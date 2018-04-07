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В Сирии подлили яду в огонь. Атака в Гуте чревата российско-американским столкновением, - "Къ"
00:51 09.04.2018

В Сирии подлили яду в огонь
Атака в Восточной Гуте чревата российско-американским столкновением

Госдеп США в беспрецедентно категоричной форме возложил на Россию ответственность за якобы имевшее место в Сирии применение химического оружия правительственными силами. А президент Трамп предупредил, что за поддержку Дамаска России "придется заплатить большую цену". На фоне углубляющегося кризиса в российско-американских отношениях США демонстрируют решимость идти на дальнейшее обострение, чреватое угрозой прямого военного столкновения с Россией в Сирии. Также, по данным источника "Ъ", близкого к Госдепу США, на этой неделе в Белом доме пройдет обсуждение новых санкций против России. Главный докладчик - известный своим радикализмом советник президента Трампа Джон Болтон.

О химической атаке в контролируемом группировкой "Джейш аль-Ислам" сирийском городе Дума, расположенном в Восточной Гуте, в 10 км от Дамаска, сообщили в минувшую субботу сразу несколько неправительственных организаций, включая "Белые каски", известные своей непримиримой позицией по отношению к сирийским властям.

"В результате атаки задохнулись 70 человек, еще несколько сотен находятся в критическом состоянии",- заявил глава "Белых касок" Раид ас-Салех. По его версии, бомбу с нервно-паралитическим газом зарин сбросил вертолет сирийских ВВС (в ряде сообщений также говорилось о применении бомбы с хлором). В связи с этим неправительственные организации, поддерживающие сирийскую оппозицию, разместили в сети шокирующие фото- и видеоматериалы с места трагедии.

"Мы не строим предположения, мы видели видео. Пена изо рта у людей, то, как выглядели их глаза, указывают на то, что в Думе совершена химическая атака",- заявил "Ъ" официальный представитель одной из наиболее влиятельных организаций сирийской оппозиции, базирующегося в Эр-Рияде Высшего комитета по переговорам, Яхья аль-Ариди. "США ранее заявляли, что предпримут действия, если в Сирии будет использовано химоружие",- напомнил он, добавив, что "наказать убийцу - это не криминал". По его словам, "больше всех за трагедию несет ответственность Россия, покрывающая сирийский режим".

В Дамаске и Москве категорически отрицают информацию о новом применении химического оружия в Восточной Гуте, называя материалы о бомбе с отравляющим веществом фейковыми.

"Террористы "Джейш аль-Ислам" находятся в состоянии коллапса, и их СМИ сфабриковали сообщения о химической атаке, чтобы сорвать продвижение сирийской армии",- говорится в заявлении сирийского правительственного агентства Sana.

"Цель этих лживых домыслов, не имеющих под собой каких-либо оснований,- выгородить террористов и непримиримую радикальную оппозицию, отказывающуюся от политического урегулирования, одновременно попытавшись оправдать возможные силовые удары извне",- заявил в воскресенье МИД РФ.

На прошлой неделе на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом по итогам российско-турецких переговоров о вероятности инсценированной химатаки в Сирии говорил и российский президент Владимир Путин. "Нами получены неопровержимые доказательства подготовки боевиками провокации с использованием отравляющих веществ",- заявил Владимир Путин.

На фоне взаимоисключающих версий инцидента в городе Дума обращает на себя внимание, что предполагаемой химической атаке предшествовало неожиданное нарушение боевиками группировки "Джейш аль-Ислам" перемирия с правительственными войсками, произошедшее в минувшую пятницу.

"За прошедшие двое суток по жилым районам столицы выпущено 25 мин и реактивных снарядов, от которых погибло 7 и ранено 42 мирных жителя. Интенсивность обстрелов усиливается",- сообщил в минувшую субботу начальник российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

По данным российских военных, новая эскалация в Восточной Гуте, сорвавшая уже начавшийся вывод из Думы боевиков и членов их семей, произошла после того, как в группировке "Джейш аль-Ислам" сменилось высшее руководство. Как следует из заявления Юрия Евтушенко, борьба за власть в руководстве группировки закончилась физическим устранением ее прежних лидеров Абу Хумама, Абу Омара и Абу Али, после чего "Джейш аль-Ислам" возглавил отличающийся еще большей непримиримостью Абу Кусай (источники "Ъ" в "Джейш аль-Ислам" версию о расколе ее руководства опровергают).

За время войны в Сирии инцидент в городе Дума стал далеко не первым случаем, когда сирийская оппозиция и поддерживающие ее внешние силы обвинили Дамаск в применении химического оружия. На данный момент ООН расследует 33 случая применения химоружия, произошедшие в стране за последние пять лет. Предыдущая крупная химическая атака в Восточной Гуте была совершена в августе 2013 года, тогда ее жертвами, по разным источникам, стали от 300 до 1,7 тыс. человек. А в апреле 2017 года химатаке подвергся контролируемый оппозицией город Хан-Шейхун (провинция Идлиб).

Между тем инцидент в городе Дума отличает то обстоятельство, что он произошел на фоне углубляющегося кризиса в отношениях России с США и Западом в целом, вышедшего на новый уровень в связи с "делом Скрипаля". Не случайно одним из первых с обвинениями в адрес России в связи с предполагаемой химатакой в Восточной Гуте выступил МИД Великобритании. "Мы призываем режим Асада и его сторонников, Россию и Иран, прекратить насилие в отношении невинных мирных жителей",- говорится в распространенном заявлении британского дипломатического ведомства.

А глава МИД Великобритании Борис Джонсон в воскресенье сделал отдельное заявление, возложив главную вину за продолжающиеся химатаки в Сирии на Москву. "Несмотря на сделанное Россией в 2013 году обещание, что Сирия откажется от всего химоружия, действовавшие по поручению ООН международные группы специалистов определили, что с 2014 года режим Асада минимум четыре раза применял отравляющие вещества",- заявил он.

В свою очередь, Госдеп США в беспрецедентно категоричной форме возложил на Россию ответственность за инцидент в Думе. Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Хизер Науэрт пообещала, что США "приложат все усилия, чтобы привлечь к ответственности тех, кто применяет химическое оружие в Сирии и в других местах".

После этого оценку случившегося дал в Twitter и лично президент Трамп, подтвердивший свою решимость идти на дальнейшую эскалацию с Москвой. "Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент Путин, Россия и Иран ответственны за поддержку животного Асада. Придется заплатить большую цену",- предупредил он.

Более того, Дональд Трамп обвинил своего предшественника Барака Обаму, в свое время так и не рискнувшего применить силу против Дамаска, в нерешительности. По словам господина Трампа, если бы Барак Обама прибег к силовому сценарию, "сирийская катастрофа закончилась бы уже давно, животное Асад был бы уже историей".

Как заявил в воскресенье министр финансов США Стивен Мнучин, команда Трампа уже вечером рассмотрит варианты действий в связи с сообщениями о химатаке в Думе.

О том, что реализация администрацией Трампа силового сценария в Сирии становится все более реальной, российские военные предупредили еще в прошлом месяце, до инцидента в Думе. Как сообщил начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской, Генштаб видит признаки подготовки Соединенными Штатами и их союзниками ударов по сирийским войскам, в связи с чем в Средиземном и Красном морях уже созданы ударные морские группировки из кораблей с крылатыми ракетами. В свою очередь, начальник российского Генштаба Валерий Герасимов предупредил, что "в случае угрозы жизни нашим военнослужащим, вооруженные силы РФ примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять".

По словам военного источника "Ъ", явных свидетельств готовности США немедленно нанести ракетный удар по Сирии пока нет. Но много времени для подготовки американским ВМС и не нужно: недалеко от Гибралтара (пункт Рота, Испания) находится эсминец Donald Cook, на его борту не менее 50 крылатых ракет Tomahawk, каждая из которых способна преодолеть расстояние в 2,5 тыс. км. По словам собеседника "Ъ", решение о ракетном обстреле может быть принято в начале следующей недели, когда президент США получит доклады от своих советников по национальной безопасности. Учитывая, что в Восточной Гуте и ряде других провинций находятся российские военные советники, в том числе сотрудники центра по примирению воюющих сторон, главное - не допустить их гибели, говорит источник "Ъ".

Между тем кризис в Сирии еще больше усиливает напряженность между Москвой и Вашингтоном. Как сообщил "Ъ" источник, близкий к Госдепу США, уже на этой неделе в Белом доме пройдет обсуждение новых санкций против России, которые представит известный своими радикальными взглядами советник президента Трампа Джон Болтон.

Сергей Строкань, Марианна Беленькая, Иван Сафронов

Источник - Коммерсант
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