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На границе Киргизии и Узбекистана опять стреляют, - В.Панфилова
06:16 09.04.2018

Бишкек направил ноту Ташкенту

На границе Киргизии и Узбекистана произошел первый после подписанного главами двух стран договора по демаркации и делимитации государственной границы вооруженный инцидент. Погиб гражданин Киргизии. Бишкек вручил послу Узбекистана в Киргизии ноту. Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков поручил провести расследование данного происшествия. Сегодня состоится встреча руководителей пограничных служб двух стран.

МИД Киргизии вручил послу Узбекистана в Кыргызской Республике (КР) Комилу Рашидову ноту по факту гибели 7 апреля киргизского гражданина в районе заставы Кербен Джалал-Абадской области. По данному факту начато расследование, на месте инцидента работает группа офицеров управления ГПС Киргизии.

По сообщению государственной пограничной службы Киргизии, житель села Курулуш Аксыйского района Джалал-Абадской области 1984 года рождения находился на территории Киргизии и направлялся в сторону киргизского населенного пункта Мамай, когда пограничники Узбекистана применили оружие. Замминистра иностранных дел Киргизии Нурлан Абдрахманов сообщил, что Бишкек "держит данный вопрос на контроле".

По информации пресс-службы Комитета по охране госграницы Службы госбезопасности Узбекистана, узбекские пограничники были вынуждены применить оружие для задержания нарушителя госграницы из Киргизии. "Военнослужащие погранвойск Узбекистана были вынуждены принять меры по задержанию нарушителя границы из Кыргызстана, который не подчинился требованиям остановиться и проигнорировал предупредительные выстрелы в воздух и, несмотря на ранение, скрылся на территории соседней страны", – говорится в сообщении. Отмечается, что на территории Киргизии его ждала машина, на которой раненого отвезли в больницу, где он скончался.

Премьер-министр Киргизии Сапар Исаков дал поручение соответствующим структурам республики провести тщательное расследование данного происшествия и привлечь к нему правоохранительные органы Узбекистана. По указанию главы кабмина, семье погибшего также выделена материальная помощь в размере 100 тыс. сомов (около 1,5 тыс. долл.).

Киргизский эксперт Марс Сариев назвал нынешний инцидент "чистой случайностью". "Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев настроил своих чиновников на дружбу с соседями. Для этой цели киргизские предприниматели получили 100 млн долл. на закупку узбекских товаров. В Узбекистане в Джизакском районе за 45 дней было заново отстроено киргизское село Манас", – сказал "НГ" Сариев. По его мнению, инцидент на границе скорее всего связан с контрабандой товаров. "Из Киргизии в Узбекистан нелегально переправляют бытовую технику. В частности, особым спросом пользуются китайские плазменные телевизоры. Не секрет, что киргизский рынок наводнен китайским контрабандным товаром, который по цене гораздо ниже узбекского. В обратном направлении из Узбекистана в Киргизию "перебрасывают" семена хлопка и даже саженцы различных экзотических деревьев", – сказал Марс Сариев. Эксперт считает, что этот трагический случай не повлияет на отношения между Ташкентом и Бишкеком. По его мнению, нужно решить вопрос открытия новых контрольно-пропускных пунктов (КПП). "На имеющихся КПП огромные очереди, в основном из жителей приграничных районов двух стран. Пограничники не справляются с потоком желающих посетить соседнюю страну. Отсюда и проблемы", – отметил Сариев.

Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев считает, что "эйфория, возникшая в Киргизии, да и в регионе в целом, в связи с действительно произошедшими изменениями в отношениях с Узбекистаном не имела и не имеет под собой оснований". "Политика Узбекистана основана исключительно на собственных национальных интересах, и происходящие изменения вовсе не означают, к примеру, что Узбекистан готов легко идти на уступки в тех же погранично-территориальных спорах. После визита Шавката Мирзиеева в Бишкек в сентябре прошлого года в Киргизии взахлеб обсуждали подписанный договор о государственной границе, а в тени оставалось то, что по-настоящему спорные и принципиально важные участки, а это 15% границы, остались неурегулированными", – сказал "НГ" Князев.

Напомним, что в сентябре прошлого года главы Узбекистана и Киргизии подписали Договор о согласовании 85% узбекско-киргизской границы. Неурегулированными остаются 15% межгосударственных рубежей – самых проблемных, связанных с анклавами (для одной стороны) и эксклавами (для другой).

По мнению Князева, стоит также обратить внимание на эйфорию как в Бишкеке, так и в Душанбе по поводу якобы смягчения позиции Узбекистана в вопросе строительства в Киргизии и Таджикистане гидроэнергетических гигантов. "Это отложенные вопросы, по которым никак не очевидно полное согласие Ташкента с планами соседей. Эти вопросы остаются в повестке дня как в высокой степени конфликтогенные. Одномерное восприятие заключаемых договоров и соглашений как раз и приводит к тому, что подобные инциденты оказываются как бы неожиданными. На самом деле независимо от окончательных выводов непосредственно на границе происходящее – результат неполноценности всей межгосударственной правовой базы", – считает эксперт.

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"
09.04.2018

Источник - ng.ru
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