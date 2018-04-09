Призраки "опиумных войн" все явственнее витают над Китаем, - Ю.Тавровский

06:44 09.04.2018 Нынешний натиск Запада на Россию и КНР удивительно напоминает события XIX века



В комментариях о политике Запада в отношении России и Китая все чаще встречается слово "война". В текстах про Россию к нему присоединяют слово "холодная", а про Китай – "торговая". Между тем две "опиумные войны" Запада против Китая (1840–1842 и 1856–1860) и Крымская война против России (1853–1856) не только проходили практически одновременно в масштабе истории, но и удивительно похожи на нынешние попытки помешать развитию двух стран-цивилизаций.



В ХVIII веке Китай, как и в наши времена, был ведущим мировым экспортером. Чай, шелк и фарфор шли нарасхват на европейских рынках. При этом самодостаточная экономика Поднебесной практически не нуждалась во встречном потоке товаров. Дефицит оплачивался серебром. Особенно страдал основной импортер – Великобритания. Лондон рассматривал это как реальную угрозу обеспечению фунта стерлингов и всей денежной системе страны.



Сначала англичане попробовали решить проблему по-хорошему. В 1793 году в Китай отплыли корабли с образцами их продукции. Возглавлял торговую миссию лорд Джордж Маккартни, опытный дипломат, незадолго до этого служивший послом в Санкт-Петербурге. Маккартни на 66-пушечном флагманском судне сопровождали купцы, ученые, артисты. Император Цяньлун милостиво принял лорда и его свиту. Привезенные товары были оприходованы как "дань от западных варваров" и с лихвой компенсированы встречными "подарками". Однако в налаживании двусторонней торговли на постоянной основе было отказано. Император заявил, что в Поднебесной есть все необходимое, нет нужды в заморских диковинах.



Тогдашняя "мастерская мира" не смогла смириться с создавшейся унизительной и опасной ситуацией. После нескольких попыток наладить экспорт английского сукна и индийского хлопка специалисты из Ост-Индской компании придумали неординарное решение – наводнить выращенным в Индии опиумом Поднебесную. Это зелье к тому времени уже начало распространяться в ее южных приморских провинциях стараниями голландцев, орудовавших на Формозе (Тайване). Ост-Индская компания придала торговле опиумом оптовый масштаб. Если в середине ХVIII века в Китай импортировалось 400 стандартных ящиков опиума в год, то к 40-м годам ХIХ века – уже 40 тыс. Прибыль от поставок опиума превысила расходы на закупку чая и фарфора. При этом в Британской Индии распространение опиума было строго запрещено.



Опиекурение быстро распространилось, деградация затронула даже военное командование и придворных в Пекине. Встревоженный император издал несколько указов, однако это не решило проблему. Тогда он приблизил к трону генерал-губернатора одной из внутренних провинций Линь Цзэсюя, жесткими мерами искоренившего опиекурение в своих владениях, и дал ему мандат на борьбу по всей империи. Английская фактория в единственном открытом для иностранцев порту Гуанчжоу (Кантон) в 1839 году была окружена, англичан вынудили сдать запасы опиума – более 20 тыс. ящиков. Их уничтожение на кострах заняло целых три недели.



Поскольку "мастерская мира" одновременно была еще и "владычицей морей", решение торгового спора было перенесено в военную плоскость. Весной 1840 года Палата общин одобрила такой план: не объявляя официально войну Китаю, послать военную эскадру. 20 боевых кораблей блокировали Кантон и двинулись вдоль побережья на север, захватив укрепленные форты Дагу, через которые шла прямая дорога на Пекин. Нарезные стволы винтовок и пушек безнаказанно поражали китайцев, вооруженных фитильными и кремниевыми ружьями, гладкоствольными орудиями. Весной 1842 года англичане при поддержке сипайских полков из Индии захватили Шанхай, Нинбо, окружили Кантон, обстреливали Нанкин и могли за считаные дни занять Пекин.



Продолжавшаяся два года первая "опиумная война" закончилась подписанием 26 августа 1842 года тяжелого и унизительного Нанкинского мирного договора. Китай выплачивал гигантскую контрибуцию, для английской торговли открывались порты Кантон, Шанхай, Амой (Сямэнь), Фучжоу и Нинбо. Первый в истории неравноправный для Китая договор в 1844 году продублировали Франция и США.



Принуждение Китая к написанным в Лондоне правилам международной торговли было прервано Крымской войной (1853–1856), отвлекшей основные силы Англии и Франции. Основным театром военных действий стал Крым и главная база российского флота – город Севастополь. Но был еще один, тихоокеанский театр, на котором Россия одержала победу над агрессорами.



Еще недавно расстреливавшие китайские порты корабли союзников в августе-сентябре 1854 года атаковали Петропавловск-Камчатский, тогда наш единственный крупный порт, базу снабжения Русской Америки. Стратегической целью было установление контроля над всем западным побережьем Тихого океана, включая его российскую и китайскую части.



После артобстрела союзники высадили десант, который вскоре был вынужден отступить под огнем гарнизона и местных жителей. Второй штурм также закончился бесславно. Английский командующий адмирал Прайс покончил жизнь самоубийством, погибли все 926 пехотинцев Гибралтарского полка и его командир капитан Паркер. Несмотря на решительную победу, русским командованием было принято решение эвакуировать Петропавловск-Камчатский из-за трудностей с подвозом подкреплений, оружия и продовольствия в условиях господства англичан и французов на море.



Неудача России в Крымской войне позволила европейцам снова заняться грабежом Поднебесной. Придравшись к аресту базировавшегося в Гонконге корабля китайских контрабандистов-пиратов, англичане уже в 1856 году возобновили военные действия, продлившиеся до 1860 года и получившие название "второй опиумной войны". Снова начались обстрелы портов, грабеж прибрежных городов. Англо-французский десант даже вошел в Пекин, вынудив Сына Неба бежать из столицы.



Память о коллективном и двукратном "изнасиловании" Китая англичанами и французами в ходе "опиумных войн" не смогли ослабить даже многолетние зверства самураев в годы войны 1937–1945 годов. Эта память глубоко вошла в коллективное бессознательное нации и проявляется в разных формах. Речь идет не только об учебниках истории, кинофильмах, музейных экспозициях, руинах взорванных дворцов.



Сейчас все китайцы мобилизовались на выполнение долгосрочной стратегии, которая рассчитана до 2049 года и называется "Китайская мечта". Председатель Си Цзиньпин провозгласил эту стратегию в конце 2012 года в залах Национального музея, начав осмотр с экспозиции об "опиумных войнах". Он заявил: "Нескончаемая борьба, продолжающаяся со времен "опиумных войн" вот уже 170 лет, открыла блистательные перспективы великого возрождения китайской нации. В настоящее время мы, как ни в один исторический период ранее, близки к осуществлению нашей цели – великому возрождению китайской нации, и как никогда раньше мы уверены в нашей способности достичь этой цели". Стратегия "Китайской мечты" призвана гарантировать от повторения унижений Китая, обеспечить стране достойное место в мире. Но это не по нраву коллективному Западу, место Англии в котором заняла Америка.



История повторяется. Китайские товары наводнили рынки, встречный товарный поток не обеспечивает баланс, сотни миллиардов долларов и евро перекачиваются на китайские счета. Навязать какое-то новое зелье поумневшим китайцам явно не удастся, поэтому конфликт переводится в фазу противостояния. Несмотря на щедрые подарки Пекина в виде многомиллиардных пакетов из торговых сделок и инвестиционных соглашений, США переходят от единичных "обстрелов" в виде расследований "несправедливой конкуренции" и введения отдельных пошлин к тотальной торговой войне. Одновременно расчищаются пути к применению военной силы – все чаще боевые корабли США заходят в акватории островов Южно-Китайского моря, все сильнее нажим на главную болевую точку – тайваньский сепаратизм. Все долгосрочные вехи были расставлены в конце минувшего года, когда Китай и Россия сразу в трех основополагающих документах по национальной безопасности были названы "главными стратегическими соперниками". Призраки "опиумных войн" все явственнее витают над Китаем.



Над Россией тоже витают призраки – призраки Крымской войны. История распорядилась так, что новый натиск Запада на Россию снова начался из-за Крыма. Недовольство Запада, привыкшего после 1991 года к сдаче Москвой одной позиции за другой, быстро переросло в стратегию тотальной холодной войны.



Предотвратить повторение сценариев "опиумных" и Крымской войн способна демонстрация уверенности и силы современных Китая и России, их готовность координировать усилия по умиротворению задиристых наследников адмиралов XIX века.



Юрий Вадимович Тавровский – профессор РУДН.



09.04.2018 Источник - Независимая газета

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