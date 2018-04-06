Недовольных нет? Куда переехали жители снесенной ташкентской махалли "Укчи-Алмазар", - С.Янышев

14:29 07.04.2018 Недовольных нет? Куда переехали жители снесенной махалли "Укчи-Алмазар"



Сегодня махалля "Укчи-Алмазар" в центре Ташкента снесена приблизительно на треть. На части полностью очищенной территории уже вырыты огромные котлованы. Но большая часть лежит в руинах: тут и там видны стоящие дверные косяки, лестницы и фрагменты стен, оклеенных обоями. К этим развалинам периодически подъезжают грузовики, на которые рабочие загружают стройматериалы, преимущественно, доски, после чего машины уезжают в неизвестном направлении.



Согласно решению городского хокимията Ташкента, жители сносимой махалли "Укчи-Алмазар" могли по своему выбору получить либо равноценные по площади квартиры на вторичном рынке жилья, либо квартиры "под котлован в строящихся типовых многоквартирных домах с выделением сселяемым семьям денежных средств на временное проживание (аренду жилья) в г. Ташкенте до завершения строительства домов (7-8 месяцев), из расчета 11.2 млн. сумов (около 1400 долларов США) на одну семью". В принципе, с учетом того, что средняя стоимость аренды жилья в Ташкенте на сегодняшний день составляет $200, выделенных средств на это вполне должно хватить.



Как выяснилось, новые дома специально для переселенцев в данный момент возводятся в трех местах Ташкента: в Яшнабадском (бывшем Хамзинском) районе неподалеку от панельного завода и от завода шампанских вин и на улице Чукурсай в Алмазарском (бывшем Сабир-Рахимовском) районе. Все три варианта – далеко не центр города, а махалля "Укчи-Алмазар" расположена почти в центре. Во всяком случае, она находится между пятью станциями метро: "Бунедкор", "Узбекистан", "Пахтакор" "Алишер Навои" и "Чорсу". Но все равно большинство выбрали вариант в строящихся домах, прельстившись тем, что вместо старого жилья получат новое.



"Насколько я знаю, дома для нас строят из кирпича, и там будет все новое, - рассказывает 48-летний Кахрамон (имя изменено), временно проживающий в съемной квартире в Юнус-Абадском районе. – А мы с семьей так устали от постоянных проблем то с электропроводкой, то с трубами. Поэтому, посовещавшись, решили взять такой вариант. Хотя мы и привыкли жить на земле, а тут придется на каком-нибудь этаже. Но посмотрим – может, и понравится".



Однако некоторые семьи новым квартирам предпочли "вторичку", пусть также не в центре города (таких вариантов не предлагалось), но неподалеку от станций метро. Бывшая жительница уже снесенной по улице Укчи двухэтажки, переехавшая в начале февраля со своей семьей в Чиланзарский район, в интервью "Фергане" рассказала, что ей пришлось пережить.



- С декабря прошлого года я письменно обратилась во все возможные инстанции, - рассказывает Елена (имя изменено). - В своем обращении я просила, чтобы нам ускорили процесс переселения, потому что нам уже просто надоело жить в этой грязи – там уже начали копать. И, возможно, благодаря этим письмам, 27 января мы получили гарантийное письмо на квартиру в Чиланзарском районе и уже в начале февраля в нее въехали. С самого начала я всем говорила, что мы в любом случае переедем на Чиланзар. И если бы новые дома строили там, я бы с удовольствием переехала в новое жилье. Но на Чиланзаре была только "вторичка".



- И вы довольны переездом?



- Согласно существующим нормам, на каждого человека должны были выделить не менее 16 квадратных метров жилья. Нас в семье четверо, и мы должны были получить квартиру в 64 метра, но получили 56 квадратов. Но это был наш выбор. Нам предлагали большую по площади квартиру на Фархадском базаре, но мы хотели рядом с метро Чиланзар. И, признаться, эта квартира по своему состоянию в любом случае лучше той, где мы раньше жили – она, скажем так, чистая. А в прежней квартире мы не делали ремонт аж с 2006 года, когда впервые заговорили о будущем сносе нашей махалли, и мы, как говорится, сидели на чемоданах. Зачем вкладывать в квартиру деньги, если знаешь, что в любой момент ее снесут?



- А сколько всего вариантов квартир вам было предложено?



- Ой, я много посмотрела вариантов. Но считаю, нам очень повезло. Потому что тем, кого в нашей махалле еще не сломали, "вторичку" вообще не предлагают – только в новостройках. Насколько я знаю, у городских властей существует проблема с наличием вторичного жилья, причем именно там, где люди хотят жить. Например, я знаю человека, который хочет переехать на Юнус-Абад, а там ему ничего предложить не могут. Потому что имеющиеся квартиры в том районе уже забрали мои соседи.



- А откуда вообще берется эта "вторичка"?



- Городские власти выкупают квартиры у населения. 12 декабря прошлого года я спросила у хокима (главы администрации) нашего Шайхантахурского района: "Если я выберу "вторичку", значит, я должна буду ждать, когда вы ее выкупите?" На это он мне прямо сказал: "Послушайте меня: ваша задача – выбрать из того, что вам будут показывать". Я говорю: "А если у вас денег не хватит?" На что он ответил: "А это не ваше дело! Ваше дело – выбрать и сказать: я хочу вот это место. Дальше вас не касается. Решать будем мы – город. И как мы будем решать, тоже не ваше дело". Я спрашиваю: "А что, только три варианта я смогу посмотреть?" Он ответил: "С чего вы это взяли? Вы можете посмотреть хоть восемь квартир – вам там жить".



- Насколько мне известно, в декабре прошлого года жителям вашей махалли на собрании в консерватории было заявлено в ультимативной форме, что если в течение 10 дней жильцы не съедут, то их будут выселять в принудительном порядке по решению суда. Однако, как следует из вашей истории, у вас было достаточно времени, чтобы выбрать себе жилье. Получается, власти отменили свое решение?



- Скажу честно, это было единственное собрание, на которое я не пошла. До этого я ходила на все собрания. Например, последний раз я побывала на встрече с властями в Доме кино в декабре 2014 года. Весь 2015 год мы потихонечку собирали вещи, и в итоге так ничего и не произошло. Поэтому на собрание в консерваторию я уже не пошла. Но я считаю, что это просто пустая болтовня, рожденная, возможно, эмоциями с обеих сторон. Потому что прежде, чем подавать в суд, нужно иметь причину – на что именно подать. Скажем, если вы получили квартиру, вам выдали гарантийное письмо, то тогда да – вам дается семь дней на то, чтобы выехать из прежнего жилья. Если же я их условия выполняю, а они мои нет, с чего на меня подавать в суд? Для этого нужно иметь какой-то аргумент.



- Как вы считаете, довольны ли люди в целом тем, что получили?



- Я общаюсь со многими своими бывшими соседями и видела: люди получили очень хорошие квартиры, где есть паркет, пластиковые стеклопакеты. Не буду вам врать: я не видела ни один клоповник. У кого я была в гостях, квартиры, что называется, "в масле": аккуратные, с чистым ремонтом, застекленными лоджиями – у одной знакомой балкон два на шесть метров. А у другой знакомой – вообще квартира с евроремонтом. Что касается новостроек – когда люди туда въедут, они сами вам ответят.



- Помню, ваши соседи говорили мне, что им пообещали новое жилье в мае текущего года. Как вы считаете, это осуществимо?



- Насколько я знаю, ни о каком мае речь не идет и не шла изначально. Из тех, с кем я общаюсь, все говорят, что в июне может быть сдача этих домов, а вселение будет лишь ко Дню независимости, после 19 августа.



Вообще, должна сказать, и это все говорят, на нас был проведен эксперимент. То есть впервые при сломе для съема жилья и за моральные неудобства была предложена денежная компенсация и жилье "под котлован". До сих пор при сносе людям сразу же давали жилье во "вторичке". Даже во время сноса ради стратегического строительства, скажем, эстакадного моста люди получали квартиры сразу.



Конечно, 99 процентов людей хотели получить квартиры "в масле" и в центре города. Но в центре находятся лишь застройки частного порядка, например, "Голден Хаус", "Мурад Билдинг" и так далее. Это все частные инвесторы, и они не обязаны отдавать свои квартиры людям потому, что тех ломают. Это не их проблемы. Поэтому нам сказали: если вы хотите новую чистую квартиру с новой сантехникой, мы предлагаем вам вот в этих новых домах не в центральных районах. И в качестве компенсации за неудобства – вот такую-то сумму. Хотите – пожалуйста, не хотите – не надо.



Плюс семьям, в которых появились дети и внуки, власти согласились давать не одну большую квартиру из расчета положенных по закону 16 метров на человека, а две квартиры. Скажем, раньше у вас была квартира площадью 65 квадратов, и вам могли дать равноценную, но вам дают две квартиры, исходя из норматива – не меньше 16 метров на человека. И это в общей сложности уже будет не 65 квадратов, а, возможно, и 80, и 100, в зависимости от количества человек. При этом денежную компенсацию получила каждая семья: если раньше в квартире проживало несколько семей, то каждой из них дали по 11,2 миллиона сумов.



- То есть, подводя итоги нашего разговора, получается, у всех все отлично?



- Вроде бы да… Но это все так долго тянется. Да, мы получили жилье. Въехали в феврале, а уже апрель, и мы до сих пор не получили ордер на квартиру. Документы все еще в работе, и пока у нас на руках – лишь гарантийное письмо. И по этому поводу мы все еще нервничаем. Не потому что собираемся продавать или сдавать эту квартиру, а потому что раньше жили в своей, а теперь как будто бы все еще в чужой квартире. Действительно, вроде бы все хорошо. Но все это настолько нервно и непродуманно…



* * *

Деловой центр "Ташкент сити" будет построен на площади 80 гектаров. Здесь появятся здания высотой до 40 этажей, жилые – до 12 этажей, отели, выставочные центры и парковые зоны. Возвести все это планируют в два этапа за четыре ближайших года. Стоимость проекта - $1 млрд.



Сид Янышев Источник - Фергана

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