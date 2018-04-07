 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 06.04.2018
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Не пора ли России ответить лондонским шантажистам? - Ю.Баранчик
09:50 08.04.2018

Заложники: как долго Британия будет издеваться над нашими гражданами?

Мэй запуталась в версиях происхождения "Новичка". Джонсон несет такую "пургу", что московским пропагандистам до него далеко. Огромная часть правящей партии Британии демонстрирует необъяснимую неадекватность. Европа приходит в себя от той лживой разводки, на которую она попалась.

В это время, оказывается, Юлия Скрипаль уже неделю как в сознании и чувствует себя хорошо. На поправку идет и отец. Однако, почему-то их публике не показывают. Не показывают наших российских граждан. Мало того. К ним не допускают ни российских дипломатов, ни родственников - двоюродной сестре Юлии Скрипаль Виктории англичане отказали в визе под предлогом якобы ее неправильного оформления - большего бреда трудно себе представить.

Так как если бы Лондон был заинтересован в этом так же, как он был в этом заинтересован, когда выдавал британские визы чеченским террористам и прочим вакхабитам с Ближнего Востока, которые чувствуют себя в Лондоне как дома, то Виктория получила бы ее уже вчера. Однако британцы изо всех сил пытаются не допустить контакта российских дипломатов и родственников с пострадавшими от химической атаки.

Что-то явно не срастается у британцев - убить не смогли, решили оживить. Однако и к ожившим пока никого не допускают, так как получить обвинения в попытке убийства на государственном уровне - такого позора короне не пережить. Но это их проблемы. Чем может ответить Россия на фактический захват Британией заложников на государственном уровне?

Во-первых, переходом к гораздо более жесткой дипломатической риторике.

Во-вторых, информационной поддержкой тех оппозиционных политиков и СМИ Британии, которые выражают недоверие официальной версии отравления Скрипалей.

Напомню, что британская оппозиционная партия лейбористов вместе со СМИ и общественностью требует срочной отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй вместе с главой внешполитического ведомства Борисом Джонсоном за ложные обвинения в отношении России в причастности к "делу Скрипаля", повлекшие за собой потерю авторитета страны.

Этим политикам и представителям СМИ необходимо дать доступ к российской теле‑ и печатной аудитории, чтобы они могли оказывать давление на Мэй и Джонсона через российские СМИ.

В-третьих, составлением и претворением в жизнь программы давления на Британию в виде совершенно конкретных и реальных действий.

В-четвертых, необходимо подключить к этому скандалу британскую королеву - МИД России вполне мог бы сделать обращение на ее имя. В любом случае, независимо от реакции короны, этот ход уже наносит ей ущерб, так как она вынуждена будет отвечать. А вот ответ, особенно, если она поддержит своих подчиненных, а они окончательно провалят эту провокацию, нанесет короне еще больший удар, тем самым активизирует дополнительную дискуссию в обществе относительно необходимости сохранения нынешнего статуса короны.

В-пятых, Россия должна вынести вопрос захвата российских граждан в заложники Британией на все международные уровни, начиная с Совбеза ООН.

Можно сделать еще очень много другого, эффективного и полезного - особенно на фоне грязной британской вони, голого, грубого, примитивного шантажа Лондона, которым манипулирует Западом без тени сомнения, совести и почти без сбоев. Удивительно, что это не сделано до сих пор.

Юрий Баранчик

7 апреля 2018

Источник - iarex.ru
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