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Суббота, 07.04.2018
14:35  Элементарно, Ватсон. Дарига Назарбаева + сын купили легендарное обиталище Шерлока Холмса на Бейкер-стрит 21Б, - "Quartz"
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Элементарно, Ватсон. Дарига Назарбаева + сын купили легендарное обиталище Шерлока Холмса на Бейкер-стрит 21Б, - "Quartz"
14:35 07.04.2018

внука Назарбаева заподозрили в покупке дома Шерлока Холмса


Комплекс офисных и жилых зданий в Лондоне, часть которого находится по адресу Бейкер-стрит 221б - на месте вымышленной квартиры литературного персонажа Шерлока Холмса - предположительно принадлежит Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву, дочери и внуку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Такие выводы содержатся в расследовании американского издания Quartz.

Зарегистрированные в Великобритании компании по местным законам обязаны публично декларировать всех, кто владеет более 25% компании. Farmont Baker Street, в чьей собственности находится комплекс на Бейкер стрит (его оценивают в $183 млн), в своей отчетности указывает, что ее акционеры не подпадают под это требование, это означает, что ею могут владеть пять и более человек. Это позволяет компании законно скрывать собственников.

Однако журналисты выяснили, что директором компании является итальянец Массимилиано Даллоссо, которого связывают давние отношения с семьей президента Казахстана. В 2005 году Даллоссо возглавил немецкую металлургическую компанию, принадлежавшую Рахату Алиеву, бывшему мужу Дариги и отцу Нурали. Алиев занимал пост заместителя главы КНБ в Казахстане, но после того, как его обвинили в пытках и убийстве двух казахстанских банкиров, он был смещен со всех постов и заочно приговорен к 20 годам заключения. Позже он был задержан в Вене и умер при загадочных обстоятельствах в австрийской тюрьме. Журналисты смогли получить судебные документы с показаниями Даллоссо по делу Алиева. И в этих показаниях, данных в 2012 году, итальянец рассказал, что работает личным помощником Дариги Назарбаевой.

Другое свидетельство связано с активами Нурали Алиева. В 2008 году он купил яхту, которую через несколько лет продал через цепочку оффшорных компаний на Британских Виргинских островах. Одна из них - Greatex Trade & Investment Corp - в 2010-2011 годах была конечным собственником комплекса на Бейкер-стрит. Более того, сотрудником компании, которая занималась продажей яхты, являлся Мухамед Али Курманбаев. Этот же человек был номинальным директором трех компаний, которые с 2010 по 2014 годы владели зданиями на Бейкер-стрит.

Информация о том, что здания могут принадлежать самому Рахату Алиеву, появлялась в 2015 году. Тогда неправительственная организация Global Witness, которая занимается борьбой с коррупцией, указывала на то, что люди в компаниях, владеющих комплексом, напрямую или косвенно связаны с Алиевым. Компании тогда не подтвердили эту информацию.

По данным Global Witness, около 85 тысяч домов в Великобритании находятся в собственности оффшорных компаний. Британское правительство недавно заявило о намерении усилить борьбу против операций со средствами, имеющими коррупционное происхождение. Недавно был принят закон, который позволяет властям потребовать у владельца собственности объяснить происхождение денег, на которые она была куплена. По этому закону в начале марта в Лондоне и на юго-востоке Англии были арестованы два дома общей стоимостью 22 млн фунтов ($31 млн). По информации Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), дома принадлежат некоему политику из Центральной Азии.
06.04.2018

Источник - fergananews.com
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