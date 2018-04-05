 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Суббота, 07.04.2018
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Пятница, 06.04.2018
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Визит президента Путина в Анкару (итоги), - Н.Бобкин
19:15 08.04.2018

Российская дипломатия выстраивает уникальную модель международных отношений

Первой зарубежной поездкой Владимира Путина с момента его переизбрания на пост главы государства стал визит в Анкару. 3 апреля глава России провел переговоры с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, на следующий день встретился с иранским президентом Хасаном Роухани и принял участие в саммите Иран – Россия – Турция. Москва развивает отношения с двумя региональными сверхдержавами, фокусируясь на общих интересах и выстраивая уникальную модель международных отношений.

Турция пренебрегает антироссийскими санкциями США

Одним из результатов встречи президентов России и Турции, наряду с запуском строительства АЭС "Аккую", стала договоренность об ускорении сроков поставок Анкаре российских зенитных ракетных комплексов С-400. Стоимость контракта 2,5 млрд. долларов, но важнее то, что это соглашение одобрено Турцией (членом НАТО) вопреки возражениям США и НАТО.

Анкара явным образом пренебрегает введенными в октябре прошлого года санкциями США в отношении оборонно-промышленного комплекса России. Президент Эрдоган заявил о своем намерении приобрести современные системы ПВО у России на встрече с В. Путиным еще в мае прошлого года в Сочи. Теперь перед США встал вопрос о введении санкций против союзника по НАТО. Эта мера предусмотрена в отношении любой страны, нарушившей американский запрет на сотрудничество с российской оборонной промышленностью. Если США пойдут на это, они рискуют окончательно потерять одного из важнейших союзников в регионе. В 2015 году при президенте Б. Обаме Белый дом не стал размещать в Турции системы противоракетной обороны на базе ЗРК "Пэтриот", а от президента Турции потребовали отказаться от авторитаризма в управлении государством. Было нарушено негласное правило, согласно которому последние администрации США старались не акцентировать внимания на проблемах соблюдения прав человека в Турции. Анкара возлагала большие надежды на президентство Д. Трампа, обещавшего уничтожить все, что сделал Б. Обама, но в отношении Турции Трамп продолжил линию предшественника, и американо-турецкие разногласия по ряду позиций имеют тенденцию к обострению.

При этом в докладе Государственного департамента от 25 января 2018 г. говорится, что Турция является ключевым партнером США в регионе. Турецкая авиабаза Инджирлик остается основой инфраструктуры воздушной группировки коалиционных сил для нанесения ударов по террористам ИГ в Сирии и Ираке. На западном побережье Турции в Измире находится еще одна крупная авиабаза, где постоянно дислоцированы самолеты американских ВВС. Всего в Турции около 100 военных аэродромов, которые она обязана предоставить для размещения союзных натовских самолетов во время военных действий.

Турция остается крупнейшим заказчиком американского оружия. Согласно исследованиям Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2011-2015 гг. Турция была третьим по величине получателем оружия из Америки, поставки в Турцию составляли 6,6 % экспорта вооружений США, уступая на Ближнем Востоке только поставкам в Саудовскую Аравию (9,7% экспорта вооружений из США) и ОАЭ (9,1%). Отношения США и Турции за всю историю двусторонних отношений последних десятилетий не были на столь низком уровне, как к началу 2018 года.

Америка поддерживает курдский сепаратизм

Причиной раздора между Вашингтоном и Анкарой остается Сирия: серьезной проблемой стала поддержка американцами сирийских курдов. С одной стороны, США якобы не стремятся к созданию независимого курдского анклава внутри Сирии, с другой стороны, Америка поддерживает курдский сепаратизм, подтверждая наличие у нее плана раздела Сирии (который, в свою очередь, является частью англо-американского проекта перекройки государственных границ [Большого] Ближнего Востока с целью ликвидации крупных и образования легко управляемых извне мелких государств).

На прошедшем 4 апреля саммите в Анкаре лидеры России, Турции и Ирана в совместном заявлении отметили, что формат Астаны является единственной эффективной международной инициативой, которая помогла уменьшить насилие в Сирии. Тегеран, Анкара и Москва не противопоставляют свои усилия женевскому процессу, а то, что США остаются в стороне от "линии Астаны", говорит лишь о нежелании американской администрации присоединяться к поиску политического решения сирийского конфликта. Продиктовать же что-либо Анкаре в курдском вопросе Вашингтон бессилен.

Москва, наоборот, признавая, что Турция является главной внешней силой в сирийском кризисе, контролирующей ряд группировок сирийской оппозиции, ищет пути взаимодействия с Анкарой. Схожей позиции придерживается и Иран. Не мешает даже то, что Москва и Тегеран поддерживают правительство Сирии не только в политическом, но и в военном плане, а Турция, где сейчас проживают более 3,5 млн. сирийских беженцев, не отказывается от идеи смещения Башара Асада.

Важным фактором стали неопределенность, размытость, импульсивность внешней политики администрации Дональда Трампа. На сегодняшний день у Вашингтона нет определенной позиции по вопросу о выводе американских войск из Сирии. За последнюю неделю президент США то объявлял о решении "вывести войска США из раздираемой войной страны", то отказывался от своих слов. 3 апреля, накануне российско-ирано-турецкого саммита в Анкаре, в Белом доме состоялось заседание Совета национальной безопасности США, но директор национальной разведки Дэн Коутс отказался говорить о принятых решениях, пообещав, что Белый дом сделает соответствующее заявление "в ближайшее время". А The Washington Post засвидетельствовала, что в Пентагоне были ошеломлены словами Трампа о том, что он якобы поручил военному командованию подготовиться к выводу американских войск из Сирии.

Николай БОБКИН | 05.04.2018

Источник - fondsk.ru
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