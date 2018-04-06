 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Тасманийцы были бесполезны и все умерли", - колонизаторский опыт Британии
12:20 08.04.2018

История, которой… не было
англичане не только идейно вдохновляли гитлеровцев – они их выучили, воспитали и вывели в люди

Татьяна Воеводина

Та исступленная антироссийская пропаганда, а правильнее сказать – агитация, потому что пропаганда – апеллирует к разуму, а агитация - бьет мимо сознания прямо на эмоции, инстинкты и подсознательные фобии - вот этот многократно активизировавшийся западный агитпроп, грозящий перерастанием психоисторической войны в горячую – вызывает с нашей стороны поразительно вялый и неизобретательный отпор. Про наступление и говорить нечего. Так, отбрехиваются по обязанности, но как-то скучливо и неохотно. А может – опасливо, боясь что-то важное сказать, что может, не дай Бог, задеть, обидеть, огорчить … кстати, кого? – вполне возможно, не столько Запад, сколько местных западников, готовых на все ради местечка на коврике под дверью приличных стран. Но так или иначе ничего дурного о наших западных партнерах в глобально-историческом плане наши главные СМИ не сказали.

"О, народы Европы и не знают, как они нам дороги!" – очень верно заметил Достоевский в знаменитой своей речи о Пушкине. Подлинно дороги! Вот на днях в новостях, в прайм-тайме, показали сюжетец о поездке какого-то допотопного английского рокера в 70-х годах на поезде по Сибири. Вот она радость-то, светлый праздничек: какой-то волосатик почтил нас, сиволапых, проездом по транссибирской магистрали. Вот она, наша любовь – до мазохистского самозабвенья. Понимаю: это жест, приглашающий к замирению. Но он был бы неплох на фоне других известий.

Каких? В первую очередь исторических. Раз полем боя все чаще выступает история – разве нам нечего сказать? Притом все подлинная правда, основанная – что особенно ценно - на западных источниках. Никакой конспирологии – все открыто, переведено, издано, выложено в сети. Это и так всем известно? Ничего подобного! Подлинно всем известно лишь то, что крутится в телевизоре на главных каналах. Остальное – кружок по интересам. Прошли те времена, когда информационное поле было более-менее единым и какую-нибудь забористую статью в Литературной газете обсуждали во всех курилках страны. Тогда имело смысл что-то там запрещать и замалчивать. Сегодня в том нет нужды: мало ли где что опубликовано, все равно большая часть – не прочитается, а прочитается – тут же и забудется, погребенное под грудой информационного мусора.

Так о чем следует поговорить? Даже не поговорить, а постоянно и неуклонно напоминать, делать исторические фильмы и передачи и т.п.

О расизме. Расизм изобрели англичане, а вовсе не "сумрачный германский гений". Нацисты с их расовой теорией – жалкие эпигоны и унылые копиисты.

Например, "геноцид". Дословно: убийство рода. Так вот единственный до конца доведенный геноцид – это вовсе не резня армян турками или легендарный холокост. По-настоящему доведенный до конца геноцид - это истребление англичанами коренного народа Австралии. Очень уж климат там понравился. Жителей Индии, кстати, спас от истребления только неподходящий англичанам климат.

Кстати, англичане и не стеснялись особо. Задолго до гитлеровцев они объявили себя … да-да, высшей расой, а прочих – "зверолюдьми".

"Европейцы могут надеяться на процветание, поскольку… черные скоро исчезнут… Если отстреливать туземцев так же, как в некоторых странах отстреливают ворон, то численность [туземного] населения со временем должна сильно сократиться", - писал Роберт Нокс в своем "философском" исследовании о влиянии расы.

Особенных успехов достигли в Тасмании. Там охота на чернокожих происходила с санкции британских органов власти. Вот это, я понимаю, геноцид! Чисто сработано.

"Тасманийцы были бесполезны и все умерли", - пояснил Хэммонд Джон Лоуренс Ле Бретон, британский историк и журналист.

Не отсюда ли пошли рассуждения о неэффективном населении, столь любимые нашей "креативной" публикой?

Все это было слишком давно, почти до нашей эры? Да нет, не слишком. Одно из последних задокументированных массовых убийств аборигенов произошло в 1928 г., когда кровавый тиран тов. Сталин уже заседал в Политбюро. Пленных сковали, построив затылок в затылок, в затем всех, кроме трех женщин убили. После этого сожгли тела, а женщин взяли с собой в лагерь. Прежде чем покинуть лагерь, они убили и сожгли и этих женщин.

Учение о собственной богоизбранности и расовом превосходстве гитлеровцы в неизменном виде взяли у англичан. Это замечательно подробно, с привлечением множества цитат, исследовано в книге Мануэля Саркисянца "Английские корни немецкого фашизма: от британской к австро-баварской "расе господ".

Все слямзили наци, вплоть до деталей: формула "мой фюрер" - это скаутское обращение "мой лидер", а лидер – это и есть фюрер – вождь, тот, кто ведет (от to lead – вести).

Многое тут намешано: ветхозаветное пуританство, социал-дарвинизм и, главное, исступленная жажда добычи, которую надо отнять у стоящих на пути "зверолюдей". На каком основании? По праву сильного: "Might is right" (сила есть право) – учил классик английской политической мысли Карлейль.

Гитлер в восхищении теорией и практикой английского расизма возмечтал сделать из России то, чем Индия была для Британии. И эти мечты тоже вполне документированы.

Особым предметом восхищения были т.н. Public schools – учебные заведения для воспитания элиты – энергичной, патриотичной, жестокой, где надо. Гитлер даже начал создавать подобные школы для подготовки нацистской элиты, но – не успел.

Англичане не только идейно вдохновляли гитлеровцев – они их выучили, воспитали и вывели в люди. Но потом все пошло несколько наперекосяк, однако Гитлер уже во время войны мечтал о том, как по ее завершении наступит период длительной дружбы с англичанами.

О том, как англосаксы сформировали Гитлера - обстоятельная книжка Гвидо Препарата "Гитлер, Inc. Как Британия и США создавали Третий Рейх".

Об этой стороне дела у нас говорят мало и глухо. Кстати, меня еще в школе удивляло: откуда Гитлер взял деньги? Я тогда любила читать романы Ремарка, описывающие послевоенную разруху, нищету, безнадегу – и вдруг все волшебно изменилось, страна преобразилась, вооружилась. Ведь нас учили, что фюрера привели к власти отчаявшиеся лавочники, потерявшие свое благосостояние. Не они же дали ему деньги? Но в советской школе этот щекотливый вопрос не обсуждался, вообще о нем как-то не говорили. Наверное, чтоб не обидеть, не огорчить, а то вдруг отвернутся от нас дорогие и желанные партнеры? Тогда как раз была т.н. "разрядка напряженности" и первая серия прозападных восторгов. Если что и вспоминали, то британские "конвои" и эскадрилью Нормандия-Неман, в которой воевало человек двести, при том, что в войсках Вермахта сражались тысячи французов.

Эту информацию никто не скрывает (как и книжки, на которые я ссылаюсь). Но вот беда: этих сведений словно бы не существуют, нет их. А бесконечные и бессчетные разговоры об опричнине, сталинщине, бериевщине, дивном сходстве Сталина с Гитлером – это все крутится и крутится. Смерть Сталина – пожалуйста, а почему бы не "Жизнь Гитлера", мечтающего превратить Россию в Индию? Интересное было б кино…

Источник - Завтра
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