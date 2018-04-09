 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Неизвестные" ракеты атаковали военную базу Асада Т-4 - есть жертвы
06:12 09.04.2018

Рано утром 9 апреля ПВО Сирии отреагировали на ракетную атаку по аэродрому Т-4 в провинции Хомс. Об этом сообщило сирийское информационное агентство SANA со ссылкой на военный источник. Он высказал предположение, что это похоже на "американскую агрессию". Агентство опубликовало видео работы сирийских ПВО.

Атаки нескольких ракет отразить не удалось, отмечает сирийское агентство. Как передает AFP со ссылкой на сирийские государственные СМИ, в результате атаки несколько человек погибло. Их число уточняется. По информации SANA, со стороны сирийских военных есть раненые.

Военные США отрицают, что за атакой стоит Вашингтон, сообщают источники Associated Press.

Ранее 9 стран в том числе три постоянных члена СБ ООН – США, Великобритании и Франции, инициировали экстренное заседание Совбеза ООН, посвященное обстоятельствам предполагаемой химической атаки в Восточной Гуте 7 апреля. За его проведение высказались также Польша, Нидерланды, Швеция, Перу, Кувейт и Кот-д"Ивуар. Запад обвиняет в случившемся сирийские правительственные войска и поддерживающую Дамаск Россию.

Президент США в своем твиттере назвал сирийского лидера Башара Асада "животным" и пообещал, что виновные в атаке заплатят "большую цену".

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Ракеты, атаковавшие сирийскую авиабазу Тийфор (Т-4) на востоке провинции Хомс, пролетели через ливанский район Кисерван со стороны Средиземного моря.

Об этом сообщает "РИА Новости", ссылаясь на арабский телеканал Al-Mayadeen.

Об ударе по авиабазе Т-4 сообщило сирийское агентство САНА. Оно не исключило, что объект был атакован силами США.

Однако в Пентагоне эти сообщения не подтвердили.
https://iz.ru/729932/2018-04-09/smi-uznali-traektoriiu-poleta-raket-udarivshikh-po-siriiskoi-baze-t-4

Источник - vedomosti.ru
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