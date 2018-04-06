"Это трагедия". Международная зоозащита PETA требует наказать убийц кота Скрипаля Нэш Ван Дрейка

10:16 08.04.2018 Британские зоозащитники сделали заявление по поводу животных Скрипаля



Британское отделение организации по защите животных PETA призвало провести расследование обстоятельств, при которых погибли морские свинки и был усыплен кот британского шпиона и экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.



"Никто не должен был оставлять этих животных в доме, так же, как не оставляют детей. Очевидно, они должны были быть спасены", – передает РИА "Новости" сообщение организации.



"PETA призывает провести расследование и установить, как такое было допущено", – сказано в заявлении.



В свою очередь директор британского отделения PETA Элиза Аллен сказала, что считает произошедшее "трагедией". По ее словам, ответственность за печальную судьбу домашних животных Скрипалей лежит на британских властях.



"Эти смерти – еще одна трагедия этой ужасной ситуации, и в этот раз вина очевидно лежит на британских властях", – приводит слова Аллен газета Independent.



В пятницу британская Mirror рассказала, что судьба домашних животных Сергея Скрипаля была печальна: ветеринары смогли попасть в дом только через несколько дней после того, как Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены. К этому времени две морские свинки уже погибли от обезвоживания, так как за животными никто не ухаживал, а кота усыпили после того, как доставили в химическую лабораторию "Портон-Даун".



Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, почему гибель животных – это не только повод для горьких шуток о том, что в Британии "убрали важных свидетелей".



Посольство России направило запрос в британский МИД о судьбе домашних животных Скрипаля, желая узнать, пострадали ли те от химического отравления.



Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, зачем уничтожили домашних животных британского шпиона.



Текст: Ольга Никитина

7 апреля 2018, Ольга Никитина Источник - vz.ru

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