 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мьянма закрепляет исход рохинджа стенами, блокпостами и буддистами, - М.Коростиков
00:52 09.04.2018

Мьянма закрепляет исход рохинджа стенами, блокпостами и буддистами

Вернуться в страну беженцам практически невозможно

Мьянма не готова принять обратно более 700 тыс. ее бывших жителей-рохинджа, которые вынуждены были покинуть свои дома в августе-ноябре прошлого года. К такому выводу пришла помощница генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Урсула Мюллер, посетившая штат Ракхайн. По ее словам, в регионе не создано никаких условий для возвращения беженцев: нет ни жилья, ни медицинской помощи, ни даже базовых гарантий безопасности. Несмотря на достигнутое между Бангладеш и Мьянмой в конце ноября прошлого года соглашение о репатриации беженцев, кризис до сих пор не разрешен. На территориях, где раньше жили мусульмане, расселяются буддисты и устанавливают армейские блокпосты.

"От людей (в штате Ракхайн Мьянмы.- "Ъ") я слышала, что там нет доступа к здравоохранению, нет гарантий безопасности и продолжается насильственное перемещение",- заявила вчера Урсула Мюллер, завершившая шестидневный визит в Мьянму. Госпоже Мюллер было впервые позволено посетить районы, сильнее всего пострадавшие от "контртеррористической операции". Там, как свидетельствуют спутниковые фото, за последние полгода десятки деревень рохинджа были сожжены и разрушены до основания. "Я попросила власти Мьянмы остановить насилие,- добавила Урсула Мюллер.- И сделать все, чтобы возвращение беженцев из округа Кокс-Базар (регион в Бангладеш, где скопилось наибольшее число бежавших рохинджа.- "Ъ") было добровольным, в ходе него уважалось человеческое достоинство, а вернувшиеся могли рассчитывать на постоянное проживание".

Напомним, что конфликт между мусульманами-рохинджа и буддистами длится в Мьянме уже более столетия, но последняя острая фаза пришлась на август прошлого года. Власти и большая часть населения страны считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш, отказывают им в базовых социальных и гражданских правах. После нападения "Армии спасения рохинджа Аракана" (требует самоопределения рохинджа) на позиции мьянманской армии 25 августа войска Мьянмы начали антитеррористическую операцию.

В ходе нее, по утверждениям беженцев, мьянманские солдаты при поддержке добровольцев-буддистов убивали и насиловали рохинджа, сжигали их дома. С момента начала нынешнего этапа кризиса в соседний Бангладеш от расправ бежало уже более 700 тыс. человек, большинство из которых нашли приют на территории соседней страны в округе Кокс-Базар. Помимо них в Бангладеш уже проживает около 300 тыс. рохинджа, покинувших Мьянму во время столкновений, происходивших в прошлые годы. Власти страны называют происходящее борьбой с террористами, к каковым они, похоже, причисляют чуть ли не всех взрослых мужчины-рохинджа. Представители ООН ранее неоднократно заявляли, что это напоминает этнические чистки, но все осуждающие Мьянму резолюции были заблокированы в Совбезе ООН Москвой и Пекином.

В ноябре между Бангладеш и Мьянмой было достигнуто соглашение о репатриации беженцев, которое было подтверждено в январе. "Вернуться для рохинджа будет гораздо сложнее, чем бежать,- сообщил "Ъ" эксперт Центра стратегических разработок Антон Цветов.- Формально мьянманское правительство заканчивает приготовления для возвращения беженцев. Специальное государственное агентство восстанавливает жилье и инфраструктуру на территориях, где жили рохинджа. Однако создаваемые властями фильтрационные пункты позволят въехать только тем, у кого в порядке документы и кто докажет, что ранее проживал в штате Ракхайн". Тут-то, полагает эксперт, возможно, и кроется основная проблема. Документы многих рохинджа были утеряны при бегстве из страны или оставлены в сгоревших домах. У других их просто не было: правившая Мьянмой до 2011 года военная хунта зачастую не выдавала рохинджа паспорта, а кто-то сознательно отказывался от них, не желая иметь никаких дел с правительством.

В результате к 15 марта правительственной комиссии удалось согласовать возвращение 374 беженцев из почти миллиона человек, перебравшихся в Бангладеш в ходе этого и предыдущих кризисов. "Из 8032 человек мы подтвердили гражданство 374, они и станут первой партией вернувшихся",- заявил секретарь МИД Мьянмы Мьинт Ту. Правительство Мьянмы утверждает, что "ждет беженцев на границе, чтобы принять их обратно", но госпожа Мюллер выразила сомнение в том, что возвращение будет для них безопасно и комфортно. "Я видела зоны, где деревни (рохинджа.- "Ъ") были сожжены и разрушены бульдозерами до основания,- заявила она.- И я не видела и не слышала ни о каких приготовлениях к возвращению этих людей на родину".

Министр финансов Бангладеш Абул Мухит ранее заявлял, что, учитывая позицию Мьянмы, вообще не верит в перспективу возвращения рохинджа домой. "Во-первых, Мьянма больше нескольких человек не примет, во-вторых, они сами не поедут, если не будут уверены в свое безопасности",- заявлял он 6 марта.

По данны американской правозащитной организации Human Rights Watch, с момента начала конфликта и по сегодняшний день 55 деревень бежавших рохинджа были срыты до основания, а 362 - полностью или частично сожжены. Работу бульдозеров на месте бывших деревень рохинджа многократно фиксировали журналисты местных изданий (иностранную прессу в Ракхайн не пускают). Министр соцзащиты Мьянмы Вин Мьят Айе, комментируя это, заявил, что "бульдозеры работают для того, чтобы перестроить деревни на качественно новом уровне".

Впрочем, спутниковые снимки свидетельствуют о том, что во многих случаях на территориях разрушенных пограничных деревень пока возводятся не новые дома, а стены и военные сооружения. Местные власти штата Ракхайн также открыто призывают буддийское население Бангладеш приходить и селиться на покинутых мусульманами землях. 55 семей народностей марма и мро (большинство буддисты, некоторые - христиане) к началу апреля уже воспользовались предложением. В качестве подъемных Мьянма выделяет им землю, гражданство и бесплатную еду, которую они смогут получать в течение пяти лет. "Они займут те места, где жили покинувшие Мьянму рохинджа,- заявил AFP советник местного правительства Муин Шви Тви.- Они очень бедны".

Михаил Коростиков

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523224320
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