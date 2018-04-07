 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Шурин Рахмона Асадуллозода покупает таджикский "Билайн"
08:24 08.04.2018

В Таджикистане "Билайн" сменит владельца


Холдинг VEON, которому принадлежит бренд "Билайн", продает свое подразделение в Таджикистане. Об этом сообщает "Азия-Плюс". Компания "Таком" будет продана ZET Mobile. Подробности сделки не указаны.

Как уточняют "Ведомости", VEON продает Vimpelcom AG, компанию, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, которой принадлежат 98% уставного капитала "Таком". Покупателю ZET Mobile ранее уже принадлежало 2% оператора.

В прессе появилась информация, что покупателем выступает производитель алюминия ТАЛКО, однако в самой компании это опровергли. "Это абсолютно не наш профиль, и мы никогда не приобретали акции сотовых операторов", – заявил глава департамента информации Игорь Саттаров. Он также добавил, что компания не связана с ZET Mobile.

Однако Akhbor утверждает, что ZET Mobile аффилирована с ТАЛКО и с шурином президента Таджикистана Хасаном Асадуллозода. По сведениям источника, он приобрел ZET Mobile после ее банкротства в 2003 году.

По оценке аналитика AC&M-Consulting Антона Погребинского, в конце прошлого года у "Таком" было около 1 миллиона абонентов – около 15% сотового рынка в Таджикистане. Источник в компании заявил, что она останется на рынке. "По условиям сделки, бренд Билайн остается в Таджикистане. На данный момент идет переходный процесс. Пока в компании все сотрудники работают в обычном режиме, все находятся на своих рабочих местах", – отметил он.

В то же время источник обратил внимание на сложности в работе. По его словам, в последнее время Служба связи, контролирующая предоставление интернет-услуг, за долги перекрывала канал компании. "Например, 5 апреля, Билайн оставался без интернета в течение 5 часов. Когда много обязательств перед Налоговым комитетом, Службой Связи, расходы за Единый коммутационный центр, интернет, тяжело со всеми расплачиваться вовремя. В этих случаях, нам Служба Связи перекрывает канал, а резервных у нас нет", – сказал он.

Ранее, в начале 2017 года, источник в компании заявил Sputnik Tajikistan, что оператор подумывает об уходе с рынка из-за повышенной налоговой нагрузки. По данным компании, в 2016 году налоговая нагрузка составила $73 млн при выручке в $63 млн. "То есть наша компания столкнулась с полным изъятием государством всего оборота, со значительным чистым убытком и без ресурсов для инвестиций", – отмечалось в ее заявлении. Некоторые экономисты полагали, что за счет повышенных требований власти Таджикистана пытались компенсировать недостаток доходов бюджета.

В 2017 году "Таком", как отмечают "Ведомости", также подал в суд на российский "Вымпелком", который входит в структуру VEON. Он потребовал $21 миллион, заявив, что это долг по договору о пропуске международного трафика. "Вымпелком" ответил встречным иском на $31 миллион. Суд частично удовлетворил иски обеих сторон, хотя позднее было решено заключить мировое соглашение.

Компания VEON объяснила продажу подразделения стратегией по отказу от нестратегических активов. За последние несколько лет, как сообщалось, она избавилась от дочерних структур в Канаде, Лаосе, Зимбабве, Бурунди и Центрально-Африканской Республике.
07.04.2018

Источник - fergananews.com
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