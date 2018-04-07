 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 09.04.2018
00:23  Пиар вместо реал-политики. Ш.Мирзиеев опасно наклоняет лодку узбекской государственности, - В.Хлюпин
00:19  СНБ США подталкивает президента Трампа к провалу в Сирии, - Д.Минин
00:16  Шанхайский золотой фиксинг вместо Лондонского? - В.Катасонов
Воскресенье, 08.04.2018
19:43  Берлинский марафон пытались взорвать, но не успели...
19:37  Трамп опять обвинил Асада, Россию и Иран в химатаках в Думе
19:15  Визит президента Путина в Анкару (итоги), - Н.Бобкин
12:22  Аркадаг показал туркм-аскерам как стрелять из автомата IWI Tavor с глушителем
12:20  "Тасманийцы были бесполезны и все умерли", - колонизаторский опыт Британии
11:36  Нахлебничество - как государственная идеология. Моральное ничтожество Украины, - Э.Лимонов
11:29  В Узбекистане впервые реабилитирован и досрочно освобожден осужденный на 12 лет Чиракчинский районный хоким Каюмов
11:20  Антикитайская политика на лжи. США наращивают давление, - С.Кожемякин
10:16  "Это трагедия". Международная зоозащита PETA требует наказать убийц кота Скрипаля Нэш Ван Дрейка
10:13  Россиянин Хабиб Нурмагомедов поколотил американца Яквинту и стал чемпионом по боям UFC
10:07  Охрану президента Киргизии доверили "хорошему парню", бывшему начальнику ЧОПа Казахского вторцветмета
09:50  Не пора ли России ответить лондонским шантажистам? - Ю.Баранчик
09:47  Порошенко – последний президент Украины, - К.Мочар
09:22  Зачем старому кыр-президенту Атамбаеву новая дача за 89 млн сомов в госрезиденции "Ала-Арча"
09:17  "Прославляя себя как духовный народ", - обращение Президента Жээнбекова в годовщину "Народной революции 7 апреля"
08:24  Шурин Рахмона Асадуллозода покупает таджикский "Билайн"
08:20  Азербайджан обвиняет Россию в претензиях на национальные богатства – кому это выгодно? - Исмаил Шабанов
00:27  Террорист-давитель наехал грузовиком на кафе в немецком Мюнстере - 2 погибших, 20 раненых
00:02  В Джобаре (Восточная Гута) в плен армии Асада взяты "офицеры-координаторы" британской SAS и по одному "офицеру связи" от США и Израиля
Суббота, 07.04.2018
18:41  "Мозгом" Кыргызского ГКНБ назначен полковник-экономист Идрис Кадыркулов
18:01  Болтун по призванию. Саакашвили трудоустроился спикером в "Академию спикеров Нидерландов"
17:52  Мэй и Джонсон - портон-дауны. За что убили персидского кота Скрипалей (фото мученика)
16:12  Мамай. На узбекско-кыргызской границе опять стрельба - 1 погибший
15:52  В Узбекистане создана "Служба" по контролю за деятельностью государственных органов
14:35  Элементарно, Ватсон. Дарига Назарбаева + сын купили легендарное обиталище Шерлока Холмса на Бейкер-стрит 21Б, - "Quartz"
14:29  Недовольных нет? Куда переехали жители снесенной ташкентской махалли "Укчи-Алмазар", - С.Янышев
13:43  Ливию втягивают в национальный диалог, - М.Беленькая
12:44  Минский саммит СНГ. Бессмысленный и пусто-порожний, - Е.Черненко
12:41  Непримиримые торги. Кто победит в торговой войне США и Китая, - "Къ"
12:39  Африка (континент) треснула пополам! (видео)
12:36  Борис - ты не прав! Деградация западной элиты на примере лондонского Джонсона, - И.Алкснис
12:29  Христос Воскресе! Назарбаев подарил православным старинную новгородскую икону
12:12  Нео-антисемитизм. Дети мусульман гнобят евреев в школах Германии, - Die Welt
12:05  Раздрай кыр-верхушки. Уволен глава ГКНБ Киргизии Сегизбаев
10:26  Не спать! Минфин США загнал русских олигархов в угол, - "СП"
10:10  В Казахстане определили график перехода школ на латиницу
09:07  Ташкент. Отправлен в отставку главный спец по Афгану генерал СГБ М.Ниязов
08:22  Армия Асада вошла в Думу. Джихадистской Гуты больше нет
08:14  Генералу Руслану Мирзаеву вернули пост главного пограничника Узбекистана
06:19  Клептократа - на нары. Экс-президента Бразилии Лулу посадят на 12 лет
00:20  Благая весть для Дикого поля. К истории России и ее украин, - Д.Скворцов
Пятница, 06.04.2018
22:25  А.Усманов и И.Махмудов не вошли в новый антироссийский санкц-список США. Свои?
20:34  "Раим-миллион" торпедирует имидж кыргызских президентов, - "ВБ"
20:33  В Бишкеке ловят маньяка, насилующего собак в извращенной форме
20:28  Путин укрепляет Эрдогана. Турция может иметь и С-400, и Patriot
19:26  Англичане убрали свидетелей - 2 морские свинки и кот Скрипаля убиты и сожжены, но 1 кот бежал и готов дать показания...
19:01  Экс-президентшу Южной Кореи Пак Кын Хе приговорили к 24 годам тюрьмы
18:01  В США обеспокоены пропажей Гульнары Каримовой. "Многие считают, что она умерла..."
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Шанхайский золотой фиксинг вместо Лондонского? - В.Катасонов
00:16 09.04.2018

Китай ведет наступление на мировом рынке золота

С начала XXI века Китай последовательно наращивает запас золота. По показателю добычи золота Китай в 2007 году занял первое место в мире и сохраняет его с большим отрывом от других стран (в 2016 году добыча составила 455 тонн). Плюс к этому осуществляется импорт золота, объемы которого в 2-3 раза превышают объемы внутренней добычи. В итоге совокупные запасы желтого металла в стране с 4000 тонн в 2000 году к началу 2018 года выросли, согласно оценкам, до 21,5 тысячи тонн. Китай стал лидером в мире золота и по добыче, и по импорту, и по совокупным запасам золота.

Кроме того, Китай проводит курс на формирование национального рынка золота. В начале 80-х гг. ХХ века были отменены запреты для населения на покупку золота в виде ювелирных изделий и владение золотыми изделиями. В 2002 году была учреждена Шанхайская золотая биржа (ШЗБ) и одновременно отменен запрет на операции с золотом для частных инвесторов. Сегодня Шанхайская биржа золота является некоммерческой организацией, учрежденной Народным банком Китая (НБК) и утвержденной Государственным советом; она зарегистрирована в Государственной администрации промышленности и торговли (SAIC) и входит в десятку крупнейших рынков золота в мире – наряду с Лондоном, Цюрихом, Нью-Йорком, Токио, Сиднеем и др.

Конечно, ШЗБ пока далеко до таких площадок, как лондонский рынок золота, Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX) или Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange). Годовые обороты ШЗБ равны оборотам лондонского рынка за 2-3 дня. По оценкам Всемирного совета по золоту (WGC), в 2011 г. общий объем торговли золотом в мире, включая фьючерсы, составил 50,4 млрд унций, или 1,56 млн т, на общую сумму примерно 62,4 трлн долларов. Из них 86,75% пришлось на сделки в Великобритании; через китайские торговые площадки прошло лишь 1,38 процента. То есть по формальным стоимостным показателям позиции Китая выглядят очень скромно, но на фоне многих зарубежных площадок Шанхайскую биржу можно называть "металлической", а не "бумажной". Золото реально покидает хранилище ШЗБ и перемещается к своему покупателю. Шанхайская биржа располагает сетью из 61 хранилища золота в 35 городах Китая.

Поначалу на Шанхайской золотой бирже торговали только китайские банки и фирмы. Однако в 2008 году на биржу был допущен первый иностранный игрок – британский банк HSBC, получивший разрешение на торговлю золотыми фьючерсами. В 2014 году Народный банк Китая санкционировал создание международного совета на Шанхайской бирже золота с целью открытия местного китайского рынка золота для иностранных инвесторов. Нерезиденты осуществляют операции в своей секции (название SGEI), которая является дочерней компанией Шанхайской золотой биржи (SGE). Пока торговля на SGEI производится только в юанях. Сегодня на ШЗБ присутствуют и другие иностранные банки: Australia and New Zealand Banking Group, Bank of Nova Scotia-ScotiaMocatta, Barclays, Credit Suisse, HSBC, Standard Chartered Bank и United Overseas Bank.

Вся сложность ситуации с иностранными игроками заключается в том, что они не имеют право выводить из Китая физическое золото. Поэтому нерезиденты предпочитают играть с фьючерсами и опционами, где результатом операции является денежная прибыль, а не металл. Иностранные участники ШЗБ объединены в Международной палате биржи. По заказу биржи было построено хранилище, предназначенное для иностранных участников. Им управляет Банк коммуникаций, а само хранилище находится в районе Чжабэй, неподалеку от Шанхайского международного аэропорта.

Одним из направлений укрепления позиций ШЗБ в мире является более плотное взаимодействие с биржей в Гонконге, которая занимается операциями с золотом и другими драгоценными металлами. Ее официальное название – Китайская золотая и серебряная компания. Она насчитывает 171 участника, и примерно треть из них зарегистрированы на Шанхайской золотой бирже.

Некоторые эксперты спешат заявить, что Шанхайская биржа участвует в формировании мировых цен на золото. Пока не участвует. Сделки осуществляются по ценам, которые устанавливаются на лондонской и отчасти на нью-йоркской торговых площадках (на первой – по сделкам спот, на второй – фьючерсные). До марта 2015 года главным ориентиром были значения Лондонского золотого фиксинга (ЛЗФ). После того как ЛЗФ, возникший еще в 1919 году, прекратил свое существование, ему на смену пришел Лондонский электронный фиксинг, или электронный аукцион (аукцион LBMA Gold Price). Решение было принято Ассоциацией Лондонского рынка драгоценных металлов (LBMA). Подобные структуры обозначаются английским термином umbrella organization (зонтичная, или объединяющая, организация). С каждым годом LBMA играет все более заметную роль в организации и регулировании рынка золота. Техническое сопровождение аукциона осуществляет компания ICE Benchmark Administration. Новую процедуру установления цен по инерции продолжают называть Лондонским золотым фиксингом, добавляя слово "новый". Эта процедура призвана исключить любые злоупотребления, возможные при "ручном" управлении процессом с ограниченным количеством участников фиксинга (в ЛЗФ число участников было ограничено пятью). Теперь вместо привычного термина "цена золотого фиксинга" появился другой: "цена золота LBMA"

Уже через год после перехода Лондонского рынка на систему электронного аукциона количество допущенных к нему участников составило 13. Вот их список: Barclays Bank, Bank of China, China Construction Bank, Commercial Bank of China, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale, Standard Chartered, The Bank of Nova Scotia, The Toronto Dominion Bank, UBS. Это уже настоящий интернационал. Напомню, что в классическом Лондонском фиксинге участвовали исключительно подконтрольные Ротшильдам банки и организации. В новую команду вошли ветераны, которые были в команде старого золотого фиксинга: Barclays, HSBC, Societe Generale, Scotia. Остальные – новички. Обращает на себя внимание, что в команду операторов лондонского рынка впервые вошел американский банк Goldman Sachs, который, как предполагают, находится под контролем Ротшильдов. То есть этот клан, контролировавший классический Лондонский золотой фиксинг, по-прежнему остается среди главных операторов рынка Лондона. Еще более примечательно, что треть новичков – китайские банки (Bank of China, China Construction Bank, Commercial Bank of China). Таким образом, лондонский рынок золота ощутил горячее дыхание китайского дракона.

Экспансия китайских банков на мировом рынке золота проявляется также в том, что они начали приобретать хранилища драгоценных металлов в тех местах, где находятся центры торговли золотом. В 2013 году китайский частный конгломерат Fosun за 725 млн долларов приобрел 60-этажное офисное здание в Нью-Йорке по адресу Либерти-стрит, 28. Это финансовый центр Нью-Йорка. Небоскреб долгое время служил штаб-квартирой Chase Manhattan – банка Рокфеллеров. Рокфеллеры изначально строили здание под банк, поэтому в нем были предусмотрены хранилища драгоценных металлов. Говорят, что хранилище в этом небоскребе – крупнейшее из частных хранилищ, рассчитанное на размещение нескольких тысяч золота и других драгметаллов. Теперь оно принадлежит китайцам.

В середине мая 2016 г. СМИ сообщили о покупке китайским банком ICBC Standard у банка Barclays одного из крупнейших в Европе хранилищ драгоценных металлов в районе Лондона, рассчитанного на размещение до 2 тыс. тонн драгоценных металлов. Кстати, банк ICBC Standard Bank – новый, возник в феврале 2015 года, когда китайский государственный гигант Industrial & Commercial Bank of China купил 60% капитала лондонского подразделения операций на глобальных рынках южноафриканской Standard Bank Group. Так родился симбиоз мощи китайской государственной машины и полуторавекового опыта и связей британских инвестиционных банкиров. ICBC Standard Bank заявил о намерении специализироваться на операциях с драгоценными металлами. Не удивлюсь, если через некоторое время ICBC Standard Bank будет включен в список участников Лондонского электронного аукциона.

В апреле 2016 г. произошло важное событие, которое подтвердило, что Китай ведет последовательное наступление на мировом рынке золота – запуск на Шанхайской бирже собственного фиксинга по золоту, рассчитываемого в юанях. Все сделано в соответствии с правилами игры на лондонском рынке золота. На ШЗБ есть свой так называемый золотой бенчмарк – эталон. Он представляет собой контракт на 1 кг золота. Если в классическом Лондонском фиксинге было 5 участников, а в нынешнем Лондонском электронном аукционе – 13, то в Шанхайском фиксинге – 18. При старте фиксинга цена была установлена на уровне 256,92 юаня (39,69 долл. США) за грамм, что эквивалентно 1234,5 долл. США за тройскую унцию. Справочная цена будет устанавливаться два раза в день на основе торгов в определенное время в течение нескольких минут. В Китае были выбраны 18 участников Шанхайского золотого фиксинга, включая четыре крупных государственных банка (ICBC, Сельскохозяйственный банк Китая, Банк Китая, Строительный банк Китая), иностранные банки Standard Chartered и ANZ, крупнейший в мире розничный магазин ювелирных изделий Chow Tai Fook и две крупнейшие золотодобывающие компании Китая.

Сегодня на ШЗБ за юани осуществляются не только сделки спот, в юанях также номинированы фьючерсные контракты на золото. Операции с такими контрактами осуществляются на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE). В 2015 году обороты с золотыми фьючерсами на этой бирже составили сумму, эквивалентную 25.421 т. О юаневых золотых фьючерсах часто стали вспоминать в связи с тем, что в этом году Китай на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) запустил торговлю нефтяными фьючерсами в юанях. Пекин постепенно переводит свои закупки нефти на мировом рынке на юани, проводя курс на дальнейшую интернационализацию китайской валюты. Интерес иностранных поставщиков нефти к юаням, по мнению китайских властей, можно повысить, если выручку в китайской валюте они смогут конвертировать в золото.

Развитие золотой торговли в Китае можно рассматривать как повышение международного статуса юаня и мягкую форму золотого стандарта. Создание Шанхайского фиксинга, безусловно, преследует стратегическую цель интернационализации китайского юаня. Можно сказать и по-другому: укрепление позиций Шанхайской золотой биржи – еще одно из направлений невидимой борьбы Пекина против доллара США.

Пока Шанхайский фиксинг никоим образом не пошатнул авторитет Лондонского электронного фиксинга. Если позиции юаня начнут укрепляться, интерес к китайскому рынку золота начнет расти. Сейчас цены в мире определяют не те, кто имеет дело с физическим золотом, а биржевые спекулянты, играющие "бумажным" золотом. Однако это до поры до времени. По разным причинам может произойти обвал рынков "бумажного золота" в Лондоне, Нью-Йорке, Токио и на других площадках. Чем слабее будет доллар США, тем активнее будет идти переключение участников рынка с "бумажного" на металлическое золото. И тогда интерес к Шанхайской бирже, работающей с физическим золотом, начнет стремительно расти. Так или иначе, сегодня специалисты по золоту, перечисляя международные центры золотой торговли, после Лондона, Цюриха и Нью-Йорка называют Шанхай.
Валентин КАТАСОНОВ | 07.04.2018

Источник - fondsk.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523222160
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  