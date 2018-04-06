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Мамай. На узбекско-кыргызской границе опять стрельба - 1 погибший
16:12 07.04.2018

На узбекско-кыргызской границе в результате стрельбы погиб человек

Мужчина скончался после стрельбы со стороны узбекистанских пограничников

Пограничники Узбекистана открыли огонь по гражданину Кыргызстана, который находился на территории своей страны.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на данные пресс-службы Госпогранслужбы республики, в результате стрельбы мужчина погиб.

Инцидент произошел в субботу, 7 апреля, в местности Мамай Аксыйского района Джалал-Абадской области Кыргызской Республики.

"Военнослужащие Республики Узбекистан применили оружие в отношении гражданина Кыргызстана - жителя села Курулуш Ф. М., 1984 года рождения, который находился на территории Кыргызстана. От полученного ранения Ф. М. скончался в больнице города Кербен", - говорится в сообщении.

О чем договорились пограничники Узбекистана и Кыргызстана
По данному факту начато расследование, на месте инцидента работает группа офицеров управления ГПС и представители правоохранительных органов. В настоящее время проводится встреча пограничных представителей двух стан с целью выяснения причин и обстоятельств произошедшего.

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков поручил соответствующим ведомствам провести тщательное расследование инцидента на границе совместно с узбекской стороной.

По данным узбекской стороны,в момент стрельбы нарушитель находился на узбекской территории.

Источник - ru.sputniknews-uz.com
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