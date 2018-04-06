Берлинский марафон пытались взорвать, но не успели...

19:43 08.04.2018 СМИ узнали о предотвращении теракта на полумарафоне в Берлине





Полицейские задержали четырех человек, которые планировали осуществить теракт во время прошедшего 8 апреля полумарафона в Берлине.



По данным газеты Die Welt, наблюдение за подозреваемыми велось уже давно, поэтому конкретной угрозы не было.



"Мы еще оцениваем ситуацию. Но, по всей вероятности, она была на грани", - приводит издание слова представителя полиции.



Газета отмечает, что один из задержанных был близким знакомым Аниса Амри, тунисца, который совершил теракт на рождественской ярмарке в Берлине 19 декабря 2016 года.



Этот подозреваемый якобы собирался напасть на бегунов и зрителей, у него были обнаружены два ножа. Кроме того, в подвале, который он снимал вместе с квартирой, обнаружены следы взрывчатки.



В ноябре прошлого года сообщалось, что немецкие спецслужбы предотвратили теракт на рождественской ярмарке в городе Эссен. Были задержаны шесть граждан Сирии, подозреваемых в причастности к террористической группировке ИГ (запрещена в РФ).



В субботу, 7 апреля, в немецком Мюнстере мужчина за рулем грузовика наехал на посетителей открытого кафе. В результате погибли два человека, еще 20, по данным полиции, пострадали. Водитель покончил с собой. Полиция первоначально не исключала версию теракта, однако позже выяснилось, что нападавший страдал психическими отклонениями. Источник - iz.ru

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