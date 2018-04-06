Болтун по призванию. Саакашвили трудоустроился спикером в "Академию спикеров Нидерландов"

18:01 07.04.2018 Саакашвили устроился на работу



Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что нашел новую работу.



"Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями", – сообщил он на своей странице в Facebook.



Саакашвили отметил, что коллектив Академии "очень классный". "Меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями", – отметил экс-президент Грузии.



При этом политик выразил надежду на то, что долго ему не придется заниматься чтением лекций и его опыт пригодится для других целей: "для отстранения олигархов от власти и реальной реформации".



Напомним, государственная пограничная служба Украины запретила Михаилу Саакашвили въезд в страну до 2021 года. Несмотря на это, Саакашвили заявлял о намерении вернуться на Украину.



7 апреля 2018, Ольга Никитина Источник - vz.ru

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