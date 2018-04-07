50 богатейших рос-буржуев потеряли за день почти $12 млрд

17:49 09.04.2018 Обвал фондового рынка привел к серьезному сокращению капиталов богатейших людей России. Среди наиболее пострадавших есть как те, кто уже попал под санкции США, так и те, кого американский Минфин в списки пока не внес





Совокупное состояние 50 богатейших людей России за день сократилось более чем на $11,7 млрд, следует из данных экспертов журнала Forbes, рассчитываемых в режиме реального времени. Капиталы членов списка Forbes сокращаются вслед за падением российского фондового рынка - на пике падения индекс Мосбиржи (бывший ММВБ) опустился в понедельник более чем на 9%, а индекс РТС - почти на 11%.



Лидером по потерям оказался Олег Дерипаска, чье состояние на фоне резкого снижения стоимости бумаг Rusal и En+ Group сократилось почти на четверть, или на $1,3 млрд. Эксперты Forbes оценивают состояние Дерипаски в понедельник в $4 млрд, тогда как на момент публикации рейтинга миллиардеров Forbes 2018 года было $6,7 млрд.



Те же $1,3 млрд потерял и основной владелец "Норильского никеля" (цена акций 9 апреля упала более чем на 15%) Владимир Потанин, которого в отличие от Дерипаски Минфин США пока не отнес к числу "олигархов", которые "играют ключевую роль в поддержке злонамеренных действий России", а потому не должны быть "изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности" российских властей.



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Зато третье и четвертое места среди лидеров потерь дня остались за Виктором Вексельбергом (минус $908 млн) и Сулейманом Керимовым (минус $813 млн). Оба они оказались в опубликованном 6 апреля Минфином США дополнении к санкционному списку.



Еще двое фигурантов документа потеряли пока заметно меньше. Андрей Скоч, по подсчетам Forbes, стал беднее на $106 млн, Владимир Богданов - на $47 млн. А на капиталах Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова падение фондового рынка 9 апреля, по мнению Forbes, не сказалось вовсе.



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Крупные потери из-за обвала фондового рынка 9 апреля, по подсчетам Forbes, понесли также Леонид Михельсон (минус $755 млн), Геннадий Тимченко (минус $716 млн), Владимир Лисин (минус $578 млн), Роман Абрамович (минус $534 млн), Вагит Алекперов (минус $519 млн) и Алексей Мордашов (минус $489 млн). Источник - rbc.ru

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