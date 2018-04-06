Охрану президента Киргизии доверили "хорошему парню", бывшему начальнику ЧОПа Казахского вторцветмета

10:07 08.04.2018 Вопреки бытующим ожиданиям, глава президентской охраны – не с юга





Вопреки бытующим ожиданиям, глава президентской охраны – не с юга



Как только Дамир Мусакеев освободил должность начальника Девятого управления ГКНБ КР, тут же поползли слухи о том, что Сооронбай Жээнбеков поставит на этот пост кого-то из "своих" - южных.



Но предположениям этим было не суждено сбыться.



Токтосун Сабыров – иссыккульский, ему 46 лет.



Биографическая справка:



Образование:



1989-1994гг. - КГУ им. 50-летия СССР, юридический факультет, специальность "Правоведение"



1995-1997 гг. - Институт переподготовки и повышения квалификации кадров при Кыргызском Государственном национальном университете им. Ж.Баласагына, экономический факультет, специальность "Финансы и банковское дело"



Дополнительное образование:



1998-1999-2001 гг. Специальный учебно-тренировочный антитеррористический центр США Учебно-тренировочный центр сил специального назначения, Франция, г. Париж Специальный факультет Академии ФСБ РФ, г. Москва



Опыт работы:



2010-2016 гг. - ГКНБ Кыргызской Республики



2009-2010 гг. - Министерство труда занятости и миграции Кыргызской Республики, заместитель министра



2008-2009 гг. - Государственный комитет по миграции и занятости Кыргызской Республики, заместитель Председателя



2006-2007 гг. - Департамент паспортного и визового контроля МВД Кыргызской Республики, заместитель начальника Департамента



2005-2006 гг. - Управление паспортного и визового контроля МВД Кыргызской Республики, заместитель начальника Управления



2004-2005 гг. - начальник службы безопасности ОАО "КазВторЦветМет", Республика Казахстан, Алматы



2003-2004 гг. - начальник службы безопасности регионального отделения компании "Вимпекс", Республика Казахстан, город Тараз



2001-2003 гг. - оперативные подразделения Службы национальной безопасности Кыргызской Республики



1998-2001 гг. - Управление специальных операций "Альфа" СНБ Кыргызской Республики, Антитеррористический Центр "Калкан"



1994-1998 гг. - Следственное Управление ГКНБ Кыргызской Республики Владение языками - русский, кыргызский, английский разговорный



Сабыров женат, трое детей.



Начальником "девятки" стал Токтосун Сабыров



Это то, что говорится в официальных данных.



А что Сабыров за человек?



По словам генерал-лейтенанта Токона Мамытова, который знает Токтосуна Сабырова лично и работал с ним, это грамотный офицер, который добросовестно выполняет порученную работу.



- Он представитель той когорты чекистов, который далек от безрассудных поступков, от каких-то "левых" амбиций. Перед ним только одна цель – качественно выполнить поставленные задачи. Кстати, в некотором роде он уникальный сотрудник – у него редкое сочетание таких профессиональных качеств, как грамотный оперативный работник, вдумчивый следователь и высококлассный спецназовец. Всю эту работу он знает и умеет делать хорошо.



Как человек он спокойный и уравновешенный. Он из тех ребят "суперменов", которые спокойно чистят автомат и готовятся к атаке, когда вокруг все горит и взрывается, - утверждает Токон Болотбекович.



Подтверждает слова Мамытова и бывший начальник спецподразделения "Альфа" и в свое время начальник президентской охраны Артур Медетбеков.



- Хороший парень, профессионал. Знает свою работу и качественно ее выполняет. Его назначение на эту должность совершенно оправдано, - считает Артур Капарович.



Будем наблюдать, как "хороший парень" справится с новыми обязанностями на посту охраны президента.



06 апреля 2018

Марина Осипова Источник - Вечерний Бишкек

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