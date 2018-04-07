 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 08.04.2018
12:22  Аркадаг показал туркм-аскерам как стрелять из автомата IWI Tavor с глушителем
12:20  "Тасманийцы были бесполезны и все умерли", - колонизаторский опыт Британии
11:36  Нахлебничество - как государственная идеология. Моральное ничтожество Украины, - Э.Лимонов
11:29  В Узбекистане впервые реабилитирован и досрочно освобожден осужденный на 12 лет Чиракчинский районный хоким Каюмов
11:20  Антикитайская политика на лжи. США наращивают давление, - С.Кожемякин
10:16  "Это трагедия". Международная зоозащита PETA требует наказать убийц кота Скрипаля Нэш Ван Дрейка
10:13  Россиянин Хабиб Нурмагомедов поколотил американца Яквинту и стал чемпионом по боям UFC
10:07  Охрану президента Киргизии доверили "хорошему парню", бывшему начальнику ЧОПа Казахского вторцветмета
09:50  Не пора ли России ответить лондонским шантажистам? - Ю.Баранчик
09:47  Порошенко – последний президент Украины, - К.Мочар
09:22  Зачем старому кыр-президенту Атамбаеву новая дача за 89 млн сомов в госрезиденции "Ала-Арча"
09:17  "Прославляя себя как духовный народ", - обращение Президента Жээнбекова в годовщину "Народной революции 7 апреля"
08:24  Шурин Рахмона Асадуллозода покупает таджикский "Билайн"
08:20  Азербайджан обвиняет Россию в претензиях на национальные богатства – кому это выгодно? - Исмаил Шабанов
00:27  Террорист-давитель наехал грузовиком на кафе в немецком Мюнстере - 2 погибших, 20 раненых
00:02  В Джобаре (Восточная Гута) в плен армии Асада взяты "офицеры-координаторы" британской SAS и по одному "офицеру связи" от США и Израиля
Суббота, 07.04.2018
18:41  "Мозгом" Кыргызского ГКНБ назначен полковник-экономист Идрис Кадыркулов
18:01  Болтун по призванию. Саакашвили трудоустроился спикером в "Академию спикеров Нидерландов"
17:52  Мэй и Джонсон - портон-дауны. За что убили персидского кота Скрипалей (фото мученика)
16:12  Мамай. На узбекско-кыргызской границе опять стрельба - 1 погибший
15:52  В Узбекистане создана "Служба" по контролю за деятельностью государственных органов
14:35  Элементарно, Ватсон. Дарига Назарбаева + сын купили легендарное обиталище Шерлока Холмса на Бейкер-стрит 21Б, - "Quartz"
14:29  Недовольных нет? Куда переехали жители снесенной ташкентской махалли "Укчи-Алмазар", - С.Янышев
13:43  Ливию втягивают в национальный диалог, - М.Беленькая
12:44  Минский саммит СНГ. Бессмысленный и пусто-порожний, - Е.Черненко
12:41  Непримиримые торги. Кто победит в торговой войне США и Китая, - "Къ"
12:39  Африка (континент) треснула пополам! (видео)
12:36  Борис - ты не прав! Деградация западной элиты на примере лондонского Джонсона, - И.Алкснис
12:29  Христос Воскресе! Назарбаев подарил православным старинную новгородскую икону
12:12  Нео-антисемитизм. Дети мусульман гнобят евреев в школах Германии, - Die Welt
12:05  Раздрай кыр-верхушки. Уволен глава ГКНБ Киргизии Сегизбаев
10:26  Не спать! Минфин США загнал русских олигархов в угол, - "СП"
10:10  В Казахстане определили график перехода школ на латиницу
09:07  Ташкент. Отправлен в отставку главный спец по Афгану генерал СГБ М.Ниязов
08:22  Армия Асада вошла в Думу. Джихадистской Гуты больше нет
08:14  Генералу Руслану Мирзаеву вернули пост главного пограничника Узбекистана
06:19  Клептократа - на нары. Экс-президента Бразилии Лулу посадят на 12 лет
00:20  Благая весть для Дикого поля. К истории России и ее украин, - Д.Скворцов
Пятница, 06.04.2018
22:25  А.Усманов и И.Махмудов не вошли в новый антироссийский санкц-список США. Свои?
20:34  "Раим-миллион" торпедирует имидж кыргызских президентов, - "ВБ"
20:33  В Бишкеке ловят маньяка, насилующего собак в извращенной форме
20:28  Путин укрепляет Эрдогана. Турция может иметь и С-400, и Patriot
19:26  Англичане убрали свидетелей - 2 морские свинки и кот Скрипаля убиты и сожжены, но 1 кот бежал и готов дать показания...
19:01  Экс-президентшу Южной Кореи Пак Кын Хе приговорили к 24 годам тюрьмы
18:01  В США обеспокоены пропажей Гульнары Каримовой. "Многие считают, что она умерла..."
17:56  Первый вице-премьер Киргизии Шадиев подал в отставку. "Чтобы не бросать тень на..."
16:56  Турецкий крюк. Патрушев рассказал об изменении наркотрафика из Афганистана
16:11  После заявления Трампа о новых пошлинах в отношении Китая упали фьючерсы на нефть
14:03  Скрипалиный пух... "Новичок" нарабатывали - в Узбекистане
13:40  Цены в Казахстане растут быстрее доходов
13:37  С чего начинаются войны? Цепь случайностей и мелких ошибок, - А.Гольц
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Кыргызстан   | 
Зачем старому кыр-президенту Атамбаеву новая дача за 89 млн сомов в госрезиденции "Ала-Арча"
09:22 08.04.2018

Экс-президент Роза Отунбаева живет на даче, построенной 50 лет назад

Строительство дачи в госрезиденции "Ала-Арча" для экс-президента Алмазбека Атамбаева, стоимостью 89 млн сомов, вызвало живой интерес общества. Управляющий делами президента и правительства Туруспек Коеналиев в интервью "Азаттыку" рассказал подробности строительства.

"Азаттык": На пресс-конференции 31 марта экс-президент Алмазбек Атамбаев заявил, что на строительство дачи на территории госрезиденции "Ала-Арча", расположенном в южном направлении от столицы, из бюджета не потрачено ни тыйына. Но за несколько дней до этого ваше управление сообщило, что на строительство израсходовано общим счетом 89,3 млн сомов, из этой суммы 77,8 млн сомов выделил на строительство Атамбаев. Получается, что госбюджет профинансировал 11,5 миллионов? Чьи слова верны?

Коеналиев: Информация Алмазбека Атамбаева соответствует действительности. Из бюджета не выделялось 89,3 млн сомов. Алмазбек Шаршенович действительно выделил 77,8 млн сомов из собственных средств.

Кроме того 11,5 млн сомов были выделены из средств внебюджетного президентского фонда. Деньги направлялись не только на строительство здания, но и на всю проектную работу: гидрогеологическое исследование, топосъемку, АПУ, ИПУ, проект дизайна, авторский надзор и т.п.

Большую статью расходов составляет установка дренажной системы, проведение внутренней и внешней коммуникации: канализацию, газификацию, отопление, холодную и горячую воду, ирригацию, озеленение.

"Азаттык": Есть ли документы, подтверждающие, что деньги расходовались не из бюджета?

Коеналиев: Документы есть в полном объеме, но, по закону, они предназначены только для внутреннего пользования.

"Азаттык": На основании какого решения была построена дача №17? Было ли строительство согласовано с парламентом или правительством?

Коеналиев: До строительства в начале 2016 года мы обращались с письмом на имя президента о необходимости строительства новой дачи для следующих экс-президентов, так как в резиденции не имеется дач, соответствующих санитарно-техническим требованиям. 6 мая 2016 года было принято постановление правительства №232, на основании которого были начаты и завершены проектные и строительные работы.

"Азаттык": В распространенной вами информации говорилось, что по причине отсутствия в "Ала-Арче" незанятых зданий, была построена новая дача. Кто проживает в остальных 16 дачах? Неужели ни одна из 16 дач не оказалась свободной?

Коеналиев: Список лиц, имеющих право на временное проживание на территории госрезиденции "Ала-Арча", утверждается президентом. На сегодняшний день у всех домов имеются владельцы. Но основанием для строительства новой дачи стало не отсутствие, а несоответствие санитарно-техническим нормам. Общеизвестно, что на данный момент в госрезиденции проживают президент, спикер, премьер-министр, два экс-президента и председатель Верховного суда. Но, в связи с тем, что дачи были построены в 60-70-х годах прошлого столетия и не соответствуют требованиям, остальные владельцы дач проживают в своих домах.

"Азаттык": Закон дает равные права для экс-президентов. Какие условия созданы для Розы Отунбаевой? Какой у нее дом, площадь, когда он был построен?

Коеналиев: Дачи экс-президента Розы Отунбаевой, спикера и премьер-министра были построены в одно время – в 1968 году. Дача Розы Исаковной – это одноэтажное здание из пяти комнат, площадью 173 квадратных метра. В этом году ему исполняется ровно 50 лет. Состояние дачи среднее, мы думаем над проведением капитального ремонта в 2019 году.

"Азаттык": Созданы ли для экс-президентов равные условия? На какие привилегии они могут рассчитывать согласно закону?

Коеналиев: По закону экс-президентам предусмотрена дача, транспорт с водителем, ГСМ, Интернет, бесплатное медицинское обслуживание супругам и детям школьного возраста, телефонная связь. Мы стараемся прилагать все усилия для выполнения своих задач, чтобы создать им положенные условия.

Источник: "Азаттык"
Автор: Уланбек Эгизбаев

7 апреля 2018

Источник - Азаттык уналгысы
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523168520
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  