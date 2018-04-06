В Узбекистане впервые реабилитирован и досрочно освобожден осужденный на 12 лет Чиракчинский районный хоким Каюмов

11:29 08.04.2018 В начале апреля уголовным судом Кашкадарьинской области после 10 лет "отсидки" был реабилитирован и отпущен на свободу бывший глава администрации Чиракчинского района Нурулла Каюмов, сообщает портал либеральной партии УзЛиДеП. В информации чуть ли через строку подчеркивается факт "незаконного" осуждения невинного человека, передает AsiaTerra.



Примечательно, что в независимом Узбекистане подобное произошло вообще впервые, хотя за короткий период президентства Шавката Мирзиеева из тюрем на свободу вышел уже не один десяток "политических" и "религиозных" заключенных, отсидевших многие годы по сфабрикованным делам, и ни одного из них реабилитация не коснулась.



Впрочем, для измученных узников в первую очередь был важен сам факт освобождения, поскольку во времена правления покойного президента Ислама Каримова об этом нельзя было даже и помышлять. Не говоря уже о возможности публичного признания "ошибок" судебно-правовой системы (на что и указывает акт реабилитации).



Что послужило причиной пересмотра дела чиракчинского хокима Нуруллаева (с запоздалой формулировкой "не виновен"), не уточняется. В 2008 году, в год заключения его под стражу, местные СМИ дружно утверждали, что "абсолютное большинство эпизодов уголовного дела, возбужденного в отношении Нуруллы Каюмова, нашло свое подтверждение".



Экс-хокиму тогда был предъявлен целый пакет обвинений финансово-экономического свойства, в частности, по статьям 167 ("Хищение путем присвоения или растраты"), 205 ("Злоупотребление властью или должностными полномочиями"), 209 ("Должностной подлог"), 210 ("Получение взятки") РУз, и в итоге он получил 12 лет.



По мнению "либерального" издания, реабилитация Каюмова – результат нового указа президента Мирзиеева о дальнейшем реформировании судебно-правовой системы, стартовавшего в октябре 2016 года, что позволило апелляционной комиссии уголовного суда Кашкадарьинской области 23 ноября минувшего года провести новое заседание для снятия всех надуманных обвинений и оправдания "незаслуженно осужденного" чиракчинского хокима. Теперь он, если пожелает, даже может вернуться на свою прежнюю должность.



В статье подчеркивается, что дело было сфабриковано теми органами, которые при желании могут найти основание, чтобы "посадить даже столб". За то время, пока незаконно осужденный Каюмов находился в СИЗО, у него скончалась мать, а ему даже не дали с ней попрощаться, один из родных братьев перенес инфаркт, а другой ушел из жизни, говорится в публикации.



При этом возникает ряд резонных вопросов: а почему реабилитацию применили только к единственному человеку, когда таких пострадавших – десятки, а может, и сотни? И почему до сих пор не наказан ни один из следователей, судей и других "правоохранителей", принимавших решения, угодные кому-то со стороны?..



Напомним, Нурулла Каюмов возглавлял Чиракчинский район Кашкадарьинской области в 2004-2007 годах. Источник - ca-news.org

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