 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 06.04.2018
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Трамп опять обвинил Асада, Россию и Иран в химатаках в Думе
19:37 08.04.2018

На фоне сообщений о якобы совершенной в сирийской Думе химической атаке президент США Дональд Трамп обвинил Россию и Иран в поддержке сирийского лидера Башара Асада.

"Много погибших, включая женщин и детей, в бессмысленной химической атаке в Сирии. Район жестокости закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира. Президент [РФ Владимир] Путин, Россия и Иран несут ответственность за поддержку Асада", - написал американский лидер в своем Twitter-аккаунте.

В следующем сообщении Трамп призвал открыть район для медицинской помощи и верификации.

Ранее, 8 апреля, в США заявили о том, что на Думу якобы была сброшена бомба с хлором. В Минобороны РФ эту информацию опровергли и заявили о готовности направить российских специалистов "для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений".

Как объяснили в МИД РФ, подобные информационные вбросы проводятся, чтобы выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне.

По мнению главы комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, слухи о химатаке распространяет Вашингтон. Сенатор связал это с тем, что "дело Скрипаля" разваливается.

Официальный Дамаск также опроверг данные сообщения, напомнив, что 8 апреля начинается операция по выводу боевиков из Думы, чему некоторые страны пытаются препятствовать.
8 апреля 2018,

Источник - iz.ru
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