Азербайджан обвиняет Россию в претензиях на национальные богатства – кому это выгодно? - Исмаил Шабанов

08:20 08.04.2018 Инвестиции Баку в Турцию составили $20 млрд, а в Россию – $1 млрд, напоминает эксперт



Выборы любого уровня в этой закавказской республике являются самым несерьезным делом. Например, проблема оползней в Баиловском районе Баку - вопрос более серьезный, чем президентские выборы, которые пройдут через несколько дней. За все время "независимости" в стране ни разу не было проведено никаких свободных выборов. Страна постепенно превратилась в абсолютную монархию четы Алиевых. От республики в наименовании осталось лишь одно сухое название. Предстоящие же выборы в Азербайджане - самые неинтересные и даже смешные. Можно сказать, что более неинтересных и фиктивных выборов не проводилось никогда и, возможно, нигде. Ни одна оппозиционная сила не участвует в них. Само население однозначно не интересуется выборным процессом, не смотрит дебаты "претендентов" на высший пост, а те, кого приводят административными мерами на встречи с "кандидатами", даже не знают куда идут и с кем будут встречаться.



Сами "кандидаты" представлены 4 нахичеванцами, включая самого Алиева, 3 "еразами" (выходцами из Армении) и одним социал-демократом. Во время дебатов они занимаются тем, что в основном критикуют оппозицию, которая отказалась от участия в выборах и бойкотировала их. И это у людей вызывает только недоумение и смех. Как они вообще умудряются бороться на выборах с теми, кто в них не участвует?



Вместо того, чтобы защищать свои тезисы, они восхваляют внутреннюю и внешнюю политику Алиева. Непонятно тогда, зачем они вообще баллотируются, раз всем довольны, и проклинают весь мир, который не дает Алиевым решить карабахский вопрос и объединить весть тюркский мир в единую тюркскую империю. А если иногда и раздаются какие-то критические выпады в адрес властей, то это тоже делается по сценарию спектакля, в котором все участники играют отведенные им роли, по мере своих артистических и иных талантов.



Главным постановщиком данных спектаклей является руководство нахичеванского клана – Рамиз Мехтиев и команда. В данных выборах антироссийская деятельность этих особ достигла своей кульминации. Нахичеванские "политики" открыто выступали с антироссийскими призывами. Однако, к сожалению, в Москве все еще имеются люди, которые, получая вознаграждения из Баку, стараются преподнести нахичеванский клан во главе с Мехтиевым и ему подобными, как главных друзей России.



Дело дошло до того, что нахичеванцы и "еразы" во время обсуждения внешней политики заставили соцдема Ализаде его тоже проклинать Россию. Он после упрека с их стороны так и заявил: "Да будут прокляты Запад и Россия!". На этой персоне хотелось бы остановиться одним предложением. Если бы отцы-основатели социал-демократии знали, во что превратит данную идею в Азербайджане Араз Ализаде, будучи еще и представленным в Социнтерне, то они отказались бы от своей затеи.



По логике постановки данный спектакль продолжил один из лидеров нахичеванского трайба, председатель отдела по связям с общественностью и диаспоральными организациями президентского аппарата, помощник президента Али Гасанов, которому пророчат место Р. Мехтиева в ближайшее время, и который сегодня в идеологических вопросах даже главнее пожизненного "серого кардинала" трайба.



Али Гасанов во время встречи с журналистами, открыто намекая на Россию, заявил, что есть страна, которая хочет безвозмездной доли от национальных богатств Азербайджана, давит на него, хочет заменить политическую власть, не дает решать карабахскую проблему и т.д. Поэтому, как заявил Гасанов, власти перенесли дату выборов на шесть месяцев вперед, чтобы застать их врасплох.



"Мы никому не даем безвозмездных паев от национальных богатств Азербайджана", – продолжает Гасанов. "Некоторые государства не удовлетворены тем, что Азербайджан проводит сбалансированную политику, они хотят видеть Азербайджан подле себя и привлечь к определенным проектам. А некоторые государства требуют от Азербайджана безвозмездных паев от национальных богатств", – говорит он. До этого Гасанов упомянул о "союзе миллиардеров", который был создан в России. "И сегодня они не спят", просто они были застигнуты врасплох и поэтому не готовы", говорит Гасанов.



Он имеет в виду, что перенос президентских выборов в Азербайджане был неожиданным шагом для политической элиты России. Заявление Гасанова говорит о серьезности положения. Он так и сказал: "Хочу, чтобы вы знали, положение очень серьезное".



Вообще, антироссийская истерика наблюдалась на протяжении всего правления клана Алиевых. Хотя официально власти всегда надевают "маску" улыбки в отношении Москвы, но внутри страны всегда поддерживается доза антироссийской истерии. В обществе всегда поддерживалось мнение, что Россия не может быть союзником Азербайджана и молодой республике следует опасаться северного соседа и вести себя с ней осторожно.



Аналогичная риторика (даже хуже) поддерживалась и в отношении Ирана. Над этим работают СМИ Азербайджана – как провластные, так и оппозиционные. Турция же объявляется вечной братской страной и другом всеми сторонами в Азербайджане. Тут следует отметить, что немалая доля антироссийской истерии исходит и от оппозиционных сил. Оппозиция в Азербайджане – прозападная или же протурецкая. Так вот, оппозиция получила единую установку: обвинять именно Россию в поддержке нынешних властей. Мол, если бы не российский авторитаризм, то в Азербайджане давно воцарилась бы демократия.



При этом никто не трогает Турцию, в экономику которой власти Азербайджана инвестировали $20 млрд государственных денег. Не в экономику Россию, которую обвиняют в поддержке нынешних властей, а в экономику Турции. И это официальная цифра, объявленная самим президентом Азербайджана на энергетическом конгрессе в Стамбуле в 2016 году. Капиталовложения Азербайджана в Россию оцениваются всего в $1 млрд.



Таким образом, в Азербайджане все стороны политического спектра ведут антироссийскую кампанию, настраивая общество против России. Для нас удивительно то, что кто-то в Москве думает, что с этими людьми можно вести диалог. И сейчас, когда Россия столкнулась с международным давлением, власти Азербайджана решили дать знак антироссийским силам, показать, что они не прочь начать с ними диалог в случае чего. Бегать от одной стороны к другой, такова тактика алиевского трайба. Возможно, история региона не знала более ненадежных "партнеров" и "союзников". По сей день ясно просматривается одно: ни одна из серьезных существующих во власти и в оппозиции сил в Азербайджане не хочет вести с Россией плодотворную работу на перспективу. От России предпочитают откупиться и постепенно отдаляться. При этом складывается такое впечатление, что в Москве не знают, что делать с нынешним Азербайджаном. Но это все же не так… Больного человека можно лечить, если требуется операционное вмешательство. Надо решать вопрос в корне, а именно - менять ситуацию в Закавказье раз и навсегда.



Исмаил Шабанов – член Совета при президенте России по межнациональным отношениям, председатель общественной организации "Талышская диаспора России", специально для ИА "Реалист"

Москва, 07.04.2018, Источник - ИА "Реалист"

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