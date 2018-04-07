 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 09.04.2018
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Суббота, 07.04.2018
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Русские своих не бросают, даже мяукающих. Спасем бежавшую кошку Скрипалей! - Дарья Асламова
00:01 09.04.2018

Что англичане сделали с русским котом Масяней?

Дарья Асламова о том, почему британцы расправились с домашними животными отравленного шпиона Сергея Скрипаля

Квартира Скрипалей была вскрыта прямо в день покушения. По словам племянницы Сергея Скрипаля Виктории в доме проживали четверо животных. Не просто животных, а свидетелей. Ведь английские медиа и спецслужбы уверяли, что в доме были найдены следы яда повсюду. В чемодане, на ручке двери и т.д. В таком случае животных (двух котов и двух морских свинок) должны были хранить как бесценные доказательства. И, кстати, предъявить Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) для анализов. Но нет.

Свинки умерли страшной смертью от голода и жажды. (А после их КРЕМИРОВАЛИ.) Кот, взятый из английского приюта, якобы впал в такой стресс, что англичане (большие любители животных!) решили его усыпить. То есть кот был вполне здоров! Он, видите ли, страдал от стресса. Я думаю, всем владельцам кошек (а я в их числе) приходилось не раз во время поездок оставлять своих котов друзьям или даже в гостиницах. И ничего. Никто не умер от шока. Так вот. Кота не просто убили, но тоже КРЕМИРОВАЛИ. Ну так. На всякий случай.

Удалось сбежать только русскому коту Масяне (можно сказать, гражданину России). Где он сейчас бродит, учитывая тот факт, что его разыскивает весь Скотланд-Ярд! Может, как Джулиан Ассанж, ищет убежища в эквадорском посольстве? Или мяучит у российского посольства? Где наш бедный храбрый Масяня?

А может, какой-нибудь хэштег запустить "верните Масяню!" Или выслать спецназ ему на помощь. Наши коты откликаются на кис-кис. А? Люди? Что делать будем? Живой свидетель, все-таки. Русские своих на войне не бросают. Даже мяукающих.

Дарья АСЛАМОВА
специальный корреспондент
6 апр. 18

Источник - kp.ru
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