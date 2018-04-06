|В Джобаре (Восточная Гута) в плен армии Асада взяты "офицеры-координаторы" британской SAS и по одному "офицеру связи" от США и Израиля
00:02 08.04.2018
Информация о задержании в Вост.Гуте британских
Информация поступила из французского источника.
В пригороде Дамаска, Джобар (Восточная Гута),Сирия, спецназом разведки ВВС Сирийской Арабской Республики задержана укрывавшаяся в подземном командном центре группа офицеров британской SAS.
Британские офицеры координировали в Джобар и населенном пункте Замальке сопротивление джихадистских боевиков, обстреливавших из 120-миллиметровых минометов кварталы Дамаска.
В том числе обстреливали и посольство России.
Также задержаны офицеры связи - американец и офицер разведки Израиля.