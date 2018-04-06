В Джобаре (Восточная Гута) в плен армии Асада взяты "офицеры-координаторы" британской SAS и по одному "офицеру связи" от США и Израиля

00:02 08.04.2018 Информация о задержании в Вост.Гуте британских

Информация поступила из французского источника.



В пригороде Дамаска, Джобар (Восточная Гута),Сирия, спецназом разведки ВВС Сирийской Арабской Республики задержана укрывавшаяся в подземном командном центре группа офицеров британской SAS.



Британские офицеры координировали в Джобар и населенном пункте Замальке сопротивление джихадистских боевиков, обстреливавших из 120-миллиметровых минометов кварталы Дамаска.

В том числе обстреливали и посольство России.



Также задержаны офицеры связи - американец и офицер разведки Израиля. Источник - limonov-eduard.livejournal.com

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