши твиты привлекли к себе немало внимания, особенно этот: "Район боевых действий заблокирован и окружен сирийской армией, из-за чего он полностью лишен связи с внешним миром. Ответственность за поддержку зверя Асада несут президент Путин, Россия и Иран".



​На самом деле, Асада ничто не сдерживает, и он может использовать любые инструменты из своего арсенала для нанесения ударов по гражданскому населению. Поэтому сейчас главный вопрос заключается в том, какими мерами можно будет сдержать его в будущем.



Устные и письменные осуждения не дают результатов. Санкции против России за ее поддержку Асада не работают (на прошлой неделе мы подвергли санкциям еще больше россиян за поддержку сирийского режима). Прошло около года с того момента, как США нанесли ракетный удар по сирийской авиабазе в ответ на очередную атаку с применением химического оружия (свою причастность к ней Сирия тоже отрицала), и международное сообщество сегодня задает себе вопрос, будут ли новые военные удары, и являются ли военные действия единственной тактикой, на которую Сирия, Россия и Иран будут реагировать.



Сегодня в Сирии находится две тысячи американских военнослужащих, а вы говорили, что хотите их вывести в ближайшее время. Но их задача заключается в противодействии ИГИЛ (запрещенная в России организация - прим. перев.), а не в борьбе с режимом. В понедельник начинает свою работу в качестве советника по национальной безопасности Джон Болтон, и Совет национальной безопасности может предложить нанести еще один удар, ввести дополнительные сухопутные войска или изменить задачи находящемуся в Сирии американскому воинскому контингенту, чтобы тот занимался вопросами применения химического оружия. А еще этот контингент может попросить другие страны выделить ресурсы для противодействия Асаду в использовании такого оружия.



Но следует иметь в виду, что у России в Сирии, несмотря на ее отрицания, есть наемники, которые входят в соприкосновение с американскими войсками, в связи с чем военные действия могут повлечь за собой конфронтацию с Россией.



Мексика: мы не допустим, чтобы с нами обращались как с боксерской грушей



На нашей южной границе развернется национальная гвардия, а в Мексике началась президентская избирательная кампания, и в этих условиях мы ожидаем, что Мехико будет еще более негативно реагировать на пограничную стену и на американские заявления (в том числе, в Твиттере) о том, что Мексика виновна в незаконной иммиграции, в идущем через границу наркотрафике, в преступности и в превращении соглашения НАФТА в "дойную корову".



На прошлой неделе президент Мексики Энрике Пенья Ньето выступил с видеообращением, в котором сказал: "Если ваши недавние заявления являются результатом недовольства из-за существующих внутренних проблем, из-за ваших законов или из-за вашего конгресса, то обращайте это свое недовольство на них, а не на мексиканцев. Мы не позволим негативной риторике влиять на наши действия". Он имел в виду единогласную резолюцию мексиканского сената с осуждением ваших заявлений.



Кандидаты в президенты Мексики также сделали заявления. Ведущий кандидат Андрес Мануэль Лопес Обрадор (Andrés Manuel López Obrador) сказал, что ни Мексика, ни ее народ не допустят, чтобы другие страны обращались с ними как с боксерской грушей". Он добавил, что мексиканцы никогда не согласятся с применением силы и с милитаризацией границы, и что если вы попытаетесь построить стену, он обратится в ООН.



Кандидат Рикардо Анайя (Ricardo Anaya) пошел еще дальше, сказав, что Мексика не позволит вытирать о себя ноги, а также призвал Мехико ограничить контртеррористическое сотрудничество, пока национальная гвардия находится на границе.



В связи с размещением вдоль границы национальной гвардии, с попытками изменить условия соглашения НАФТА и с усилением напряженности между двумя странами кандидаты в президенты Мексики наверняка продолжат свою кампанию, направленную против политики вашей администрации. Также следует ожидать, что нового мексиканского президента изберут по принципу антитрамповской направленности его политики (как минимум, отчасти), и это будет иметь последствия для будущего сотрудничества между двумя странами.



Шаблон российской угрозы: сполоснуть и повторить



На этой неделе нам предстоит очередная ухабистая дорога в отношениях с русскими. По нашей оценке, они продолжат свое традиционное неправомерное поведение, совершая неблаговидные поступки, затем всячески это отрицая и обвиняя в них других. Все это будет делаться для того, чтобы вывести Запад из равновесия.



Достаточно посмотреть на их реакцию на дело Сергея Скрипаля. По оценкам международного сообщества, очень велика вероятность того, что это Россия стоит за атакой с применением нервно-паралитического газа против Скрипаля и его дочери Юлии в английском Солсбери. Международное сообщество в ответ на эти действия выдворило российских дипломатов и конфисковало дипломатическую недвижимость.



Теперь же Россия заявляет "с большой долей вероятности", что за этой атакой стоят спецслужбы других стран. Москва даже созвала специальное заседание Совета Безопасности ООН для рассмотрения вопроса об этой атаке (она также манипулирует этим советом во избежание любых практических действий против Сирии), и заявила на нем Великобритании, что та пожалеет о своих обвинениях в адрес России.



Мы также считаем, что Россия ответит на новые американские санкции, введенные на прошлой неделе против семи олигархов, 12 принадлежащих олигархам компаний и против российской государственной корпорации по продаже оружия.



Российская пиар-машина заработала на полную мощность сразу после введения санкций и пообещала жесткий ответ. Мы ожидаем, что Путин будет зеркально отвечать на последние санкции. Не исключено, что он создаст собственный список богатых американцев, против которых будут применены санкции. В 2014 году, когда Америка ввела против российских законодателей карательные меры за их действия в Крыму, Россия в ответ подвергла санкциям девять американских законодателей.



На сей раз санкции против американских бизнесменов мало к чему приведут (они будут носить символический характер), потому что у богатых американцев в России очень мало активов. Но возможно, Россия попытается поднять ставки и сделает нечто такое, что заденет тайные сердечные струны американцев.



Подготовка к переговорам с Северной Кореей



Появилась информация о том, что в настоящее время идут секретные переговоры о подготовке встречи с Ким Чен Ыном. В прошлом месяце были сообщения, что мы общаемся с северными корейцами по каналам спецслужб. Сейчас же появились новые открытые сообщения о том, что покидающий свой пост директор ЦРУ Майк Помпео, которого вы выдвинули на должность госсекретаря, возглавляет американские усилия по подготовке к саммиту, действуя по каналам разведки, и что скоро он встретится со своим северокорейским коллегой, дабы обсудить детали встречи в верхах.



Использование каналов спецслужб вполне логично, потому что американские представители разведки и раньше контактировали с северными корейцами. В 2014 году директор национальной разведки Джеймс Клэппер побывал в Северной Корее и привез оттуда американских заложников.



Каналы спецслужб можно использовать для решения непростых организационных вопросов, скажем, о месте проведения встречи. Естественно, Северная Корея захочет провести ее в Пхеньяне, потому что Ким издавна не любит выезжать за пределы страны (хотя несколько недель назад он побывал в Китае).



Но эту козырную карту нам следует сохранить до тех времен, когда северные корейцы реально что-то сделают. Они говорят об отказе от ядерного оружия, но мы пока не видели никаких реальных шагов по замораживанию ядерной программы. Они должны сделать все необходимое, чтобы заслужить визит президента.



Если наши разведчики считают, что северокорейцы настроены серьезно, новый советник по национальной безопасности Джон Болтон возглавит сложный межведомственный процесс, чтобы определить, каковы мотивы Северной Кореи, какими должны быть американские цели и красные линии на этот саммит, и какой должна быть наша стратегия достижения этих целей. У Болтона репутация ястреба, и он в своих публичных заявлениях уже дал понять, что хочет военных действий против Северной Кореи. По этой причине ему придется приложить немало усилий, чтобы убедить команду национальной безопасности и северных корейцев, что он действует непредвзято и даст дипломатии реальный шанс.



Саманта Виноград - аналитик Си-Эн-Эн по вопросам национальной безопасности. С 2009 по 2013 годы при президенте Обаме она работала в Совете национальной безопасности, а при президенте Буше в Министерстве финансов.



Изложенные в комментариях взгляды принадлежат автору.



CNN, США

Оригинал публикации: How Trump might counter "Animal Assad"

Опубликовано 08/04/2018 Источник - inosmi.ru

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