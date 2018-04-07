Зачем старому кыр-президенту Атамбаеву новая дача за 89 млн сомов в госрезиденции "Ала-Арча"

09:22 08.04.2018 Экс-президент Роза Отунбаева живет на даче, построенной 50 лет назад



Строительство дачи в госрезиденции "Ала-Арча" для экс-президента Алмазбека Атамбаева, стоимостью 89 млн сомов, вызвало живой интерес общества. Управляющий делами президента и правительства Туруспек Коеналиев в интервью "Азаттыку" рассказал подробности строительства.



"Азаттык": На пресс-конференции 31 марта экс-президент Алмазбек Атамбаев заявил, что на строительство дачи на территории госрезиденции "Ала-Арча", расположенном в южном направлении от столицы, из бюджета не потрачено ни тыйына. Но за несколько дней до этого ваше управление сообщило, что на строительство израсходовано общим счетом 89,3 млн сомов, из этой суммы 77,8 млн сомов выделил на строительство Атамбаев. Получается, что госбюджет профинансировал 11,5 миллионов? Чьи слова верны?



Коеналиев: Информация Алмазбека Атамбаева соответствует действительности. Из бюджета не выделялось 89,3 млн сомов. Алмазбек Шаршенович действительно выделил 77,8 млн сомов из собственных средств.



Кроме того 11,5 млн сомов были выделены из средств внебюджетного президентского фонда. Деньги направлялись не только на строительство здания, но и на всю проектную работу: гидрогеологическое исследование, топосъемку, АПУ, ИПУ, проект дизайна, авторский надзор и т.п.



Большую статью расходов составляет установка дренажной системы, проведение внутренней и внешней коммуникации: канализацию, газификацию, отопление, холодную и горячую воду, ирригацию, озеленение.



"Азаттык": Есть ли документы, подтверждающие, что деньги расходовались не из бюджета?



Коеналиев: Документы есть в полном объеме, но, по закону, они предназначены только для внутреннего пользования.



"Азаттык": На основании какого решения была построена дача №17? Было ли строительство согласовано с парламентом или правительством?



Коеналиев: До строительства в начале 2016 года мы обращались с письмом на имя президента о необходимости строительства новой дачи для следующих экс-президентов, так как в резиденции не имеется дач, соответствующих санитарно-техническим требованиям. 6 мая 2016 года было принято постановление правительства №232, на основании которого были начаты и завершены проектные и строительные работы.



"Азаттык": В распространенной вами информации говорилось, что по причине отсутствия в "Ала-Арче" незанятых зданий, была построена новая дача. Кто проживает в остальных 16 дачах? Неужели ни одна из 16 дач не оказалась свободной?



Коеналиев: Список лиц, имеющих право на временное проживание на территории госрезиденции "Ала-Арча", утверждается президентом. На сегодняшний день у всех домов имеются владельцы. Но основанием для строительства новой дачи стало не отсутствие, а несоответствие санитарно-техническим нормам. Общеизвестно, что на данный момент в госрезиденции проживают президент, спикер, премьер-министр, два экс-президента и председатель Верховного суда. Но, в связи с тем, что дачи были построены в 60-70-х годах прошлого столетия и не соответствуют требованиям, остальные владельцы дач проживают в своих домах.



"Азаттык": Закон дает равные права для экс-президентов. Какие условия созданы для Розы Отунбаевой? Какой у нее дом, площадь, когда он был построен?



Коеналиев: Дачи экс-президента Розы Отунбаевой, спикера и премьер-министра были построены в одно время – в 1968 году. Дача Розы Исаковной – это одноэтажное здание из пяти комнат, площадью 173 квадратных метра. В этом году ему исполняется ровно 50 лет. Состояние дачи среднее, мы думаем над проведением капитального ремонта в 2019 году.



"Азаттык": Созданы ли для экс-президентов равные условия? На какие привилегии они могут рассчитывать согласно закону?



Коеналиев: По закону экс-президентам предусмотрена дача, транспорт с водителем, ГСМ, Интернет, бесплатное медицинское обслуживание супругам и детям школьного возраста, телефонная связь. Мы стараемся прилагать все усилия для выполнения своих задач, чтобы создать им положенные условия.



Источник: "Азаттык"

Автор: Уланбек Эгизбаев



7 апреля 2018 Источник - Азаттык уналгысы

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