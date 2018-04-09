Экс-шефу УзбСНБ Иноятову поручено разводить карасей

19:21 09.04.2018 Рустам Иноятов назначен ответственным за безопасность лососей и осетров Узбекистана





Бывший глава Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана Рустам Иноятов назначен одним из троих ответственных за развитие рыбной отрасли в стране. Вместе с ним контролировать исполнение постановления президента "О дополнительных мерах по ускоренному развитию рыбной отрасли" будут премьер-министр республики Абдулла Арипов и генпрокурор Отабек Муродов.



Согласно постановлению, в Куйичирчикском районе Ташкентской области появится свободная экономическая зона (СЭЗ) "Балик ишлаб чикарувчи" ("Рыбный производитель"), на территории которой создадут предприятия по переработке рыбы и производству рыбной продукции. Также собираются организовать создание рыбопосадочного материала для дальнейшего развития собственного производства и зарыбления водоемов республики. На территории СЭЗ будут проходить стажировку студенты, обучающиеся по направлениям рыбной промышленности.



По данным Spot.uz, до 1 мая 2019 года в Ахангаранском районе Ташкентской области будут созданы родительские стада холодноводных ценных видов рыб (лосось, форель, осетр и другие породы). На проект направят 5 млрд сумов ($617 тысяч) из собственных средств инициаторов проекта (Мининноваций, МИД, Минсельхоз, Ассоциация "Узбекбаликсаноат", "Ипотека-банк") и льготных кредитов. Помимо этого, документом утверждено создание пилотных проектов по интенсивному выращиванию по 100 тонн в год этих рыб в предгорных районах Андижанской, Джизакской, Кашкадарьинской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Наманганской областей. На этот проект планируется направить 10 млрд сумов ($1,234 млн). Создать и запустить проекты поручено до 1 апреля 2020 года.



Постановлением президента на территории СЭЗ "Балик ишлаб чикарувчи" вводятся особые налоговый, таможенный и валютный режимы – на весь срок ее функционирования.



Рустам Иноятов руководил Службой национальной безопасности Узбекистана с 1995 по 2018 годы. Считался одним из наиболее вероятных преемников президента Ислама Каримова и одним из влиятельнейших людей в стране. 31 января 2018 года Иноятов был снят с должности главы СНБ и в этот же день назначен госсоветником президента республики. Вскоре СНБ была преобразована в Службу госбезопасности.



Приобщение Иноятова к рыбной отрасли напомнило о Рустаме Азимове - еще одном бывшим очень влиятельным в бытность Каримова чиновнике: занимал пост вице-премьера, министра экономики и финансов. В январе 2017 года Мирзиеев поручил Азимову курировать развитие птицеводства в домашних хозяйствах. В частности, президент потребовал обеспечить каждому подворью в Узбекистане по 100 кур-несушек. Менее чем через полгода Азимов был освобожден от должности заместителя премьер-министра "в связи с переходом на другую работу" – он возглавил национальную страховую компанию "Узбекинвест", после чего пропал из публичного пространства.



09.04.2018 См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - fergananews.com

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