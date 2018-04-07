История нацкомпаний Казахстана: кто ждет отставки Мынбаева и как проходила "декулибаевизация", - Д.Ашимбаев

00:20 09.04.2018 Сказать, что история "КазМунайГаза" полна загадок и тайн - значит, не сказать ничего. Подковерные войны, зарплаты руководителей, на которые можно содержать тысячи простых работяг - обо всем этом в нашей серии интервью с Данияром Ашимбаевым.



Нурлан Каппаров и его история успеха

- Он 1970 года рождения, так что на момент назначения ему было всего 28 лет. Не скажу точно, но кажется, в то время он даже не имел законченного высшего образования, уйдя в бизнес то ли со 2-го, то ли с 3-го курса университета.

Тем не менее, Каппаров как руководитель вполне состоялся.

По крайней мере, менеджерские качества, политическое чутье и публичность он проявил. Трактовка принимаемых им решений была вопросом сложным и неоднозначным, но в принципе, так у любого из руководителей. Это вопрос не опыта и профессионализма, поэтому решения в нефтегазовой сфере можно трактовать как угодно.

- Кто ему помогал? Неужели в 28 лет он уже хорошо понимал, как вести компанию к успеху?

- В каждой компании есть главный инженер, специалисты по переработке, добыче, реализации, в свое время их называли "совспецами". Они были в любых нацкомпаниях. А потом к этим производственным подразделениям периодически добавляли департаменты клиринга, маркетинга, корпоративного развития, финансовые дирекции, куда активно шла молодежь из банковского сектора и бизнеса. Долгое время все это щедро сдабривалось родственниками высокопоставленных чинов.

Томами можно составлять списки, чьи дети, племянники, тети, дяди и так далее работали на разных постах в нацкомпаниях

Конечно, среди них были и профессиональные кадры, и те, кто получал зарплату за дядю. Были, конечно, и совсем уж VIP-родственники и "смотрящие", например, от того же Рахата Алиева. В 2000 году одним из вице-президентов в компанию был направлен племянник президента Кайрат Сатыпалды.



Как "Казахойл" Астану строил

- Понятно, что рост финансовых и торговых структур внутри нацкомпании никак не был связан с работой ее самой. Все также производственными активами были только "Озенмунайгаз" и "Эмбамунайгаз", а над ними образовалась большая прослойка в виде "Казахойла".

"Казахойл" активно занимался строительством Астаны, что в принципе не являлось его профильной функцией. Были постоянные дебаты по поводу покупок-продаж Казахстаном долей в тех или иных крупных компаниях – Тенгизе, Кашагане и так далее, о которых можно долго и бессмысленно дискутировать. Счастье, скорее всего, они принесли только тем, кто стоял за принятием решений. Что касается пользы стране, по Кашагану еще требуется серьезная калькуляция.

Потом Каппаров не поладил с правительством и в 1999 году был смещен. Компанией недолго поруководил первый вице-президент Узакбай Карабалин. А затем Нурлан Утебович ушел в отставку с поста премьера и тут же вернулся на пост президента своего любимого "Казахойла", коим и руководил до 2002 года.

Авторитет у него в этой сфере, понятно, был огромным, хоть, как и премьерство, неоднозначным

Но нужно помнить, что в период экономического кризиса он взял на себя ответственность за многие непопулярные решения, то есть фактически обеспечил функционирование экономики страны.

Тимур Кулибаев в марте 1999 года компанию покинул, возглавив "КазТрансОйл". Так компания и стала главным источником формирования того, что называется "тимуровской командой". Кто с ним работал тогда, работают с ним в разных структурах и по сей день.



Олигархические войны и увольнения

- Потом к этим двум компаниям добавился еще "КазТрансГаз", созданный после выкупа газотранспортных активов и алматинской энергосистемы у бельгийского "Трактебеля". Те сделки, как вы помните, были скандальными. "Трактебель" в городе не любили, хотя, понятно, население никто не спрашивал.

Компания, впрочем, пришла на рынок не случайно, с ней было связано немало пикантных историй из жизни казахстанской политической и деловой элиты

Но в итоге компанию выкупили. И возникла такая странная вещь, как АО "КазТрансГаз".

АО владело компания "Интергаз – Центральная Азия", на которую были оформлены все активы. И несмотря на то что компании, по сути, дублировали друг друга, тем не менее имели полный комплект менеджмента с вице-президентами и департаментами. В лучшем случае менеджеры одной занимали аналогичные должности в другой нацкомпании. Если мне память не изменяет, все эти компании до сих пор существуют параллельно-подчиненно.

Потом, в 2001-м, для управления "КазТрансОйлом" и "КазТрансГазом" была создана еще одна нацкомпания – "Транспорт нефти и газа", которой руководил Тимур Кулибаев.

Но наступил новый год с обострением олигархических войн, борьбой за посты наиболее приближенных к главе государства

Усугубились все старые противоречия и по контролю за нефтегазовыми, угольными и электроэнергетическими активами. То есть казахстанская бизнес-элита, став олигархами, стала активно друг друга поедать с красивыми политическими заявлениями, митингами, хлопаньем дверями и поливанием помоями через все возможные средства коммуникаций.

Тогда, как известно, закончилось тем, что президент отправил в отставку правительство, сменил руководство своей администрации, поувольнял большую кучу активистов противоборствующих сторон и несколько переоптимизировал управление активами.



Очередной приход Тимура Кулибаева

- Тогда-то и РГП "Казахстан темир жолы" стало нацкомпанией, а на базе упраздняемых "Казахойла" и "Транспорта нефти и газа" возникла нацкомпания "КазМунайГаз" (КМГ. – авт.), которая существует по сей день, отметив замечательную 15-летнюю историю.

При этом, "КазТрансГаз" и "КазТрансОйл" остались, активы "Казахойла" перешли непосредственно в подчинение к КМГ, хотя "Казахойл" еще какое-то время просуществовала на бумаге, а компанию возглавил аким Мангистауской области Ляззат Киинов. Политический тяжеловес и бывший руководитель "Мангышлакнефти".

- Он энергетик по образованию?

- Он нефтяник, был заместителем министра у Балгимбаева в Миннефтегазпроме, занимал руководящие посты в различных компаниях, то есть политический опыт имел большой. И к тому же являлся уроженцем Западного Казахстана, что для тех областей было очень важным условием.

Известно несколько серьезных дискуссий о политической роли тех или иных регионов в истории страны

Для кого-то это может быть значения не имеет, а кто-то высчитывает на калькуляторе до сотых долей процента – кого слишком много, а кого не хватает.

Первым вице-президентом к нему был назначен все тот же Тимур Кулибаев, и дальнейшая история казахстанской нефти замыкается на этой фамилии.

Руководили они достаточно долго, компания обрастала профильными и непрофильными активами, как это у нас водится в хозяйстве.

В КМГ и сейчас сильно раздутый штат, начиная от непосредственного руководства и заканчивая всякими дирекциями

И чем они занимаются, ясно только им. Это даже не самое важное в деятельности национальных компаний.

У руля КМГ были, как я уже говорил, Киинов (чуть больше года), затем Карабалин (больше 5 лет). Но Узакбай Сулейменович – абсолютный авторитет в этой сфере. Производственник, профессионал, авторитет, человек очень компромиссный. При нем кипели страсти на уровне вице-президентов, которые Карабалин старался максимально сгладить.



Рокировки и жанаозенские события

- Затем его отправили руководить как бы национализированным напополам с китайцами "Мангистаумунайгазом", а КМГ возглавил совершенно странная фигура Серик Буркитбаев. Он руководил "КазМунайГазом" несколько месяцев.

Тогда считалось, что его, специалиста по лазерам и коммуникациями, туда поставили для проведения "декулибаевизации" кадров

И с этой функцией он как-то справлялся. Конечно, все происходило со скандалами, увольнениями работников. Совет директоров отменял решения правления, правительство отменяло решения совета директоров.

Осенью 2005 года, после небольшого скандала с продажей компании "Харрикейн", Кулибаев из "КазМунайГаза" ушел. Стали разбираться, каким образом он оказался в числе акционеров КМГ. Но это не самый важный момент, потому что вскоре он вернулся в нефтянку в качестве курирующего ТЭК вице-президента холдинга "Самрук". То есть формально его не было на поле только в 2006 году.

Буркитбаев ушел со своего поста, проработав 3 с лишним месяца. Впечатления о его руководстве многие связывают с будущими жанаозенскими забастовками, а первая как раз разразилась в бытность его главой КМГ. И хотя шла достаточно напряженная работа по урегулированию конфликта, было принято политическое решение ко Дню столицы забастовку утихомирить. В итоге срочно, не глядя, удовлетворили все требования забастовщиков, из-за чего последние поняли, что такой механизм давления на правительство дает эффект. В итоге все это закончилось 2011-м годом.

Сменил Буркитбаева Каиргельды Кабылдин, тоже выдвиженец из команды Кулибаева, которого в октябре 2011 года сменил Болат Акчулаков из той же команды. И в принципе вместе с той же командой через 2 месяца он покинул пост, поскольку состоялись известные события.



Надстройки все плодились и плодились

- После на руководство компанией вновь вернули Ляззата Киинова. Что называется, для утихомиривания адайцев. А уже в 2013 году его сменил Сауат Мынбаев, который по сей день компанией и руководит.

При Мынбаеве пошел большой спрос на иностранные кадры, возникло много иностранцев в совете директоров и правлении, которые считались сверхсуперквалифицированными, но как-то особо свою квалификацию показывать не стремились.

В принципе, основным активом сейчас у КМГ является "Разведка Добыча КМГ", созданная в 2004 году как раз на базе тех самых "Озенмунайгаза" и "Эмбамунайгаза". Фактически получилось, что все были только два производственных актива, над которыми возникали все новые надстройки. На сей раз первый этаж заняла компания "Разведка Добыча КМГ", а второй – сама КМГ. Естественно, у многих возникали вопросы, а зачем все это там существует? Ну, существует и все. Ответа нет.

- Была же еще "Переработка и Маркетинг КМГ", а также куча еще каких-то других надстроек?

- Да их огромное количество. Есть еще "КазМунайТениз", "КазТрансОйл", "КазТрансГаз", "Казмортрансфлот", "КМГ – Переработка и Маркетинг" (которая сейчас ликвидируется), Казахстанско-Британский технический университет, "Казросгаз", "Казахойл-Украина", "КМГ-Сервис", "КМГ-Кумколь", "Казахойл-Актобе", "Казахтуркмунай", "Кашаган B. V." и так далее. Список можно продолжать до бесконечности.

В принципе, основные добывающие активы собраны в рамках "РД КМГ"

Долгое время шло бодание за контроль над этой надстройкой, поскольку в ней есть доли в "Казгермунае", "Каражанбасмунае", "ПетроКазахстане" и так далее. Какая-то доля акций "РД КМГ" была продана через западные фондовые биржи. Считается, что ее приобрели - а речь идет о 40% - зарубежные пенсионные фонды. Но одни злые языки связывают сделку с китайскими компаниями, другие – с менеджментом самого КМГ и фонда "Самрук-Казына".



Странные инвестиции

- Периодически возникали вопросы, чтобы "РД КМГ" стала управляющей компанией над КМГ. Но в данный момент КМГ пытается упразднить "Разведку Добычу". Даже недавний материал западных рейтинговых агентств говорит о том, что помимо прочего речь идет еще и о депозите в 2 или 3 млрд долларов, которые лежат на счетах "РД КМГ", до которых КМГ не может добраться.

А КМГ, как известно, за годы руководства Мынбаевым ушла в большой минус

- "Благодаря" высококвалифицированным иностранцам?

- Да. Был несколько лет назад случай, когда один из таких шибко "умных" иностранных менеджеров предложил провести сокращение персонала на нескольких десятков тысяч, то есть вывести их в конкурентную среду. Но кто-то прикинул, что зарплата самого этого умника с избытком покрывает зарплату этих 40 тысяч сотрудников

То есть уволить можно было его одного. Но это как-то "не модернизационно".

Тем не менее, КМГ участвовала в так называемой программе трансформации, запускала массу всяких как бы умных вещей, которые завершались приватизацией тех самых непрофильных активов, ушедших по интересным ценам интересным покупателям. Опять пошел долгий процесс попытки выкупа доли иностранных инвесторов, владеющих акциями "РД КМГ", чтобы наложить свою лапу на компанию.

Есть известная тема с весьма специфическим инвестированием казахстанских средств в Батумский терминал, об инвестировании в Румынский НПЗ, который не принес ни славы, ни денег.

Есть незакрытая история с наличием казахстанских активов на Украине, которая для Казахстана по сути закрыта, но КМГ до сих пор считает эти активы частью компании.



Нефтянка породила бюджетные дыры

- Есть известная тема с тем, что доли в Кашагане приобретали за большие, причем заемные деньги. Кашаган не был запущен во время высоких цен на нефть, а запуск после их падения фактически привел к тому, что начала стремительно расти долговая нагрузка.

И если бюджет страны получает от работы Кашагана свои плюсы, то в КМГ, скорее всего, считали, что себестоимость нефти 100 долларов за баррель будет вечной. Так что сегодня проект не выглядит окупаемым.

Закончилось все тем, что несмотря на прямой запрет президента на инвестирование средств Нацфонда для спасения бюджета из-за долговой нагрузки того же КМГ, пошла перепродажа активов КМГ фонду "Самрук-Казына".

Началось активное размножение бюджетных дыр. Ну и их не менее активное латание

Например, 10% акций КМГ были проданы Нацбанку, что вообще нонсенс и выглядит настолько плохо прикрытой аферой, что остается только удивляться, как многие менеджеры, участвовавшие в этих сделках, до сих пор остались на своих постах. И на свободе.

Еще одна проблема – извечный бензиновый кризис. Эксперты утверждают, что в нынешнем бензиновом кризисе вины КМГ особо и нет.

Бензиновый кризис – вина правительства, запретившего КМГ традиционную схему с закупкой бензина в России для компенсации разницы в цене в течение года.

Глупостью оказалось и показательное увольнение из КМГ Данияра Берлибаева, с которым, дескать, и связаны отдельные непопулярные решения. Но он, тем не менее, считался профессионалом самого высшего уровня. И к бензиновому кризису отношения не имел.



Вредными оказались даже высокие цены на нефть

- Тем более, что после ухода Берлибаева кризис так и остался.

- Это уже больше похоже на системный кризис. Во всяком случае, все эти менеджеры, как отечественные, так и иностранные, какой-то пользы стране не принесли. Сколько денег от экспорта нефти ушло в офшоры, сколько стратегических активов было продано за бесценок, сколько средств ушло на содержание аппарата самого КМГ – это тема широчайшая

- Можно было такой же Нацфонд создать, как в Голландии, например.

- Честно сказать, вряд ли бы у нас что-то получилось по-другому. Надо понимать и специфику, и менталитет, и реальные ориентиры кадров. Поэтому я особого оптимизма по поводу всех этих перспектив не испытываю. Можно было, конечно, сделать лучше. Наверное. Как мы знаем, компанией руководили опытные люди, "видные" финансисты, производственники, а по сути ничего путного из этого всего не вышло.

Конечно, в период высоких цен на нефть, когда страна тонула в сверхдоходах, что позволило повысить зарплаты, пенсии, стипендии, все равно огромная масса денег оказалось на рынке недвижимости с известным финансовым пузырем на выходе.

Опять были брошены большие суммы на спасение "тонущей" экономики

Куда делись деньги, никто не знает, но заинтересованные фигуры остались довольны и счастливы. Громких коррупционных скандалов по КМГ не было, но и их особенно не нужно для исправления репутации компании.

Если посмотреть на нынешний состав руководства, там гигантская куча топ-менеджмента. Для убыточной компании зачем столько? А вот здесь очень интересно.

Компания перестала публиковать списки руководящих сотрудников полностью

То есть нельзя посмотреть, кто фактически входит в состав менеджмента компании. А раньше все это было в открытом доступе.



Тайны "по-мынбаевски"

- Сейчас на сайте КМГ мы видим только состав правления. А ведь существуют еще и вице-президенты, не входящие в правление. Есть исполнительные вице-президенты, а также другие по направлениям. Понятно, что это и есть управляющие директора и прочие, но их хорошенько зашкаливает за десятки. Я понимаю, что прятать свой состав КМГ стала из-за постоянной критики

Но по кадровому составу подобное стало происходить только при Мынбаеве.

При этом заметно, что пиаром компания стала заниматься минимально.

Новостная лента КМГ в основном забита новостями дочек, но никак не своими собственными. Единые производственные показатели были впервые подведены буквально на днях. До этого чем нацкомпания зарабатывает, владеет, управляет, какие дивиденды получает, вслух старались не говорить.

Либо чтобы не раздувать аппетиты, либо чтобы не показывать свои проблемы

Отставку Мынбаева все ждут давно. И нынешний офшорный скандал, который был известен и раньше, на нем, по сути, не отразился. Многие ожидают, что с приходом Алика Айдарбаева на пост вице-президента фонда "Самрук-Казына" судьба Мынбаева вышла на финальный отсчет. Но с другой стороны, этот человек много знает и за ним стоят достаточно большие люди.



Продолжение следует



Александра Алехова, 6 апреля 18 Источник - 365info.kz

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