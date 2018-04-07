Астана планирует направить миротворцев... в Ливан (почему не в Бутан?)

16:46 09.04.2018 Казахстан в этом году, возможно, направит своих миротворцев в Ливан, заявил 9 апреля в Астане вице-министр обороны Казахстана Талгат Мухтаров на правительственном часе в мажилисе парламента, слова которого приводят местные новостные агентства.



В пресс-службе министерства обороны Казахстана подтвердили, что вице-министр говорил именно о Ливане.



"Мы сейчас проводим большую подготовительную работу для направления нашего подразделения в одну из миротворческих миссий. Некоторое время мы в миротворческой деятельности участвовали только через направление наших отдельных офицеров в качестве штабных офицеров, офицеров-наблюдателей", - сказал Мухтаров. По его словам, уже пройдены необходимые процедуры.



- Остались отдельные нюансы, стандартные процедуры, которые требует ООН. К осени мы уже отправим роту, где-то 120 человек направим в одну из миссий. Предварительно - это миссия в Ливане, - сказал Талгат Мухтаров. При этом он добавил, что лично побывал в этой стране, "посмотрел местность". "Это миротворческая миссия по поддержанию мира", - добавил Мухтаров.



Согласно принятому в Казахстане в 2015 году закону "О миротворческой деятельности", решение об участии военного персонала в той или иной миротворческой операции выносит парламент на совместном заседании палат после поступившего от президента предложения. Предложение об использовании вооруженных сил вносит президенту правительство, которое определяет состав, численность и сроки пребывания миссии. Основаниями для рассмотрения вопроса об участии казахстанских миротворцев в той или иной операции служат решение международной организации или ратифицированный Астаной международный договор. Источник - centralasian.org

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