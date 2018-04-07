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Понедельник, 09.04.2018
00:58  Женщины и евнухи при дворе Ахеменидов и прочих иранских правителей, - новая книга историка Х.Мутазадда
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Женщины и евнухи при дворе Ахеменидов и прочих иранских правителей, - новая книга историка Х.Мутазадда
00:58 09.04.2018

Роль дворцовых гаремов в ниспровержении империй
Гаремы с "населением" от восьми до тысячи человек в иранской политике

Farda, Иран

Историк Хосров Мутазадд в своей книге "История, выставленная напоказ" значительное внимание уделяет выдающимся женщинам при шахском дворе, рассуждая об известных изменениях, произошедших в судьбах династии благодаря "дворцовым женщинам" и евнухам, и предлагает интересную статистику о количестве жен у некоторых из падишахов.

Во второй части "Истории напоказ" Хосров Мутазадд как раз рассказывает об авторитетных и влиятельных женах при шахском дворе. В частности, он говорит: "В истории Ирана были женщины, которые фактически становились правительницами. Первой из таковых была Атуса, дочь Кира Великого и супруга Дария. В странах Востока с самых первых веков существования великих империй существовал такой институт, как дворцовые гаремы".

Женщины и евнухи как причина падения господства царства Ахеменидов!




Наш автор продолжает: "Мы безо всякого сомнения можем утверждать, что это положение не было какой-то исключительной особенностью именно Ирана. В большинстве империй Востока существовали гаремы, как и большое количество жен у монарших особ. Согласно тем данным, которые сообщают нам Геродот и другие историки древности и античности, при дворах различных представителей династии Ахеменидов, в частности, при дворе Артаксеркса II, существовал довольно многочисленный гарем. Были среди его жен и такие, кто играл довольно существенную роль в политике - к примеру, Амастрис, Атуса и Перишат. Что же касается ухода династии Ахеменидов с исторической сцены, то в этих событиях однозначно одну из основных ролей сыграли их жены, гарем и надсмотрщики, или, как их еще называют, евнухи".

Историк указывает на присутствие евнухов, которые были необходимы не только для надзора, но и для опеки над обитательницами дворцовых гаремов: "В частности, такой известный евнух по имени Багуас внес свой вклад в гибель династии Ахеменидов, лично участвуя в убийстве 45-летнего Хашайар-шаха".

Мутазадд перечисляет наиболее важные для течения истории имена царских жен, приводя, где это возможно, их портреты: "Присутствие жен при царском дворе (Ирана) играло роль как в доисламский период истории страны, так и в дальнейшем. Это подтверждается теми свидетельствами, которые мы получаем и за пределами Ирана - в Турции, Ираке и Сирии".

Знаем мы о "великой родительнице", богине Элахе, давшей жизнь весьма многочисленному потомству - ей потом посвящали множество памятников и скульптурных композиций. Мы знаем также о Музе, византийской принцессе, выданной замуж за Фархада IV и родившей затем ему сына по имени Фархадак, который потом примет участие в заговоре, окончившемся убийством отца.

Автор также рассказывает и об эпохе следующей династии персидских царей, Сасанидов, при которых также существовал обычай держать при дворе многочисленные гаремы. "Сасаниды также прославились в данном отношении. Конечно, основатель династии, великий Ардашир Папакан, мыслитель, философ на троне, не прославился как создатель гаремов, но этот "недостаток" был потом компенсирован другими падишахами династии, такими, как, например Шахпур Второй. Он велел увековечить в исторических книгах имена всех своих супруг - об их роли в истории Ирана сохранилось множество свидетельств в исторических источниках".

Гарем в несколько тысяч!

У шахиншаха ("царь царей", титул правителей Ирана, использовавшийся в эпоху Сасанидов - прим. перев.) Хосрова Парвиза был гарем, "население" которого составляло от одной до трех тысяч человек. Одной из его самых знаменитых жен была Марьям, дочь византийского императора Мауриса (Маврикия). Бахрам Чубин, один из его полководцев, совершает дворцовый переворот, и даже воцарится на троне как Бахрам Шестой. Ему удалось процарствовать год, однако народ не признал легитимность его власти - ему пришлось в итоге искать убежища у тюркских каганов, с которыми сасанидский Иран вел многочисленные войны. В итоге, он погиб.

Рассуждая о судьбе Бахрама Чубина, историк отмечает: "У Хосрова Парвиза была супруга из народа ассирийцев, которую звали Ширин. Ее имя упоминается в эпосе "Шахнамэ", приводится и в исторических источниках, памятниках и документах. Вокруг нее было множество прислужниц, поваров, конюхов, смотрителей охотничьих собак, музыкантов - в целом же население гарема достигало трех тысяч человек".

Гаремы были и у арабских завоевателей

В продолжение автор пишет о том, что гаремы были и у арабо-мусульманских завоевателей в первые века существования ислама, то есть в самых первых мусульманских государствах. К примеру, внушительный по численности гарем держал знаменитый Харун ар-Рашид, о чем говорится в некоторых исторических сочинениях, например, в "Таджариб аль-умам" Ибн Маскави. Был гарем и у Амина, сына Харун ар-Рашида. В его гареме шла борьба за первенство и право быть "первой женой": подобная ситуация сохранялась до конца эпохи династии арабских халифов Аббасидов.

Гаремы из тысячи человек у иранских шахов

Мутазадд часто повторяет, что история - это искусство составления изящных повествований и рассказов, поскольку она далеко не ограничивается войнами и военными походами. В заключение он от древности и средневековья переходит к истории собственно шахского Ирана в эпоху Нового времени: все эти традиции, пишет он, дошли и до последней могущественной династии иранских шахов, династии Каджаров (управлявшей Ираном с конца XVIII по начало XX века - прим. пер.). Если у Мухаммада Али-шаха было только две жены, то у Насир-ад-Дин шаха их было105, у Фатх-Али шаха их было ровно 1000, которые дали правителю потомство в 160 детей. У Ахмад-шаха показатели были скромнее - 9 жен, у Музаффар-ад-Дин шаха было тоже 9 жен, с которыми у него был подписан так называемый "сигэи акд" (документ, подписываемый вступающими в брак мусульманами-шиитами, а также произносимая при вступлении в брак фраза - прим. перев.). Подробности личной жизни правителей современные историки также считают важной составляющей исторического процесса, и потому тоже достойными изучения.

Источник - Иносми
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523224680
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