СНБ США подталкивает президента Трампа к провалу в Сирии, - Д.Минин

00:19 09.04.2018 Президент США Дональд Трамп не перестает удивлять мир противоречащими друг другу заявлениями и поступками. 3 апреля он заявил, что миссия американских военных в Сирии закончена и в самое ближайшее время они будут оттуда выведены. Однако в конце того же дня состоялось заседание Совета национальной безопасности (СНБ) США, на котором члены СНБ потребовали от Трампа отменить или хотя бы отложить это решение. Особо выделялись министр обороны Бешеный Пес Мэттис и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Данфорд. Как сообщает The New York Times, поколебавшись, глава Белого дома согласился повременить с выводом войск.



Если бы Трамп проявил последовательность и настоял на своем решении, это могло бы в корне поменять ситуацию в Сирии. Реальными стали бы и скорейшее окончание войны, и сохранение Вашингтоном престижа. Дескать, мы свою миссию выполнили и уходим с победой, остальное нас не касается. Окончательным уничтожением запрещенного в России "Исламского государства" (ИГ) занялись бы победоносная армия Асада (САА) при поддержке российских ВКС и опоре на флангах на турецкие и иракские войска. Да и курды в целях сохранения хотя бы части завоеванных ими прав и земель вынуждены были бы подключиться к этой борьбе. Теперь же Дамаск, Анкара и Багдад в состоянии оставить американцев один на один с уязвленным, но не добитым до конца ИГ.



В этом случае уже к лету американский контингент в Сирии (2-3,5 тыс. человек в зависимости от оценок) вместе с курдскими союзниками из Сирийских демократических сил (СДС) может оказаться в стратегическом капкане. С юга "Заевфратья" поведут наступление до 20 тыс. боевиков ИГ, одной из главных целей которых может быть захват заложников из числа американских военнослужащих. При этом те несколько тысяч бывших членов ИГ, из которых пентагоновские советники попытались создать некую "армию освобождения", вполне в состоянии сыграть по отношению к американцам роль троянского коня.



В то же время в центральной части долины Евфрата, по всей вероятности, постепенно выстроятся усиленные и наиболее боеспособные части САА. Их первостепенной задачей станет освобождение курдского плацдарма на западном берегу реки в районе Табки. Здесь под контролем СДС находятся главные плотины и гидроэнергоресурсы Евфрата. Без них восстанавливать экономику Сирии невозможно. Спасать курдов и американцев от наступления ИГ правительственные части наверняка будут только на своих условиях. Следует обратить внимание и на то, что на протяжении всей войны САА продолжала держать свои гарнизоны в Камышлы и Хасаке – в центре Рожавы (заселенного курдами севера и северо-востока Сирии). А недавно правительственная армия укрепила свои подразделения там за счет 1,5 тыс. местных призывников-арабов.



В северной части долины реки вокруг курдского плацдарма в Манбидже концентрируется турецкая армия (6,5 тыс. человек) и союзные с ней силы Сирийской свободной армии (свыше 20 тыс.). Именно сюда под крыло турецкой армии была эвакуирована после падения Восточной Гуты под Дамаском большая часть боевиков-игиловцев. Не приходится сомневаться, что турки приложат максимум усилий для того, чтобы привлечь их на свою сторону в ожидаемых боевых действиях против курдов. Упования американцев на то, что, руководствуясь "натовской солидарностью", турки ограничатся только Манбиджем, едва ли сработают. Да и эту территорию в Пентагоне отдавать не очень хотят. Сюда уже прибыли непонятно что ищущие 50 французских спецназовцев из Иностранного легиона.



В НАТО, видимо, никак не могут понять, что главная цель Анкары в Сирии – не отдельные территориальные приобретения, а полное уничтожение любых зачатков курдской государственности. И в этом вопросе Турция абсолютно последовательна с самого начала конфликта.



Военная ситуация в Сирии



Дополнительным фактором, обрекающим американцев и курдов в Сирии на тяжелые испытания впереди, является напряженная этнополитическая обстановка на захваченных ими территориях. По существу, там нарастает бунт подчиненного арабского большинства (2,5-3 млн человек) против пришедшего к власти курдского меньшинства (1-1,5 млн). Арабы тяжело переносят попрание их прав теми, кто еще недавно были для них людьми второго сорта. На курдов, а вместе с ними и на американцев смотрят как на угнетателей. Тем более что для восстановления захваченных хозяйственных и жилых объектов практически ничего не делается. Недавнее решение Трампа прекратить экономическую помощь Сирии в размере и без того скромных $200 млн касалось именно этих территорий и только ухудшит там ситуацию.



Курдам можно посочувствовать, но их руководство и, прежде всего окружающие лидера сирийских курдов Салиха Муслима полевые командиры, делают ошибку за ошибкой. Так, обвиняя не столько Анкару, сколько Дамаск и Москву в падении Афринского кантона, они серьезно искажают картину событий. На деле САА предоставила им коридор для переброски любого количества войск в этот кантон из основной части Рожавы. Курдским командирам было вполне под силу направить в Африн такой контингент, который сделал бы невозможной атаку на него турок. А еще лучше было передать кантон под власть Дамаска, что, в частности, предлагали российские советники, которые в этом случае брались удержать Турцию от вмешательства. Не сделав ни того ни другого, курдское командование предало народ Африна и погибших пешмерга.



Ответ на вопрос, почему так произошло, лежит в сфере геополитики. Африн отрезан от Рожавы многими десятками километров. Бросая его на произвол судьбы, курдские лидеры, видимо, посчитали, что сберегут силы для защиты главного массива занятых ими земель. Попутно они в пропагандистских целях представили себя жертвой. К тому же из Африна ушли около 200 тыс. курдов, которых теперь, вероятно, используют для изменения этнического баланса на восточном берегу Евфрата, например в районе Ракки. Однако и это может обернруться ошибкой. Арабы едва ли смирятся с освоением их территорий афринцами, и тогда неизбежен мятеж. А поскольку местных арабов, особенно воинственные племена, будут склонять на свою сторону и эмиссары ИГ, и протурецкие силы, и представители правительства, восстание может получиться многоплановым и массовым. Его признаки уже наблюдаются, и, похоже, пока в выигрыше Дамаск. В Рожаве, например, появились первые проправительственные партизанские группы, называющие себя "Сопротивлением в восточных регионах". Когда же войска противников Рожавы и ее американских покровителей окажутся дислоцированы вдоль всей линии разграничения, протесты арабов многократно усилятся.



В итоге для американцев может повториться ситуация, схожая с "мини-Вьетнамом" и "мини-Сайгоном". Так что возникшее было у Трампа решение вывести войска из Сирии, возможно, было самым мудрым. И зря он послушал своих советников, перенеся вывод войск на потом.



Дмитрий МИНИН | 07.04.2018 Источник - fondsk.ru

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