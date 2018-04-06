Антикитайская политика на лжи. США наращивают давление, - С.Кожемякин

11:20 08.04.2018 Соединенные Штаты усиливают давление на Китай. Несомненные успехи Пекина и рост его влияния вызвали ответные действия, в том числе в виде яростных информационных атак. В ход идут самые фантастические измышления вроде создания концлагерей для сотен тысяч граждан.



Антикитайские "страшилки"



Конец прошлого и начало нынешнего года были отмечены масштабной информационной диверсией, направленной против руководства КНР. Ведущие западные СМИ сообщили сенсационную новость: в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая (СУАР) началось массовое преследование мусульман. Согласно утверждениям, верующих там арестовывают и насильно помещают в "лагеря перевоспитания". Журналисты не жалеют красок, чтобы живописать все "ужасы" этих мест. Заключенные якобы содержатся в тесноте и антисанитарии, их заставляют разговаривать на китайском, петь революционные песни, заучивать партийные догмы и скандировать антирелигиозные речевки.



Не меньшее возмущение, по задумке авторов, должен произвести размах кампании. "Из каждого двора, из каждой семьи забирают по три-четыре человека, - читаем в одном из материалов. - В некоторых деревнях на улицах вообще нет мужчин, только женщины и дети. Всех мужчин увели в лагеря". В одном только округе Кашгар этой участи якобы подверглись 120 тысяч человек. А в городском уезде Хотан местные власти и вовсе получили приказ арестовать 40 процентов населения! Подобные квоты рассылаются и по другим районам.



Леденящие душу подробности стали лишь затравкой. За ними последовали другие "новости". Обывателя кормили сообщениями о том, что у жителей СУАР изымают Кораны и молитвенные коврики, мужчинам запрещают носить бороды, а женщинам - хиджабы. Всего же, по уверениям западных "правдорубов", существует как минимум 75 отличительных признаков, по которым в регионе задерживают верующих. Для ареста достаточно иметь длинные волосы, носить часы на правой руке, класть руки на грудь во время молитвы, а также… не здороваться с членом партии и воздерживаться от спиртного!



Иногда рассказы о жизни в Китае напоминают сюжеты антиутопий. Таковы, например, сообщения о принудительном сканировании сетчатки глаза, сдаче анализа крови, сборе отпечатков пальцев и даже записи голосов. Вооруженные всеми этими данными, власти якобы превратили мусульманские селения в настоящие гетто. Стоит человеку отойти от места проживания или работы на 300 метров - и это фиксируют вездесущие видеокамеры. А далее следует неизбежный арест.



Напомним, что фантастические истории передают не маргинальные "желтые" издания, а ведущие западные СМИ. "Синьцзян стал полигоном для отработки систем слежения", - пугает агентство "Блумберг". "Си Цзиньпин проводит репрессивную политику против национальных меньшинств", - вторит журнал "Форин афферс". А телеканал Си-Эн-Эн выдал подробный репортаж о пресловутых "лагерях перевоспитания". Это доказывает, что информационная война против Китая санкционирована правящими кругами и следует вполне определенной цели - дискредитации Пекина. Очень странно поэтому, что антикитайские измышления бездумно повторяют российские СМИ - и не только либеральные.



Все эти "страшилки" напоминают пропагандистскую кампанию против Северной Кореи. Там тоже "расстреливают из минометов" и "скармливают собакам" людей, которые в действительности оказываются целы и невредимы, а уж о концлагерях и говорить нечего - в них якобы содержатся сотни тысяч "жертв режима". Так что механизм лжи на Западе давно отработан и с минимальными коррективами используется против неугодных стран. За информационными атаками следуют атаки политические. В середине марта уйгурские эмигрантские группировки объявили о начале международной акции против действий КНР.



На защите традиций



В том, что это именно ложь, нет никаких сомнений. Во-первых, ниже всякой критики источники информации. Поставщиком подавляющего большинства фальшивок является радио "Свободная Азия". Основанное в 1996 году решением американского конгресса, оно имеет штаб-квартиру в Вашингтоне и финансируется Советом управляющих по вопросам вещания - американским правительственным агентством. Задачей этого СМИ является пропаганда выгодных Соединенным Штатам идей в азиатских странах, включая Китай. Последнему уделяется особое внимание. Запустив вещание, в том числе на уйгурском и тибетском языках, "Свободная Азия" пытается спровоцировать межнациональную вражду и при этом не гнушается самой откровенной дезинформацией. Заявляя о репрессиях, журналисты либо ссылаются на некие анонимные источники, подлинность которых проверить попросту невозможно, либо дают слово лидерам Всемирного уйгурского конгресса (ВУК) - эмигрантской организации, спонсируемой западными правительствами.



Во-вторых, достоверность транслируемой информации опровергается фактами. Сразу нужно отметить, что Синьцзян-Уйгурский автономный район - один из самых непростых регионов Китая в плане безопасности. Около 60 процентов жителей исповедуют ислам - прежде всего уйгуры, а также казахи, киргизы и ряд других народностей. Этим пытаются воспользоваться внешние силы, желающие разжечь в СУАР пламя сепаратизма и религиозного экстремизма.



Подрывная работа ведется по двум направлениям. Первое представлено террористическими группировками, самой крупной из которых является Исламское движение Восточного Туркестана (запрещено в РФ). Сотни его боевиков воюют в Афганистане и на Ближнем Востоке, не оставляя попыток проникнуть в Китай. Центром второго, внешне светского, направления выступает уже упомянутый ВУК. Декларируя ненасильственную борьбу за самоопределение уйгуров, он, однако, открыто говорит об "оккупации" региона Пекином.



Результатом деятельности этих сил являются регулярные вспышки насилия. Например, во время беспорядков 2009 года в Урумчи погибли около 200 человек. Это вынуждает власти принимать повышенные меры безопасности. Важность таких шагов очевидна: в прошлом году в регионе не произошло ни одного теракта, хотя в 2012-м экстремисты совершили почти две сотни вылазок.



При этом ни о каких массовых репрессиях речи не идет. В КНР действует Закон "О национальной районной автономии", гарантирующий самоуправление и защищающий культурные особенности регионов компактного проживания национальных меньшинств. Это касается и СУАР, администрацией которого руководит этнический уйгур Шохрат Закир.



В автономии издаются газеты и журналы, ведется теле- и радиовещание на уйгурском и казахском языках. В школах введено двуязычное обучение, при котором большая часть дисциплин преподается на родных языках, а точные науки, например математика и физика, - на китайском. При государственной поддержке сохраняются культурные традиции. Например, в СУАР действуют ансамбли исполнителей мукамов - уйгурских музыкальных произведений. Народные музыку и танцы пропагандирует Синьцзянский театр искусств, регулярно совершающий зарубежные гастроли. Специфика региона учитывается и в демографической политике. Действовавшая в Китае до 2016 года политика "одна семья - один ребенок" на СУАР не распространялась. В городах здесь разрешалось иметь двух, а в сельской местности - трех детей.



Что касается религии, то в 2016 году в автономии действовали 24,4 тысячи мечетей с 29 тысячами служителей. Помимо этого, работают 8 религиозных институтов, включая Синьцзянский центр исламоведения в Урумчи. Мусульманам разрешается совершать хадж. В прошлом году паломничество к исламским святыням в Саудовской Аравии совершили 12 тысяч граждан КНР. При этом религиозные мероприятия проходят не только на местном, но и на общегосударственном уровне. Например, в Пекине проводятся ежегодные торжественные приемы по случаю праздника Курбан-байрам с участием богословов, дипломатов мусульманских государств и представителей руководства страны.



Большие сомнения вызывают и утверждения о запрете Корана. Несколько лет назад в Китае вышло его новое издание на уйгурском языке. Кроме того, священная для мусульман книга издана на казахском, киргизском и таджикском языках.



Ворота Китая



Социально-экономическое развитие СУАР осуществляется ускоренными темпами. Если ВВП Китая за 2017 год увеличился на 6,9 процента, то экономика автономии прибавила 7,6 процента. Этому способствуют как повышенные дотации из госбюджета, так и поддержка со стороны других регионов. За 5 лет они организовали около 5 тысяч проектов помощи СУАР на сумму 47,5 миллиарда юаней (425 млрд руб.).



Большая часть средств идет на решение социальных задач. Численность бедных сократилась с 2,6 миллиона человек в 2013 году до 600 тысяч по итогам прошлого года. В регионе осуществляются масштабные программы жилищного строительства и народного просвещения. СУАР стал первым из китайских регионов, где введено полностью бесплатное 15-летнее образование - от дошкольного до среднего специального.



Не меньшее внимание уделяется здравоохранению. Сельским жителям выделяются бесплатные лекарства. А недавно в регионе была запущена программа "Медосмотр для каждого", предусматривающая ежегодное обследование жителей. За первый год его прошли 17,5 миллиона человек. К слову, эту программу подвергают на Западе настоящей демонизации, обвиняя власти в сборе биоматериала для усиления контроля над жителями. Видимо, повсеместное распространение холеры, трахомы и оспы - когда-то характерных для автономии болезней - для фальсификаторов предпочтительнее.



Таким образом, СУАР является одним из самых быстроразвивающихся регионов КНР. Прежде это была преимущественно сельскохозяйственная провинция, но теперь автономия идет в научно-техническом прогрессе в ногу со всем Китаем. Число высокотехнологичных производств в таких отраслях, как электроника, биотехнологии, фармацевтика и даже авиакосмическая промышленность, достигло 540. В последние годы Синьцзян превратился в одного из главных поставщиков электроэнергии, отправив в 2017 году в другие регионы (в том числе в Пекин и Шанхай!) 43,5 миллиарда кВт-ч. Важным событием стало открытие в конце прошлого года нефтяного месторождения в районе Маху. Его геологические запасы - 1,24 миллиарда тонн, что делает новое месторождение одним из крупнейших в Китае. Растет туристический потенциал региона. В 2017-м его посетили 107 миллионов человек - на треть больше, чем годом ранее. Прогресс доходит до самых дальних уголков. В текущем году 2,8 тысячи населенных пунктов будут подключены к оптоволоконным линиям связи.



Значение СУАР в развитии Китая резко повысилось после объявления Председателем КНР стратегии "Один пояс - один путь". Именно здесь начинается большинство транспортно-инфраструктурных коридоров, которые могут изменить облик Евразии и всего мира. По словам Шохрата Закира, утверждение Синьцзяна в качестве фундамента "Экономического пояса Шелкового пути" подарило ему важную историческую возможность. Регион уже превратился из внутриконтинентального края в ворота в западные от Китая страны, из конечного пункта стал центральным.



Своеобразным "сердцем" Нового шелкового пути является сортировочный центр грузовых железнодорожных перевозок в Урумчи. 26 февраля отсюда отправился тысячный состав по маршруту Китай - Европа. Преодолев более 10 тысяч километров за 25 дней, он прибыл в итальянский Неаполь. В среднем каждый день из Урумчи отправляются на запад три грузовых поезда с самыми разными товарами - от текстиля до продукции машиностроения. Всего же за прошлый год из СУАР отправились в западном направлении 2226 составов с 1,16 миллиона тонн грузов. А рост экспорта автономии в страны вдоль "Пояса и пути" составил 35,6 процента. В планах руководства КНР и региона - превратить Синьцзян в международный логистический и финансовый центр, ориентированный на Центральную и Южную Азию, а также на все государства вдоль Нового шелкового пути.



СУАР - еще недавно один из беднейших периферийных регионов Китая - становится ключевым не только в развитии страны, но и в осуществлении концепции "Человеческое сообщество с единой судьбой". Выдвинутая Си Цзиньпином, она предусматривает совместное развитие человечества для решения стоящих перед ним проблем и достижения гармоничного и процветающего будущего. Осуществление стратегии "Один пояс - один путь" - первый шаг на этом пути.



Предлагая альтернативу нынешнему несправедливому мироустройству, Китай сталкивается с растущим сопротивлением. Одна из главных мишеней врагов КНР - Синьцзян-Уйгурский автономный район, который пытаются взорвать изнутри. Но какими бы изощренными ни были методы врагов, их попытки обречены на провал. Многонациональный народ Китая многократно доказал мудрость и стремление к единству.



Сергей КОЖЕМЯКИН



Источник: "Правда", №35 (30678), 6-9 апреля 2018 г. Источник - gazeta-pravda.ru

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