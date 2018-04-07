Узбекистан возобновил прерванную в 2012 году поставку газа в Таджикистан

18:51 09.04.2018 Узбекистан возобновил поставку газа в Таджикистан, прекращенную в 2012 году. Как сообщила в субботу программа "Ахборот 24" телеканала "Узбекистан 24", поставка началась через магистральный газопровод "Музрабад-Душанбе".



"Сегодня для нашего народа радостный день. Начались поставки природного газа. Это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым между главами двух государств. Работы [по возобновлению поставок] были проведены в кратчайший срок", – сообщил в интервью программе Шавкат Шоимов, первый заместитель генерального директора компании "Таджиктрансгаз".



Поставки позволят полностью обеспечить "голубым топливом" Турсунзадевский район Таджикистана. Газ необходим Таджикистану "для обогрева домов и повышения эффективности производственных предприятий", отмечается в сюжете. В Турсунзаде расположена Таджикская алюминиевая компания (ТАЛКО).



Поставка газа осуществляется по двум ниткам газопровода "Музрабад-Душанбе" пропускной способностью 125 тысяч кубометров в час. В ближайшей перспективе планируется расширить охват снабжения приграничных территорий. Представитель "Таджиктрансгаза" также сообщил о планах сотрудничества с компанией "Узтрансгаз" по транзиту природного газа.



Договор по экспорту природного газа в Таджикистан был подписан в ходе мартовского визита президента Узбекистана Шавката Мирзияева в соседнюю страну. Контрактом на текущий год предусмотрено поставить около 126 миллионов кубометров газа на общую сумму 15,1 млн долларов. Источник - centralasian.org

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