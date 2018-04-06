|Болтун по призванию. Саакашвили трудоустроился спикером в "Академию спикеров Нидерландов"
18:01 07.04.2018
Саакашвили устроился на работу
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили рассказал, что нашел новую работу.
"Договорился с Академией спикеров Нидерландов о сотрудничестве. Пока я в Европе, буду зарабатывать на жизнь лекциями", – сообщил он на своей странице в Facebook.
Саакашвили отметил, что коллектив Академии "очень классный". "Меня они впечатлили хорошим знанием специфики нашего региона и правильными ценностями", – отметил экс-президент Грузии.
При этом политик выразил надежду на то, что долго ему не придется заниматься чтением лекций и его опыт пригодится для других целей: "для отстранения олигархов от власти и реальной реформации".
Напомним, государственная пограничная служба Украины запретила Михаилу Саакашвили въезд в страну до 2021 года. Несмотря на это, Саакашвили заявлял о намерении вернуться на Украину.
7 апреля 2018, Ольга Никитина