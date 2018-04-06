 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Прославляя себя как духовный народ", - обращение Президента Жээнбекова в годовщину "Народной революции 7 апреля"
09:17 08.04.2018

Обращение президента Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова ко Дню Народной революции 7 апреля 2010 года

"Мы построим государство, к которому стремились герои"

Уважаемые соотечественники!

В истории кыргызского народа много примеров общего героизма, народных побед, когда весь народ объединялся в одну цель, проявлял свою несокрушимую волю и свободолюбие, прославляя себя как духовный народ.

Один из таких дней – народная революция 7 апреля 2010 года.

В этот день совершен исторический поворот, мы вышли из тупика, взяли курс на светлое будущее. Мы еще раз доказали, что являемся народом, держащимся справедливости, не выносящим жизни на согнутых коленях, не принимающим клановую и семейную власть.

Наши смелые молодцы не пожалели своей крови и жизни ради светлого будущего, хорошей жизни нашего народа. В исторический день 7 апреля 2010 года наши герои послужили всему кыргызскому народу бастионом и опорой в борьбе против насилия и несправедливости. Благодаря силе, неустрашимому мужеству наших героев претворилась в жизнь благородная мечта народа, стремившегося к светлому будущему. Рухнула мечта желавших приватизировать народное богатство, отобрать для своей семьи народное благосостояние, сделать народ рабом.

Уважаемые соотечественники!

Сегодня мы с почтением склоняем головы перед памятью погибших за судьбу народа, выражаем соболезнование воспитавшим их родителям, близким родственникам.

В наших сердцах навсегда останутся образы смелых героев, чье мужество является образцом для молодежи, будущих потомков. У нас нет права забывать погибших за наш завтрашний день, светлые цели.

Уважаемые соотечественники!

Годы после событий 7 апреля стали годами, равными веку, открылась дорога к национальному возрождению в стране.

Укрепилась наша государственность, произошли большие политические перемены. Прошли свободные демократические выборы, Кыргызстан доказал миру, что является демократической страной. В экономике, социальной сфере реализованы крупные проекты.

Но все еще не выполнены многие обязательства. Наша цель точна и ясна – не сворачивать с дороги развития, превратить Кыргызстан в благоприятную для жизни и работы страну, сделать правовым и сильным государством.

Достижение этой цели – сохранение победы апрельской революции, народного богатства, выполнение данных народу обещаний, исполнение требований народа.

Мы претворим в жизнь идеи и цели народной революции. Самое главное – Кыргызстан никогда не свернет с демократического курса.

Мы еще раз склоняем головы в почтении перед образами погибших 7 апреля 2010 года.

Мы построим государство, к которому стремились герои, разовьем и приведем к процветанию свое отечество! Пусть в нашем народе будет благополучие, в обществе согласие, в отечестве мир! Пусть Всевышний хранит наш любимый Кыргызстан!

Источник: газета "Эркин тоо" №29 от 06.04.2018/стр.1,4

Источник - gezitter.org
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