"Мозгом" Кыргызского ГКНБ назначен полковник-экономист Идрис Кадыркулов

18:41 07.04.2018 Идрис Кадыркулов назначен заместителем председателя ГКНБ (резюме)



Предыстория: Болот Суюмбаев освобожден от должности заместителя председателя ГКНБ



Бишкек (АКИpress) – Кадыркулов Идрис Анарбекович назначен директором Службы анализа и прогнозирования рисков национальной безопасности Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики в ранге заместителя председателя ГКНБ. Об этом 7 апреля сообщает пресс-служба президента.



Соответствующее распоряжение подписал президент Сооронбай Жээнбеков.



Резюме:



Рродился 4 января 1971 года в селе Кашка-Суу Сокулукского района Чуйской области.



Образование:



1996 год - окончил Кырrызский государственный национальный университет по специальности "экономика и организация управления".



2015 год - окончил магистратуру Академии государственного управления при президенте КР по специальности "высшая школа государственной политики и управления.



Трудовая деятельность:



1994-1998 гг. - сотрудник спецслужб МВД



1998-2002 гг. - оперативный сотрудник линейных и территориальных подразделений ГКНБ



2002-2015 гг. - руководящие должности в различных оперативных подразделениях ГКНБ (руководил территориальными подразделениями ГКНБ КР по г.Бишкек, Чуйской и Баткенской областей, а также занимал должность заместителя директора АКС ГКНБ)



с 13.01.2016 г. - заместитель председателя Государственной службы по контролю наркотиков.



с 08.01.2016 г. - начальник управления Государственного комитета национальной безопасности города Оша и Ошской области



Полковник



Женат, отец троих детей. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - kg.akipress.org

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