Шанхайский золотой фиксинг вместо Лондонского? - В.Катасонов

00:16 09.04.2018 Китай ведет наступление на мировом рынке золота



С начала XXI века Китай последовательно наращивает запас золота. По показателю добычи золота Китай в 2007 году занял первое место в мире и сохраняет его с большим отрывом от других стран (в 2016 году добыча составила 455 тонн). Плюс к этому осуществляется импорт золота, объемы которого в 2-3 раза превышают объемы внутренней добычи. В итоге совокупные запасы желтого металла в стране с 4000 тонн в 2000 году к началу 2018 года выросли, согласно оценкам, до 21,5 тысячи тонн. Китай стал лидером в мире золота и по добыче, и по импорту, и по совокупным запасам золота.



Кроме того, Китай проводит курс на формирование национального рынка золота. В начале 80-х гг. ХХ века были отменены запреты для населения на покупку золота в виде ювелирных изделий и владение золотыми изделиями. В 2002 году была учреждена Шанхайская золотая биржа (ШЗБ) и одновременно отменен запрет на операции с золотом для частных инвесторов. Сегодня Шанхайская биржа золота является некоммерческой организацией, учрежденной Народным банком Китая (НБК) и утвержденной Государственным советом; она зарегистрирована в Государственной администрации промышленности и торговли (SAIC) и входит в десятку крупнейших рынков золота в мире – наряду с Лондоном, Цюрихом, Нью-Йорком, Токио, Сиднеем и др.



Конечно, ШЗБ пока далеко до таких площадок, как лондонский рынок золота, Нью-Йоркская товарная биржа (New York Mercantile Exchange, NYMEX) или Чикагская товарная биржа (Chicago Mercantile Exchange). Годовые обороты ШЗБ равны оборотам лондонского рынка за 2-3 дня. По оценкам Всемирного совета по золоту (WGC), в 2011 г. общий объем торговли золотом в мире, включая фьючерсы, составил 50,4 млрд унций, или 1,56 млн т, на общую сумму примерно 62,4 трлн долларов. Из них 86,75% пришлось на сделки в Великобритании; через китайские торговые площадки прошло лишь 1,38 процента. То есть по формальным стоимостным показателям позиции Китая выглядят очень скромно, но на фоне многих зарубежных площадок Шанхайскую биржу можно называть "металлической", а не "бумажной". Золото реально покидает хранилище ШЗБ и перемещается к своему покупателю. Шанхайская биржа располагает сетью из 61 хранилища золота в 35 городах Китая.



Поначалу на Шанхайской золотой бирже торговали только китайские банки и фирмы. Однако в 2008 году на биржу был допущен первый иностранный игрок – британский банк HSBC, получивший разрешение на торговлю золотыми фьючерсами. В 2014 году Народный банк Китая санкционировал создание международного совета на Шанхайской бирже золота с целью открытия местного китайского рынка золота для иностранных инвесторов. Нерезиденты осуществляют операции в своей секции (название SGEI), которая является дочерней компанией Шанхайской золотой биржи (SGE). Пока торговля на SGEI производится только в юанях. Сегодня на ШЗБ присутствуют и другие иностранные банки: Australia and New Zealand Banking Group, Bank of Nova Scotia-ScotiaMocatta, Barclays, Credit Suisse, HSBC, Standard Chartered Bank и United Overseas Bank.



Вся сложность ситуации с иностранными игроками заключается в том, что они не имеют право выводить из Китая физическое золото. Поэтому нерезиденты предпочитают играть с фьючерсами и опционами, где результатом операции является денежная прибыль, а не металл. Иностранные участники ШЗБ объединены в Международной палате биржи. По заказу биржи было построено хранилище, предназначенное для иностранных участников. Им управляет Банк коммуникаций, а само хранилище находится в районе Чжабэй, неподалеку от Шанхайского международного аэропорта.



Одним из направлений укрепления позиций ШЗБ в мире является более плотное взаимодействие с биржей в Гонконге, которая занимается операциями с золотом и другими драгоценными металлами. Ее официальное название – Китайская золотая и серебряная компания. Она насчитывает 171 участника, и примерно треть из них зарегистрированы на Шанхайской золотой бирже.



Некоторые эксперты спешат заявить, что Шанхайская биржа участвует в формировании мировых цен на золото. Пока не участвует. Сделки осуществляются по ценам, которые устанавливаются на лондонской и отчасти на нью-йоркской торговых площадках (на первой – по сделкам спот, на второй – фьючерсные). До марта 2015 года главным ориентиром были значения Лондонского золотого фиксинга (ЛЗФ). После того как ЛЗФ, возникший еще в 1919 году, прекратил свое существование, ему на смену пришел Лондонский электронный фиксинг, или электронный аукцион (аукцион LBMA Gold Price). Решение было принято Ассоциацией Лондонского рынка драгоценных металлов (LBMA). Подобные структуры обозначаются английским термином umbrella organization (зонтичная, или объединяющая, организация). С каждым годом LBMA играет все более заметную роль в организации и регулировании рынка золота. Техническое сопровождение аукциона осуществляет компания ICE Benchmark Administration. Новую процедуру установления цен по инерции продолжают называть Лондонским золотым фиксингом, добавляя слово "новый". Эта процедура призвана исключить любые злоупотребления, возможные при "ручном" управлении процессом с ограниченным количеством участников фиксинга (в ЛЗФ число участников было ограничено пятью). Теперь вместо привычного термина "цена золотого фиксинга" появился другой: "цена золота LBMA"



Уже через год после перехода Лондонского рынка на систему электронного аукциона количество допущенных к нему участников составило 13. Вот их список: Barclays Bank, Bank of China, China Construction Bank, Commercial Bank of China, Goldman Sachs International, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, Societe Generale, Standard Chartered, The Bank of Nova Scotia, The Toronto Dominion Bank, UBS. Это уже настоящий интернационал. Напомню, что в классическом Лондонском фиксинге участвовали исключительно подконтрольные Ротшильдам банки и организации. В новую команду вошли ветераны, которые были в команде старого золотого фиксинга: Barclays, HSBC, Societe Generale, Scotia. Остальные – новички. Обращает на себя внимание, что в команду операторов лондонского рынка впервые вошел американский банк Goldman Sachs, который, как предполагают, находится под контролем Ротшильдов. То есть этот клан, контролировавший классический Лондонский золотой фиксинг, по-прежнему остается среди главных операторов рынка Лондона. Еще более примечательно, что треть новичков – китайские банки (Bank of China, China Construction Bank, Commercial Bank of China). Таким образом, лондонский рынок золота ощутил горячее дыхание китайского дракона.



Экспансия китайских банков на мировом рынке золота проявляется также в том, что они начали приобретать хранилища драгоценных металлов в тех местах, где находятся центры торговли золотом. В 2013 году китайский частный конгломерат Fosun за 725 млн долларов приобрел 60-этажное офисное здание в Нью-Йорке по адресу Либерти-стрит, 28. Это финансовый центр Нью-Йорка. Небоскреб долгое время служил штаб-квартирой Chase Manhattan – банка Рокфеллеров. Рокфеллеры изначально строили здание под банк, поэтому в нем были предусмотрены хранилища драгоценных металлов. Говорят, что хранилище в этом небоскребе – крупнейшее из частных хранилищ, рассчитанное на размещение нескольких тысяч золота и других драгметаллов. Теперь оно принадлежит китайцам.



В середине мая 2016 г. СМИ сообщили о покупке китайским банком ICBC Standard у банка Barclays одного из крупнейших в Европе хранилищ драгоценных металлов в районе Лондона, рассчитанного на размещение до 2 тыс. тонн драгоценных металлов. Кстати, банк ICBC Standard Bank – новый, возник в феврале 2015 года, когда китайский государственный гигант Industrial & Commercial Bank of China купил 60% капитала лондонского подразделения операций на глобальных рынках южноафриканской Standard Bank Group. Так родился симбиоз мощи китайской государственной машины и полуторавекового опыта и связей британских инвестиционных банкиров. ICBC Standard Bank заявил о намерении специализироваться на операциях с драгоценными металлами. Не удивлюсь, если через некоторое время ICBC Standard Bank будет включен в список участников Лондонского электронного аукциона.



В апреле 2016 г. произошло важное событие, которое подтвердило, что Китай ведет последовательное наступление на мировом рынке золота – запуск на Шанхайской бирже собственного фиксинга по золоту, рассчитываемого в юанях. Все сделано в соответствии с правилами игры на лондонском рынке золота. На ШЗБ есть свой так называемый золотой бенчмарк – эталон. Он представляет собой контракт на 1 кг золота. Если в классическом Лондонском фиксинге было 5 участников, а в нынешнем Лондонском электронном аукционе – 13, то в Шанхайском фиксинге – 18. При старте фиксинга цена была установлена на уровне 256,92 юаня (39,69 долл. США) за грамм, что эквивалентно 1234,5 долл. США за тройскую унцию. Справочная цена будет устанавливаться два раза в день на основе торгов в определенное время в течение нескольких минут. В Китае были выбраны 18 участников Шанхайского золотого фиксинга, включая четыре крупных государственных банка (ICBC, Сельскохозяйственный банк Китая, Банк Китая, Строительный банк Китая), иностранные банки Standard Chartered и ANZ, крупнейший в мире розничный магазин ювелирных изделий Chow Tai Fook и две крупнейшие золотодобывающие компании Китая.



Сегодня на ШЗБ за юани осуществляются не только сделки спот, в юанях также номинированы фьючерсные контракты на золото. Операции с такими контрактами осуществляются на Шанхайской фьючерсной бирже (SHFE). В 2015 году обороты с золотыми фьючерсами на этой бирже составили сумму, эквивалентную 25.421 т. О юаневых золотых фьючерсах часто стали вспоминать в связи с тем, что в этом году Китай на Шанхайской международной энергетической бирже (INE) запустил торговлю нефтяными фьючерсами в юанях. Пекин постепенно переводит свои закупки нефти на мировом рынке на юани, проводя курс на дальнейшую интернационализацию китайской валюты. Интерес иностранных поставщиков нефти к юаням, по мнению китайских властей, можно повысить, если выручку в китайской валюте они смогут конвертировать в золото.



Развитие золотой торговли в Китае можно рассматривать как повышение международного статуса юаня и мягкую форму золотого стандарта. Создание Шанхайского фиксинга, безусловно, преследует стратегическую цель интернационализации китайского юаня. Можно сказать и по-другому: укрепление позиций Шанхайской золотой биржи – еще одно из направлений невидимой борьбы Пекина против доллара США.



Пока Шанхайский фиксинг никоим образом не пошатнул авторитет Лондонского электронного фиксинга. Если позиции юаня начнут укрепляться, интерес к китайскому рынку золота начнет расти. Сейчас цены в мире определяют не те, кто имеет дело с физическим золотом, а биржевые спекулянты, играющие "бумажным" золотом. Однако это до поры до времени. По разным причинам может произойти обвал рынков "бумажного золота" в Лондоне, Нью-Йорке, Токио и на других площадках. Чем слабее будет доллар США, тем активнее будет идти переключение участников рынка с "бумажного" на металлическое золото. И тогда интерес к Шанхайской бирже, работающей с физическим золотом, начнет стремительно расти. Так или иначе, сегодня специалисты по золоту, перечисляя международные центры золотой торговли, после Лондона, Цюриха и Нью-Йорка называют Шанхай.

Валентин КАТАСОНОВ | 07.04.2018 Источник - fondsk.ru

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523222160

Новости Казахстана