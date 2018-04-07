КырПрезидент Жээнбеков улетел в Турцию. Просить новых кредитов

15:44 09.04.2018 Начался официальный визит президента КР в Турцию



Сегодня, 9 апреля, начался двухдневный официальный визит президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Турцию.



В первый день поездки планируется встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой ожидается подписание ряда соглашений. Также Жээнбеков возложит цветы к мавзолею Ататюрка. Завтра, 10 апреля, он встретится с премьер-министром Бинали Йылдырымом и спикером Великого национального собрания Исмаилом Кахраманом.



В программе визита также запланирована встреча с представителями кыргызской диаспоры в Турции и посещение памятника Чингизу Айтматову в Анкаре.



Далее, 11-12 апреля, Сооронбай Жээнбеков совершит рабочий визит в институты Европейского союза в Брюсселе. Источник - centralasian.org

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523277840

Новости Казахстана

