Аркадаг показал туркм-аскерам как стрелять из автомата IWI Tavor с глушителем

12:22 08.04.2018 Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел выездное заседание госсовета безопасности, на котором были подведены итоги деятельности военных и правоохранительных органов за первый квартал текущего года, сообщает в среду пресс-служба главы государства.



Ознакомившись с созданными условиями для учебной стрельбы по специально установленным мишеням, Бердымухамедов и руководители военных и правоохранительных органов провели в тире учебные стрельбы из различных современных видов стрелкового оружия.



Как сообщает издание "Хроника Туркменистана", Бердымухамедов продемонстрировал умение стрелять из автомата IWI Tavor с глушителем.



Вслед за Бердымухамедовым уже из табельного оружия постреляли и главы военных и правоохранительных структур.



В завершении встречи министр обороны Яйлым Бердыев подарил президенту Бердымухамедову велосипед с символикой предстоящего в этом году в Туркменистане международного авторалли "Амуль-Хазар 2018". Источник - CA-NEWS

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