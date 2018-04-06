 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Нахлебничество - как государственная идеология. Моральное ничтожество Украины, - Э.Лимонов
11:36 08.04.2018

Губа не дура

Государство Украина много чего необычного для государства совершает. И нездорового.

Не дало российским гражданам, проживающим с российскими паспортами на территории Украины, проголосовать 18 марта на всероссийских выборах. Препятствовало.

Захватило экипаж рыболовецкого российского судна и утащило судно с экипажем в Бердянск.

То есть Украина выступает в качестве такого государства-спойлера, государства-джокера, совершающего демонстративно злобные поступки по отношению к нам, соседям ее.

Но вот Украина даже превзошла свои собственные стандарты одновременно беспомощности, бессилия, наглости и политической шизофрении в недавнем заявлении Верховной рады.

Напомню, Рада обратилась к парламентам и правительствам стран мира с призывом "сделать все возможное для полного и необратимого запрета" на строительство "Северного потока - 2" - газопровода, который пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию.

Это заявление, конечно же, политическое извращение.

Такого еще не бывало!

Насколько я знаю, ни одна страна мира, находящаяся с другой страной фактически в состоянии войны (во всяком случае, они так считают и не раз это декларировали), не пыталась заставить эту страну служить источником своего существования.

Депутаты в Киеве хотят принудить Россию содержать Украину на деньги, получаемые Украиной за транзит газа через территорию Украины в Европу.

Они призывают правительства стран мира "не принимать никакого участия в подготовке, финансировании или лоббировании этого проекта".

И понятно почему. Газопровод Nord Stream, считают они, "убьет Украину". Тем, что лишит ее от $2,7 до 3 млрд дохода от транзита газа в год.

В борьбе против "Северного потока - 2" у Украины есть союзники. Это Польша, которая в случае строительства "Северного потока - 2" в обход Украины также лишится российских денег за транзит газа по своей территории.

Помимо финансовых убытков, Польша имеет виды на поставку газа из Норвегии через Данию - так называемый Baltic Pipe газопровод. В случае строительства "Северного потока - 2", тот газопровод будет лишь частично загружен.

Еще один союзник Украины в борьбе против "Северного потока - 2" - Соединенные Штаты Америки. Этими движут геополитические интересы, желание навредить России везде, где только удается.

А Украина тут как тут со своими жалостными подвываниями. Глава "Нафтогаза" Украины Андрей Коболев во время визита в США в декабре 2017 года призвал администрацию Трампа и членов конгресса "рассмотреть более активные шаги для противодействия российскому обходному газопроводу".

В Киеве считают, что "Северный поток - 2" убьет Украину.

В Киеве также считают, что США недостаточно решительно борются со "смертельным" (как его называют в Киеве) "Северным потоком - 2".

Для Европы у украинских парламентариев в обиходе несколько другое объяснение своей агрессивности к "Северному потоку - 2".

Украинские парламентарии: "Строительство "Северного потока - 2" угрожает монополией Российской Федерации на газовом рынке Европы". Исходя из этого фальшивого посыла, Рада предложила только что "провести консультации с Еврокомиссией о недопустимости строительства газопровода".

Однако проект, который убьет Украину, я бы сказал, успешно продвигается. Он выгоден главному потребителю российского газа - Германии. Газ по "Северному потоку - 2" будет обходиться ей дешевле. Помимо Германии, дала уже свое согласие на строительство Финляндия. Требуется еще согласие Дании и Швеции.

Но вернемся к наглой Украине.

Чтобы еще раз осознать глубину ее, Украины, морального ничтожества.

Если бы Украина, скажем, протестовала против прокладки российского трубопровода через свою территорию, можно было бы их понять: "Страна-агрессор (как они нас там называют) рвется проводить свой газ через нас - так не дадим же ей ни пяди украинской земли для ее трубопровода!"

Но ведь дело обстоит ровно наоборот - прямо противоположно!

Эти запорожцы желают, чтобы мы от них не уходили, дабы они вечно получали в свой бюджет наши российские миллиарды.

Тут налицо явное нахлебничество, психология иждивенцев.

Они летают жаловаться на нас в Америку и в простоте душевной, граничащей со слабоумием, не понимают, почему их желание вечно получать деньги "страны-агрессора" зазорно.

"Может, вам еще и задницы подтереть?" -напрашивается неприличный вопрос, такой же скабрезный, как украинские стенания по поводу строительства "смертельного" для Украины газопровода.

Морально государству Украине ниже опуститься уже невозможно. Украинские депутаты хотят навязать себя в вечные иждивенцы России. Да еще и твердо веруя, по-видимому, что государства - сторонники Украины в силах добиться желаемого Украине результата: вопреки воле России привязать ее к Украине.

"Ну не идиоты ли?" - напрашивается вполне разумное подозрение.

Выглядят как идиоты.

Источник - russian.rt.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523176560
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