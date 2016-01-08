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|"Мозгом" Кыргызского ГКНБ назначен полковник-экономист Идрис Кадыркулов
18:41 07.04.2018
Идрис Кадыркулов назначен заместителем председателя ГКНБ (резюме)
Предыстория: Болот Суюмбаев освобожден от должности заместителя председателя ГКНБ
Бишкек (АКИpress) – Кадыркулов Идрис Анарбекович назначен директором Службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики в ранге заместителя председателя ГКНБ. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба президента.
Соответствующее распоряжение подписал президент Сооронбай Жээнбеков.
Резюме:
Рродился 4 января 1971 года в селе Кашка-Суу Сокулукского района Чуйской области.
Образование:
1996 год - окончил Кырrызский государственный национальный университет по специальности "экономика и организация управления".
2015 год - окончил магистратуру Академии государственного управления при президенте КР по специальности "высшая школа государственной политики и управления.
Трудовая деятельность:
1994-1998 гг. - сотрудник спецслужб МВД
1998-2002 гг. - оперативный сотрудник линейных и территориальных подразделений ГКНБ
2002-2015 гг. - руководящие должности в различных оперативных подразделениях ГКНБ (руководил территориальными подразделениями ГКНБ КР по г.Бишкек, Чуйской и Баткенской областей, а также занимал должность заместителя директора АКС ГКНБ)
с 13.01.2016 г. - заместитель председателя Государственной службы по контролю наркотиков.
с 08.01.2016 г. - начальник управления Государственного комитета национальной безопасности города Оша и Ошской области
Полковник
Женат, отец троих детей.